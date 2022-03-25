https://tr.sputniknews.com/20220325/polonya-cumhurbaskaninin-ucagi-biden-ziyareti-oncesinde-varsovaya-acil-inis-yapti-1055049725.html
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın uçağı, Biden ziyareti öncesinde Varşova'ya acil iniş yaptı
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın uçağı, Biden ziyareti öncesinde Varşova'ya acil iniş yaptı
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın uçağı, Biden ziyareti öncesinde Varşova'ya acil iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T16:38+0300
2022-03-25T16:38+0300
2022-03-25T16:51+0300
dünya
polonya
uçak
cumhurbaşkanı
joe biden
görüşme
acil iniş
varşova
andrzej duda
andrey duda
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102940/26/1029402659_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_2e884523a5c7dbfeb1e8d72f5b730a2e.jpg
Polonya Cumhurbaşkanı Andrey Duda'nın danışmanı Jakub Kumoch, Duda'yı ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştireceği görüşmeye götürmek üzere taşıyan uçağın Varşova'ya acil iniş yaptığını duyurdu.Devlet haber ajansı PAP'ın aktardığına göre, Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Pawel Szrot, Duda'nın herhangi bir hayati tehlikeyle karşı karşıya kalmadığını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220323/rus-buyukelci-polonya-disislerinden-45-rus-diplomatin-sinir-disi-edilmesiyle-ilgili-nota-aldim-1054979736.html
polonya
varşova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102940/26/1029402659_0:0:3479:2609_1920x0_80_0_0_59ef245b73665a2a018879607b3bc130.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
polonya, uçak, cumhurbaşkanı, joe biden, görüşme, acil iniş, varşova, andrzej duda, andrey duda
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın uçağı, Biden ziyareti öncesinde Varşova'ya acil iniş yaptı
16:38 25.03.2022 (güncellendi: 16:51 25.03.2022)
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın uçağı, Biden ziyareti öncesinde Varşova'ya acil iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrey Duda'nın danışmanı Jakub Kumoch, Duda'yı ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştireceği görüşmeye götürmek üzere taşıyan uçağın Varşova'ya acil iniş yaptığını duyurdu.
Devlet haber ajansı PAP'ın aktardığına göre, Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Pawel Szrot, Duda'nın herhangi bir hayati tehlikeyle karşı karşıya kalmadığını söyledi.