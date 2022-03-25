https://tr.sputniknews.com/20220325/rekabet-kurumundan-market-ve-tedarikcilere-ikinci-sorusturma-1055034192.html

Rekabet Kurumu'ndan market ve tedarikçilere ikinci soruşturma

Rekabet Kurumu'ndan market ve tedarikçilere ikinci soruşturma

Rekabet Kurumu'nun zincir marketlerle, tedarikçilere kartelleşme gerekçesiyle verdiği 2.7 milyar liralık cezanın tamamı ödendi. Sonrasında yeni delillerin... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T08:43+0300

2022-03-25T08:43+0300

2022-03-25T08:46+0300

türkiye

rekabet kurumu

birol küle

market

ceza

fahiş fiyat

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Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, A Para canlı yayınında market ve tedarikçilere yönelik soruşturmalardaki yeni gelişmeleri paylaştı. Küle, 24 soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, kesilen 2,7 milyar liralık cezanın tamamın ödendiğini söyledi.Küle, "İşletmelerin yargıya başvurabilmesi için önce cezaları ödemesi gerekiyor. 3 büyük tedarikçi uzlaşma talebinde bulundu. Rekabet Kurulu kabul etmedi. 2,7 milyar liralık cezanın tamamın ödendi" dedi. 'Yeni deliller ortaya çıktı'Küle, "Birinci soruşturmanın ardından yeni deliller ortaya çıktı. Birinci dosyadan daha ağır bir detaylar var elimizde. Birinciyi 12 ay içinde tamamlamamız gerekiyor, dolayısıyla yeni detayları var olan soruşturmaya ekleyemedik. Bunun için ikinci bir soruşturma açalım dedik. 15 büyük market ve tedarikçiyle ilgili soruşturma açıldı" dedi.

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rekabet kurumu, birol küle, market, ceza, fahiş fiyat