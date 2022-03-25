https://tr.sputniknews.com/20220325/rusya-kuril-adalarinda-3-binden-fazla-askerin-katildigi-tatbikata-basladi-1055049853.html

Rusya, Kuril Adaları'nda 3 bin'den fazla askerin katıldığı tatbikata başladı

Rusya, Kuril Adaları'nda 3 bin'den fazla askerin katıldığı tatbikata başladı

Rusya Doğu Askeri Bölgesi, Kuril Adaları'nda 3 binden fazla asker ve yüzlerce teçhizatın katılımıyla tatbikata başlandığını açıkladı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye

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2022-03-25T16:43+0300

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kuril adaları

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rusya

tatbikat

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Açıklamada, Kuril Adaları'ndaki muharebe eğitimine Doğu Askeri Bölgesi ordu birliklerinin makineli tüfek ve topçu birliğine ait 3 binden fazla asker ve yüzlerce askeri teçhizatın katıldığı kaydedildi.Tatbikat sırasında askerlerin düşmanı simüle eden hava indirme birliklerinin inişini engellemek ve onları taşıyan hava araçlarının hava savunma sistemleriyle yok edilmesi görevlerini yerine getirecekleri belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Açıklamada ayrıca, topçu birliklerin tanksavar füze sistemlerinin (ATGM) ateş kontrol becerilerinin test edileceğine vurgu yapılarak, “Buna ek olarak, Hava Savunma Kuvvetleri birimleri, havadan saldırı gerçekleştiren simüle edilmiş düşman uçaklarını tespit etmek, tanımlamak ve imha etme görevlerini yerine getirecek” denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220212/rusya-kuril-adalari-yakinlarinda-rusya-kara-sularinda-abd-denizaltisi-tespit-edildi-1053777846.html

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kuril adaları, rusya, tatbikat