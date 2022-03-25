https://tr.sputniknews.com/20220325/rusya-maliye-bakani-siluanov-batinin-dogalgaz-odemelerde-rubleye-uyum-saglamasini-umuyoruz-1055056840.html

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Batı’nın, doğalgaz ödemelerde rubleye uyum sağlamasını umuyoruz

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Batı’nın, doğalgaz ödemelerde rubleye uyum sağlamasını umuyoruz

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batılı partnerlerin, Rus doğalgazı için ödemelerde rubleye geçiş kararına uyum sağlayacağı ve rublenin de en az diğer para... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T22:49+0300

2022-03-25T22:49+0300

2022-03-25T22:48+0300

ukrayna krizi

anton siluanov

rusya

ruble

doğalgaz

batı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101825/98/1018259887_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_bf243c004056ea339dce8dac151a1c8a.jpg

Siluanov, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Batılı partnerlerimiz, bu karara uyum sağlayacak ve rublenin en az diğer rezerv para birimleri kadar güvenli olduğunu anlayacaklar” ifadesini kullandı.Ödemelerde rubleye geçişin, Rusya bütçesi üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayacağını, tüm vergi ödemelerinin zaten rubleyle yapıldığını anlatan Siluanov, “Bu yüzden bütçe, petrol ve doğalgazdan ne kadar gelir elde ediyorduysa o kadar almaya devam edecek” dedi.Bu uygulamayla ödemelerin istikrarlı olacağını dile getiren Siluanov, bu kararın rublenin kuru üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20220325/almanya-maliye-bakani-lindner-rusya-ile-dogalgaz-sozlesmeleri-korunmali-1055055837.html

rusya

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

anton siluanov, rusya, ruble, doğalgaz, batı