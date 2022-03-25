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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220325/putin-rus-kulturune-yonelik-yasaklari-nazi-almanyasinda-kitaplarin-yakilmasina-benzetti-1055048543.html
Putin, Rus kültürüne yönelik yasakları, Nazi Almanyası’nda kitapların yakılmasına benzetti
Putin, Rus kültürüne yönelik yasakları, Nazi Almanyası’nda kitapların yakılmasına benzetti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, büyük Rus besteciler Çaykovski, Şostakoviç ve Rahmaninov’un eserlerinin konser programlarından çıkarılması dahil Rus... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
yaptırım
ukrayna
kültür
batı
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abd
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Rusya lideri Putin, bir kültür ve sanat ödülü törenindeki konuşmasında, ülkesinin Ukrayna’daki askeri operasyonu yüzünden Rus kültürüne dönük yaptırım kararları alınmış olmasını eleştirdi.“Meşhur linç kültürü, kültür lincine dönüştü. Çaykovski, Şostakoviç, Rahmaninov konser afişlerinden çıkarılıyor, Rus yazarlar ve kitapları yasaklanıyor” diyen Rusya Devlet Başkanı, “(Kültüre yönelik) böylesi kitlesel bir saldırı en son neredeyse 90 sene önce, Nazilerin Almanya’da sakıncalı gördükleri kitapları imha ettikleri dönemde görülmüştü” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220306/met-putini-kinamadigi-icin-unlu-rus-sopranonun-isine-son-verdi-1054477119.html
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vladimir putin, rusya, yaptırım, ukrayna, kültür, batı, ab, abd

Putin, Rus kültürüne yönelik yasakları, Nazi Almanyası’nda kitapların yakılmasına benzetti

15:57 25.03.2022 (güncellendi: 16:29 25.03.2022)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
/
Fotoğraf bankasına gir
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, büyük Rus besteciler Çaykovski, Şostakoviç ve Rahmaninov’un eserlerinin konser programlarından çıkarılması dahil Rus kültürüne yönelik Batı’da yapılan saldırıları, Nazi Almanyası’nda kitapların yakılmasına benzetti.
Rusya lideri Putin, bir kültür ve sanat ödülü törenindeki konuşmasında, ülkesinin Ukrayna’daki askeri operasyonu yüzünden Rus kültürüne dönük yaptırım kararları alınmış olmasını eleştirdi.
“Meşhur linç kültürü, kültür lincine dönüştü. Çaykovski, Şostakoviç, Rahmaninov konser afişlerinden çıkarılıyor, Rus yazarlar ve kitapları yasaklanıyor” diyen Rusya Devlet Başkanı, “(Kültüre yönelik) böylesi kitlesel bir saldırı en son neredeyse 90 sene önce, Nazilerin Almanya’da sakıncalı gördükleri kitapları imha ettikleri dönemde görülmüştü” ifadelerini kullandı.
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