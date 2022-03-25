https://tr.sputniknews.com/20220325/rusya-maliye-bakani-siluanov-batinin-dogalgaz-odemelerde-rubleye-uyum-saglamasini-umuyoruz-1055056840.html
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Batı’nın, doğalgaz ödemelerde rubleye uyum sağlamasını umuyoruz
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Batı’nın, doğalgaz ödemelerde rubleye uyum sağlamasını umuyoruz
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batılı partnerlerin, Rus doğalgazı için ödemelerde rubleye geçiş kararına uyum sağlayacağı ve rublenin de en az diğer para... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T22:49+0300
2022-03-25T22:49+0300
2022-03-25T22:48+0300
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ruble
doğalgaz
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Siluanov, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Batılı partnerlerimiz, bu karara uyum sağlayacak ve rublenin en az diğer rezerv para birimleri kadar güvenli olduğunu anlayacaklar” ifadesini kullandı.Ödemelerde rubleye geçişin, Rusya bütçesi üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayacağını, tüm vergi ödemelerinin zaten rubleyle yapıldığını anlatan Siluanov, “Bu yüzden bütçe, petrol ve doğalgazdan ne kadar gelir elde ediyorduysa o kadar almaya devam edecek” dedi.Bu uygulamayla ödemelerin istikrarlı olacağını dile getiren Siluanov, bu kararın rublenin kuru üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://tr.sputniknews.com/20220325/almanya-maliye-bakani-lindner-rusya-ile-dogalgaz-sozlesmeleri-korunmali-1055055837.html
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anton siluanov, rusya, ruble, doğalgaz, batı
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Batı’nın, doğalgaz ödemelerde rubleye uyum sağlamasını umuyoruz
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batılı partnerlerin, Rus doğalgazı için ödemelerde rubleye geçiş kararına uyum sağlayacağı ve rublenin de en az diğer para birimleri kadar güvenli olduğunu anlayacağı umudunu dile getirdi.
Siluanov, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Batılı partnerlerimiz, bu karara uyum sağlayacak ve rublenin en az diğer rezerv para birimleri kadar güvenli olduğunu anlayacaklar” ifadesini kullandı.
Ödemelerde rubleye geçişin, Rusya bütçesi üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayacağını, tüm vergi ödemelerinin zaten rubleyle yapıldığını anlatan Siluanov, “Bu yüzden bütçe, petrol ve doğalgazdan ne kadar gelir elde ediyorduysa o kadar almaya devam edecek” dedi.
Bu uygulamayla ödemelerin istikrarlı olacağını dile getiren Siluanov, bu kararın rublenin kuru üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ruble güçlendi, rubleye güven güçlendi, çünkü bugün rublenin değeri, ihraç ettiğimiz mallar sayesinde değer kazanıyor. Bu nedenle görüşümüze göre, mevcut karmaşık jeopolitik koşullarda ulusal para birimi cinsinden ödemelere geçiş, mal değişiminde, mal akışında ve bunlar için yapılan ödemelerde risklerin azalması demek. Bu yüzden bu kararın tamamen doğru olduğunu düşünüyoruz”.