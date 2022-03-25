https://tr.sputniknews.com/20220325/putin-rus-kulturune-yonelik-yasaklari-nazi-almanyasinda-kitaplarin-yakilmasina-benzetti-1055048543.html
Putin, Rus kültürüne yönelik yasakları, Nazi Almanyası’nda kitapların yakılmasına benzetti
Putin, Rus kültürüne yönelik yasakları, Nazi Almanyası’nda kitapların yakılmasına benzetti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, büyük Rus besteciler Çaykovski, Şostakoviç ve Rahmaninov’un eserlerinin konser programlarından çıkarılması dahil Rus... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T15:57+0300
2022-03-25T15:57+0300
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Rusya lideri Putin, bir kültür ve sanat ödülü törenindeki konuşmasında, ülkesinin Ukrayna’daki askeri operasyonu yüzünden Rus kültürüne dönük yaptırım kararları alınmış olmasını eleştirdi.“Meşhur linç kültürü, kültür lincine dönüştü. Çaykovski, Şostakoviç, Rahmaninov konser afişlerinden çıkarılıyor, Rus yazarlar ve kitapları yasaklanıyor” diyen Rusya Devlet Başkanı, “(Kültüre yönelik) böylesi kitlesel bir saldırı en son neredeyse 90 sene önce, Nazilerin Almanya’da sakıncalı gördükleri kitapları imha ettikleri dönemde görülmüştü” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220306/met-putini-kinamadigi-icin-unlu-rus-sopranonun-isine-son-verdi-1054477119.html
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Putin, Rus kültürüne yönelik yasakları, Nazi Almanyası’nda kitapların yakılmasına benzetti
15:57 25.03.2022 (güncellendi: 16:29 25.03.2022)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, büyük Rus besteciler Çaykovski, Şostakoviç ve Rahmaninov’un eserlerinin konser programlarından çıkarılması dahil Rus kültürüne yönelik Batı’da yapılan saldırıları, Nazi Almanyası’nda kitapların yakılmasına benzetti.
Rusya lideri Putin, bir kültür ve sanat ödülü törenindeki konuşmasında, ülkesinin Ukrayna’daki askeri operasyonu yüzünden Rus kültürüne dönük yaptırım kararları alınmış olmasını eleştirdi.
“Meşhur linç kültürü, kültür lincine dönüştü. Çaykovski, Şostakoviç, Rahmaninov konser afişlerinden çıkarılıyor, Rus yazarlar ve kitapları yasaklanıyor” diyen Rusya Devlet Başkanı, “(Kültüre yönelik) böylesi kitlesel bir saldırı en son neredeyse 90 sene önce, Nazilerin Almanya’da sakıncalı gördükleri kitapları imha ettikleri dönemde görülmüştü” ifadelerini kullandı.