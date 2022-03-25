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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220325/norvec-basbakani-topraklarimizda-nato-uslerine-luzum-yok--1055034324.html
Norveç Başbakanı: Topraklarımızda NATO üslerine lüzum yok
Norveç Başbakanı: Topraklarımızda NATO üslerine lüzum yok
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, 1949 tarihli bildirge uyarınca Norveç'in barış döneminde topraklarında yabancı askeri güçlere ev sahipliği yapmaktan... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
rusya
nato
norveç
jonas gahr støre
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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı ve NATO'nın 'doğu kanadına' yaptığı yığınağa dair açıklamada bulundu.Støre, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki NATO varlığını artırmaya gerek olmadığına işaret ederek, "Tarih ve coğrafyanın birleşimi, güvenlik söz konusu olduğunda farklı ihtiyaçları beraberinde getirebilir. Bu dönem kuzeyde tansiyonu düşük tutmayı başardık. Bu muhafaza etmek istediğimiz bir tecrübe ve bunu tersine çevirme yönünde bir ihtiyaç ya da arzunun sinyalini vermedik" dedi.Başbakan, "Müttefik ülkelerin tatbikatları konusunda sahip olduğumuz ilkelerin Norveç'e, komşularımıza ve NATO'ya iyi hizmet ettiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220325/canli--abden-rusyaya-yonelik-yaptirimlarin-etkililiginin-incelemesi-talimati-1055032987.html
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rusya, nato, norveç, jonas gahr støre

Norveç Başbakanı: Topraklarımızda NATO üslerine lüzum yok

09:23 25.03.2022
© REUTERS / Ints KalninsNATO bayrağı
NATO bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, 1949 tarihli bildirge uyarınca Norveç'in barış döneminde topraklarında yabancı askeri güçlere ev sahipliği yapmaktan kaçındığını söyledi.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı ve NATO'nın 'doğu kanadına' yaptığı yığınağa dair açıklamada bulundu.
Støre, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki NATO varlığını artırmaya gerek olmadığına işaret ederek, "Tarih ve coğrafyanın birleşimi, güvenlik söz konusu olduğunda farklı ihtiyaçları beraberinde getirebilir. Bu dönem kuzeyde tansiyonu düşük tutmayı başardık. Bu muhafaza etmek istediğimiz bir tecrübe ve bunu tersine çevirme yönünde bir ihtiyaç ya da arzunun sinyalini vermedik" dedi.
Başbakan, "Müttefik ülkelerin tatbikatları konusunda sahip olduğumuz ilkelerin Norveç'e, komşularımıza ve NATO'ya iyi hizmet ettiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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