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Rekabet Kurumu'ndan market ve tedarikçilere ikinci soruşturma
Rekabet Kurumu'ndan market ve tedarikçilere ikinci soruşturma
Rekabet Kurumu'nun zincir marketlerle, tedarikçilere kartelleşme gerekçesiyle verdiği 2.7 milyar liralık cezanın tamamı ödendi. Sonrasında yeni delillerin... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
rekabet kurumu
birol küle
market
ceza
fahiş fiyat
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Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, A Para canlı yayınında market ve tedarikçilere yönelik soruşturmalardaki yeni gelişmeleri paylaştı. Küle, 24 soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, kesilen 2,7 milyar liralık cezanın tamamın ödendiğini söyledi.Küle, "İşletmelerin yargıya başvurabilmesi için önce cezaları ödemesi gerekiyor. 3 büyük tedarikçi uzlaşma talebinde bulundu. Rekabet Kurulu kabul etmedi. 2,7 milyar liralık cezanın tamamın ödendi" dedi. 'Yeni deliller ortaya çıktı'Küle, "Birinci soruşturmanın ardından yeni deliller ortaya çıktı. Birinci dosyadan daha ağır bir detaylar var elimizde. Birinciyi 12 ay içinde tamamlamamız gerekiyor, dolayısıyla yeni detayları var olan soruşturmaya ekleyemedik. Bunun için ikinci bir soruşturma açalım dedik. 15 büyük market ve tedarikçiyle ilgili soruşturma açıldı" dedi.
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rekabet kurumu, birol küle, market, ceza, fahiş fiyat

Rekabet Kurumu'ndan market ve tedarikçilere ikinci soruşturma

08:43 25.03.2022 (güncellendi: 08:46 25.03.2022)
© AARekabet Kurumu
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© AA
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Rekabet Kurumu'nun zincir marketlerle, tedarikçilere kartelleşme gerekçesiyle verdiği 2.7 milyar liralık cezanın tamamı ödendi. Sonrasında yeni delillerin ortaya çıkmasıyla 5 zincir market ve 15 tedarikçi için ikinci soruşturma açıldı.
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, A Para canlı yayınında market ve tedarikçilere yönelik soruşturmalardaki yeni gelişmeleri paylaştı. Küle, 24 soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, kesilen 2,7 milyar liralık cezanın tamamın ödendiğini söyledi.
Küle, "İşletmelerin yargıya başvurabilmesi için önce cezaları ödemesi gerekiyor. 3 büyük tedarikçi uzlaşma talebinde bulundu. Rekabet Kurulu kabul etmedi. 2,7 milyar liralık cezanın tamamın ödendi" dedi.

'Yeni deliller ortaya çıktı'

Küle, "Birinci soruşturmanın ardından yeni deliller ortaya çıktı. Birinci dosyadan daha ağır bir detaylar var elimizde. Birinciyi 12 ay içinde tamamlamamız gerekiyor, dolayısıyla yeni detayları var olan soruşturmaya ekleyemedik. Bunun için ikinci bir soruşturma açalım dedik. 15 büyük market ve tedarikçiyle ilgili soruşturma açıldı" dedi.
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