Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220325/rusya-maliye-bakani-siluanov-batinin-dogalgaz-odemelerde-rubleye-uyum-saglamasini-umuyoruz-1055056840.html
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Batı’nın, doğalgaz ödemelerde rubleye uyum sağlamasını umuyoruz
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Batı’nın, doğalgaz ödemelerde rubleye uyum sağlamasını umuyoruz
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batılı partnerlerin, Rus doğalgazı için ödemelerde rubleye geçiş kararına uyum sağlayacağı ve rublenin de en az diğer para... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T22:49+0300
2022-03-25T22:48+0300
ukrayna krizi
anton siluanov
rusya
ruble
doğalgaz
batı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101825/98/1018259887_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_bf243c004056ea339dce8dac151a1c8a.jpg
Siluanov, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Batılı partnerlerimiz, bu karara uyum sağlayacak ve rublenin en az diğer rezerv para birimleri kadar güvenli olduğunu anlayacaklar” ifadesini kullandı.Ödemelerde rubleye geçişin, Rusya bütçesi üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayacağını, tüm vergi ödemelerinin zaten rubleyle yapıldığını anlatan Siluanov, “Bu yüzden bütçe, petrol ve doğalgazdan ne kadar gelir elde ediyorduysa o kadar almaya devam edecek” dedi.Bu uygulamayla ödemelerin istikrarlı olacağını dile getiren Siluanov, bu kararın rublenin kuru üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://tr.sputniknews.com/20220325/almanya-maliye-bakani-lindner-rusya-ile-dogalgaz-sozlesmeleri-korunmali-1055055837.html
rusya
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101825/98/1018259887_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_2f08a37e2ccdbed1992ca038170f8999.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
anton siluanov, rusya, ruble, doğalgaz, batı

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Batı’nın, doğalgaz ödemelerde rubleye uyum sağlamasını umuyoruz

22:49 25.03.2022
© Sputnik / Sergey Guneev / Fotoğraf bankasına girRusya Finans Bakanı Anton Siluanov
Rusya Finans Bakanı Anton Siluanov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© Sputnik / Sergey Guneev
/
Fotoğraf bankasına gir
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batılı partnerlerin, Rus doğalgazı için ödemelerde rubleye geçiş kararına uyum sağlayacağı ve rublenin de en az diğer para birimleri kadar güvenli olduğunu anlayacağı umudunu dile getirdi.
Siluanov, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Batılı partnerlerimiz, bu karara uyum sağlayacak ve rublenin en az diğer rezerv para birimleri kadar güvenli olduğunu anlayacaklar” ifadesini kullandı.
Ödemelerde rubleye geçişin, Rusya bütçesi üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayacağını, tüm vergi ödemelerinin zaten rubleyle yapıldığını anlatan Siluanov, “Bu yüzden bütçe, petrol ve doğalgazdan ne kadar gelir elde ediyorduysa o kadar almaya devam edecek” dedi.
Bu uygulamayla ödemelerin istikrarlı olacağını dile getiren Siluanov, bu kararın rublenin kuru üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ruble güçlendi, rubleye güven güçlendi, çünkü bugün rublenin değeri, ihraç ettiğimiz mallar sayesinde değer kazanıyor. Bu nedenle görüşümüze göre, mevcut karmaşık jeopolitik koşullarda ulusal para birimi cinsinden ödemelere geçiş, mal değişiminde, mal akışında ve bunlar için yapılan ödemelerde risklerin azalması demek. Bu yüzden bu kararın tamamen doğru olduğunu düşünüyoruz”.
FDP Genel Başkanı Christian Lindner - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
Ukrayna krizi
Almanya Maliye Bakanı Lindner: Rusya ile doğalgaz sözleşmeleri korunmalı
21:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала