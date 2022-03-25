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Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın uçağı, Biden ziyareti öncesinde Varşova'ya acil iniş yaptı
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın uçağı, Biden ziyareti öncesinde Varşova'ya acil iniş yaptı
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın uçağı, Biden ziyareti öncesinde Varşova'ya acil iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
polonya
uçak
cumhurbaşkanı
joe biden
görüşme
acil iniş
varşova
andrzej duda
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrey Duda'nın danışmanı Jakub Kumoch, Duda'yı ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştireceği görüşmeye götürmek üzere taşıyan uçağın Varşova'ya acil iniş yaptığını duyurdu.Devlet haber ajansı PAP'ın aktardığına göre, Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Pawel Szrot, Duda'nın herhangi bir hayati tehlikeyle karşı karşıya kalmadığını söyledi.
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polonya, uçak, cumhurbaşkanı, joe biden, görüşme, acil iniş, varşova, andrzej duda, andrey duda

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın uçağı, Biden ziyareti öncesinde Varşova'ya acil iniş yaptı

16:38 25.03.2022 (güncellendi: 16:51 25.03.2022)
© REUTERS / Kacper PempelPolonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Kacper Pempel
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın uçağı, Biden ziyareti öncesinde Varşova'ya acil iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrey Duda'nın danışmanı Jakub Kumoch, Duda'yı ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştireceği görüşmeye götürmek üzere taşıyan uçağın Varşova'ya acil iniş yaptığını duyurdu.
Devlet haber ajansı PAP'ın aktardığına göre, Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Pawel Szrot, Duda'nın herhangi bir hayati tehlikeyle karşı karşıya kalmadığını söyledi.
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