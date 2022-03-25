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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220325/pariste-rus-kultur-merkezine-yumurtali-saldiri-1055036887.html
Paris'te Rus Kültür Merkezi'ne yumurtalı saldırı
Paris'te Rus Kültür Merkezi'ne yumurtalı saldırı
Fransa'nın başkenti Paris'te, Rusya'nın Donbass operasyonunu protesto ettiği öne sürülen bir grup, Rus Kültür Merkezi'ne yumurtalı saldırı düzenledi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
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2022-03-25T11:00+0300
ukrayna krizi
paris
fransa
rus kültür ve bilim merkezi
rus kültür merkezi
saldırı
yumurta
ukrayna
donbass
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Çeşitli gruplardan oluşan saldırganlar, Paris'te Sainte-Trinite semtindeki Rus Ortodoks Katedrali yanındaki Kültür Merkezi'nin önüne gelerek camlarına yazılar yazdı, yumurta fırlattı.Fransız basını, yumurtalı saldırıyı düzenleyen kişiler arasında SOS Racisme üyeleri ile Ukraynalı ve Gürcülerin olduğunu yazdı.Fransız serbest gazeteci Clement Lanot'un Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde de 'protestocu' olduğu belirtilen gruptan bir kişi, kırmızı spreyle merkezin camlarına İngilizce 'Putin'i Durdurun' (Stop Putin) yazdığı, diğer saldırganların da ellerindeki yumurtaları binaya fırlattığı görüldü.Gruba herhangi bir müdahalenin olmaması ise dikkati çekti.Rusya'nın Donbass operasyonunun başlamasının ardından, Rus Ortodoks Katedrali'ne de daha önce iki kez benzer saldırılar düzenlenmiş, katedralin duvarlarına hakaret içeren ifadeler yazılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220324/cdu-ile-yesiller-rusya-bahanesiyle-hitlerin-oldurttugu-alman-komunist-partisi-liderini-hedef-aldi-1055014497.html
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paris, fransa, rus kültür ve bilim merkezi, rus kültür merkezi, saldırı, yumurta, ukrayna, donbass

Paris'te Rus Kültür Merkezi'ne yumurtalı saldırı

10:59 25.03.2022 (güncellendi: 11:00 25.03.2022)
© AFP 2022Rus Kültür Merkezi - Paris
Rus Kültür Merkezi - Paris - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© AFP 2022
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Fransa'nın başkenti Paris'te, Rusya'nın Donbass operasyonunu protesto ettiği öne sürülen bir grup, Rus Kültür Merkezi'ne yumurtalı saldırı düzenledi.
Çeşitli gruplardan oluşan saldırganlar, Paris'te Sainte-Trinite semtindeki Rus Ortodoks Katedrali yanındaki Kültür Merkezi'nin önüne gelerek camlarına yazılar yazdı, yumurta fırlattı.
Fransız basını, yumurtalı saldırıyı düzenleyen kişiler arasında SOS Racisme üyeleri ile Ukraynalı ve Gürcülerin olduğunu yazdı.
Fransız serbest gazeteci Clement Lanot'un Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde de 'protestocu' olduğu belirtilen gruptan bir kişi, kırmızı spreyle merkezin camlarına İngilizce 'Putin'i Durdurun' (Stop Putin) yazdığı, diğer saldırganların da ellerindeki yumurtaları binaya fırlattığı görüldü.
Gruba herhangi bir müdahalenin olmaması ise dikkati çekti.
Rusya'nın Donbass operasyonunun başlamasının ardından, Rus Ortodoks Katedrali'ne de daha önce iki kez benzer saldırılar düzenlenmiş, katedralin duvarlarına hakaret içeren ifadeler yazılmıştı.
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