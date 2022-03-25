https://tr.sputniknews.com/20220325/mizintsev-donbasstaki-insani-kriz-ozel-askeri-operasyonu-zorunlu-kildi-1055053388.html

Mizintsev: Donbass'taki insani kriz özel askeri operasyonu zorunlu kıldı

Mizintsev: Donbass'taki insani kriz özel askeri operasyonu zorunlu kıldı

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev düzenlediği basın toplantısında, son 8 yılda Donbass topraklarında... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T19:02+0300

2022-03-25T19:02+0300

2022-03-25T19:18+0300

ukrayna krizi

mihail mizintsev

donbass

rusya savunma bakanlığı

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Mizintsev, “Ukrayna'da belli amaç ve hedefleri olan özel askeri operasyon, Donbass'taki 8 yıl boyunca yaşanan ciddi insani felaketin bir sonucu olarak başladı. Bu süre içinde altı buçuk milyondan fazla vatandaş insan hakları ihlallerinin kurbanı oldu, 14 bin 500’den fazla kişi hayatını kaybetti” dedi.Nisan 2014'ten Şubat 2022'ye kadar Donbass'tan gelen 1 milyon 451 bin 304 sığınmacının Rusya'ya sığınmak zorunda kaldığına vurgu yapan Mizintsev, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yerleşim yerlerini yoğun bir şekilde bombalamaya başlamasıyla sığınmacı sayısının keskin bir şekilde arttığını kaydetti. ‘Ukraynalı esir askerler iyi koşullarda tutuluyor’Mizintsev, Ukraynalı esir askerlerin uluslararası hukuk normlarına uygun şekilde ve iyi koşullarda tutulduğunu belirterek, “Rusya Federasyonu'ndaki tüm Ukraynalı esirlere, uluslararası insani hukuk normlarının gerektirdiği şekilde, bu taleplere uygun olarak davranılıyor. İyi koşullarda tutulan esirlere günde üç öğün yemek veriliyor, zamanında ve nitelikli tıbbi yardım sağlanıyor” diye konuştu.Esirlere herhangi bir şiddet veya psikolojik baskı uygulanmadığını, tümüne akrabalarıyla iletişim kurma fırsatı verildiğine vurgu yapan Mizintsev, “Bu konuda Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile etkileşim halindeyiz” dedi.

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mihail mizintsev, donbass, rusya savunma bakanlığı