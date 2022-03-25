https://tr.sputniknews.com/20220325/pariste-rus-kultur-merkezine-yumurtali-saldiri-1055036887.html
Paris'te Rus Kültür Merkezi'ne yumurtalı saldırı
Paris'te Rus Kültür Merkezi'ne yumurtalı saldırı
Fransa'nın başkenti Paris'te, Rusya'nın Donbass operasyonunu protesto ettiği öne sürülen bir grup, Rus Kültür Merkezi'ne yumurtalı saldırı düzenledi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T10:59+0300
2022-03-25T10:59+0300
2022-03-25T11:00+0300
ukrayna krizi
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Çeşitli gruplardan oluşan saldırganlar, Paris'te Sainte-Trinite semtindeki Rus Ortodoks Katedrali yanındaki Kültür Merkezi'nin önüne gelerek camlarına yazılar yazdı, yumurta fırlattı.Fransız basını, yumurtalı saldırıyı düzenleyen kişiler arasında SOS Racisme üyeleri ile Ukraynalı ve Gürcülerin olduğunu yazdı.Fransız serbest gazeteci Clement Lanot'un Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde de 'protestocu' olduğu belirtilen gruptan bir kişi, kırmızı spreyle merkezin camlarına İngilizce 'Putin'i Durdurun' (Stop Putin) yazdığı, diğer saldırganların da ellerindeki yumurtaları binaya fırlattığı görüldü.Gruba herhangi bir müdahalenin olmaması ise dikkati çekti.Rusya'nın Donbass operasyonunun başlamasının ardından, Rus Ortodoks Katedrali'ne de daha önce iki kez benzer saldırılar düzenlenmiş, katedralin duvarlarına hakaret içeren ifadeler yazılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220324/cdu-ile-yesiller-rusya-bahanesiyle-hitlerin-oldurttugu-alman-komunist-partisi-liderini-hedef-aldi-1055014497.html
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paris, fransa, rus kültür ve bilim merkezi, rus kültür merkezi, saldırı, yumurta, ukrayna, donbass
Paris'te Rus Kültür Merkezi'ne yumurtalı saldırı
10:59 25.03.2022 (güncellendi: 11:00 25.03.2022) Abone ol
Fransa'nın başkenti Paris'te, Rusya'nın Donbass operasyonunu protesto ettiği öne sürülen bir grup, Rus Kültür Merkezi'ne yumurtalı saldırı düzenledi.
Çeşitli gruplardan oluşan saldırganlar, Paris'te Sainte-Trinite semtindeki Rus Ortodoks Katedrali yanındaki Kültür Merkezi'nin önüne gelerek camlarına yazılar yazdı, yumurta fırlattı.
Fransız basını, yumurtalı saldırıyı düzenleyen kişiler arasında SOS Racisme üyeleri ile Ukraynalı ve Gürcülerin olduğunu yazdı.
Fransız serbest gazeteci Clement Lanot'un Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde de 'protestocu' olduğu belirtilen gruptan bir kişi, kırmızı spreyle merkezin camlarına İngilizce 'Putin'i Durdurun' (Stop Putin) yazdığı, diğer saldırganların da ellerindeki yumurtaları binaya fırlattığı görüldü.
Gruba herhangi bir müdahalenin olmaması ise dikkati çekti.
Rusya'nın Donbass operasyonunun başlamasının ardından, Rus Ortodoks Katedrali'ne de daha önce iki kez benzer saldırılar düzenlenmiş, katedralin duvarlarına hakaret içeren ifadeler yazılmıştı.