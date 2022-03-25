https://tr.sputniknews.com/20220325/putin-rus-kulturune-yonelik-yasaklari-nazi-almanyasinda-kitaplarin-yakilmasina-benzetti-1055048543.html

Putin, Rus kültürüne yönelik yasakları, Nazi Almanyası’nda kitapların yakılmasına benzetti

Putin, Rus kültürüne yönelik yasakları, Nazi Almanyası’nda kitapların yakılmasına benzetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, büyük Rus besteciler Çaykovski, Şostakoviç ve Rahmaninov’un eserlerinin konser programlarından çıkarılması dahil Rus... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T15:57+0300

2022-03-25T15:57+0300

2022-03-25T16:29+0300

ukrayna krizi

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Rusya lideri Putin, bir kültür ve sanat ödülü törenindeki konuşmasında, ülkesinin Ukrayna’daki askeri operasyonu yüzünden Rus kültürüne dönük yaptırım kararları alınmış olmasını eleştirdi.“Meşhur linç kültürü, kültür lincine dönüştü. Çaykovski, Şostakoviç, Rahmaninov konser afişlerinden çıkarılıyor, Rus yazarlar ve kitapları yasaklanıyor” diyen Rusya Devlet Başkanı, “(Kültüre yönelik) böylesi kitlesel bir saldırı en son neredeyse 90 sene önce, Nazilerin Almanya’da sakıncalı gördükleri kitapları imha ettikleri dönemde görülmüştü” ifadelerini kullandı.

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vladimir putin, rusya, yaptırım, ukrayna, kültür, batı, ab, abd