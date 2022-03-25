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Rusya, Kuril Adaları'nda 3 bin'den fazla askerin katıldığı tatbikata başladı
Rusya, Kuril Adaları'nda 3 bin'den fazla askerin katıldığı tatbikata başladı
Rusya Doğu Askeri Bölgesi, Kuril Adaları'nda 3 binden fazla asker ve yüzlerce teçhizatın katılımıyla tatbikata başlandığını açıkladı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T16:43+0300
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kuril adaları
dünya
rusya
tatbikat
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Açıklamada, Kuril Adaları'ndaki muharebe eğitimine Doğu Askeri Bölgesi ordu birliklerinin makineli tüfek ve topçu birliğine ait 3 binden fazla asker ve yüzlerce askeri teçhizatın katıldığı kaydedildi.Tatbikat sırasında askerlerin düşmanı simüle eden hava indirme birliklerinin inişini engellemek ve onları taşıyan hava araçlarının hava savunma sistemleriyle yok edilmesi görevlerini yerine getirecekleri belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Açıklamada ayrıca, topçu birliklerin tanksavar füze sistemlerinin (ATGM) ateş kontrol becerilerinin test edileceğine vurgu yapılarak, “Buna ek olarak, Hava Savunma Kuvvetleri birimleri, havadan saldırı gerçekleştiren simüle edilmiş düşman uçaklarını tespit etmek, tanımlamak ve imha etme görevlerini yerine getirecek” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220212/rusya-kuril-adalari-yakinlarinda-rusya-kara-sularinda-abd-denizaltisi-tespit-edildi-1053777846.html
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kuril adaları, rusya, tatbikat

Rusya, Kuril Adaları'nda 3 bin'den fazla askerin katıldığı tatbikata başladı

16:43 25.03.2022 (güncellendi: 16:51 25.03.2022)
© SputnikRusya Doğu Askeri Bölgesi
Rusya Doğu Askeri Bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© Sputnik
Rusya Doğu Askeri Bölgesi, Kuril Adaları'nda 3 binden fazla asker ve yüzlerce teçhizatın katılımıyla tatbikata başlandığını açıkladı.
Açıklamada, Kuril Adaları'ndaki muharebe eğitimine Doğu Askeri Bölgesi ordu birliklerinin makineli tüfek ve topçu birliğine ait 3 binden fazla asker ve yüzlerce askeri teçhizatın katıldığı kaydedildi.
Tatbikat sırasında askerlerin düşmanı simüle eden hava indirme birliklerinin inişini engellemek ve onları taşıyan hava araçlarının hava savunma sistemleriyle yok edilmesi görevlerini yerine getirecekleri belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“152 mm'lik Giatsint' tipi kendinden tahrikli topçu silahlarını kullanan birlikler, gece koşullarında kapalı ateşleme pozisyonlarından düşmana ait askeri teçhizatı simüle eden hedeflere onlarca kilometre mesafeden atışlar gerçekleştirecek. ‘Sani’ havan topçuları ise yakın mesafeden düşman askeri ve siperlerini hedef alacak.”
Açıklamada ayrıca, topçu birliklerin tanksavar füze sistemlerinin (ATGM) ateş kontrol becerilerinin test edileceğine vurgu yapılarak, “Buna ek olarak, Hava Savunma Kuvvetleri birimleri, havadan saldırı gerçekleştiren simüle edilmiş düşman uçaklarını tespit etmek, tanımlamak ve imha etme görevlerini yerine getirecek” denildi.
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