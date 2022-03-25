https://tr.sputniknews.com/20220325/peskov-abdden-bidenin-oglunun-ukraynadaki-laboratuvarlardaki-dahli-hakkinda-aciklama-isteyecegiz-1055042113.html
Peskov: ABD'den Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki laboratuvarlardaki dahli hakkında açıklama isteyeceğiz
Peskov: ABD'den Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki laboratuvarlardaki dahli hakkında açıklama isteyeceğiz
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait vakfın Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların finansmanında yer alması konusunda... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T13:09+0300
2022-03-25T13:09+0300
2022-03-25T13:20+0300
kremlin
ukrayna krizi
ukrayna
joe biden
biyolojik laboratuvar
hunter biden
abd
finansman
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki askeri biyolojik laboratuvarların finanasmanında ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait vakfın dahlinin ortaya çıkmasına ilişkin açıklamada bulundu.Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Tabii ki açıklama talep edeceğiz. Sadece biz de değil. Çin'in de halihazırda açıklama talep ettiğini, bu programın ve durumun tüm dünya için şeffaf hale getirilmesini talep ettiğini biliyorsunuz. Bu, tabii ki de birçok ülkeyi ilgilendirecek" dedi.'Rusya, Ukrayna'da fosfor bombası kullanmadı'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'yı özel harekat sırasında fosfor bombası kullanmakla suçlamasına yanıt veren Peskov, bu iddiayı yalanlayarak Rusya'nın uluslararası anlaşmaları hiçbir zaman ihlal etmediğinin altını çizdi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarıyla ve oralarda yürüttüğü programlarla ilgili bilgileri analiz etmeyi sürdürdüğünü anlatan Kremlin Sözcüsü, bunların Rusya ve tüm dünya için çok hassas bilgiler olduğunu vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220324/rusya-bidenin-ogluna-ait-vakif-ukraynadaki-biyolojik-laboratuvarlarin-finansmaniyla-baglantili-1055017081.html
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Peskov: ABD'den Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki laboratuvarlardaki dahli hakkında açıklama isteyeceğiz
13:09 25.03.2022 (güncellendi: 13:20 25.03.2022)
Ayrıntılar geliyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait vakfın Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların finansmanında yer alması konusunda Washington'dan açıklama talep edeceklerini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki askeri biyolojik laboratuvarların finanasmanında ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait vakfın dahlinin ortaya çıkmasına ilişkin açıklamada bulundu.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Tabii ki açıklama talep edeceğiz. Sadece biz de değil. Çin'in de halihazırda açıklama talep ettiğini, bu programın ve durumun tüm dünya için şeffaf hale getirilmesini talep ettiğini biliyorsunuz. Bu, tabii ki de birçok ülkeyi ilgilendirecek" dedi.
'Rusya, Ukrayna'da fosfor bombası kullanmadı'
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'yı özel harekat sırasında fosfor bombası kullanmakla suçlamasına yanıt veren Peskov, bu iddiayı yalanlayarak Rusya'nın uluslararası anlaşmaları hiçbir zaman ihlal etmediğinin altını çizdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarıyla ve oralarda yürüttüğü programlarla ilgili bilgileri analiz etmeyi sürdürdüğünü anlatan Kremlin Sözcüsü, bunların Rusya ve tüm dünya için çok hassas bilgiler olduğunu vurguladı.