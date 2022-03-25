https://tr.sputniknews.com/20220325/rusya-merkez-bankasi-rezervlerimizdeki-tum-altin-rusyadaki-kasalarda-bulunuyor-1055039797.html
Rusya Merkez Bankası: Rezervlerimizdeki tüm altın, Rusya'daki kasalarda bulunuyor
Rusya Merkez Bankası: Rezervlerimizdeki tüm altın, Rusya'daki kasalarda bulunuyor
Altın rezervlerinin Rusya dışına taşındığı yönündeki iddiayı reddeden Rusya Merkez Bankası, ülkenin rezervlerindeki tüm altının Rusya'da bulunduğunu duyurdu. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T12:20+0300
2022-03-25T12:20+0300
2022-03-25T12:20+0300
ekonomi
rusya merkez bankası
altın
rezerv
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Rusya Merkez Bankası, altın rezervlerinin ülke dışına taşındığı iddiasını yalanladı.İddiaya ilişkin bir açıklama yayınlayan banka, "Bu doğru değil. Altın rezervlerimizdeki tüm altın, ülkemiz topraklarındaki Merkez Bankası kasalarında bulunuyor" ifadelerini kullandı.Dolar ve euro rezervlerinin bir kısmının dondurulmasından kaçınma yöntemi bulunmadığını kabul eden banka, "Uluslararası rezervlerin tümünü ülkede tutamayız. Rezervleri tümüyle ülke içinde tutmak, rezervin hiç olmaması, dış krizlere karşı hiçbir korumanın olmaması anlamına gelir. Ülkemiz 1992-1999 döneminde böyle davrandı ve dış tehditlere karşı savunmasız hale geldi" vurgusunu yaptı.Ekonomik krizlerde, Rusya'nın ticaret yaptığı ülkelerin para birimlerine ait rezervlere ihtiyaç duyduğunun belirtildiği açıklamada, "Jeopolitik nedenlerden ötürü oluşan krizlerde ise Batılı ülkelerin yaptırımlarından etkilenmeyecek rezervlere ihtiyacınız olur. Bu nedenle altın ve yuanın rezervlerdeki toplam payı neredeyse yüzde 50’ye çıkartıldı" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220325/canli--abden-rusyaya-yonelik-yaptirimlarin-etkililiginin-incelemesi-talimati-1055032987.html
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rusya merkez bankası, altın, rezerv
Rusya Merkez Bankası: Rezervlerimizdeki tüm altın, Rusya'daki kasalarda bulunuyor
Altın rezervlerinin Rusya dışına taşındığı yönündeki iddiayı reddeden Rusya Merkez Bankası, ülkenin rezervlerindeki tüm altının Rusya'da bulunduğunu duyurdu.
Rusya Merkez Bankası, altın rezervlerinin ülke dışına taşındığı iddiasını yalanladı.
İddiaya ilişkin bir açıklama yayınlayan banka, "Bu doğru değil. Altın rezervlerimizdeki tüm altın, ülkemiz topraklarındaki Merkez Bankası kasalarında bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Dolar ve euro rezervlerinin bir kısmının dondurulmasından kaçınma yöntemi bulunmadığını kabul eden banka, "Uluslararası rezervlerin tümünü ülkede tutamayız. Rezervleri tümüyle ülke içinde tutmak, rezervin hiç olmaması, dış krizlere karşı hiçbir korumanın olmaması anlamına gelir. Ülkemiz 1992-1999 döneminde böyle davrandı ve dış tehditlere karşı savunmasız hale geldi" vurgusunu yaptı.
Ekonomik krizlerde, Rusya'nın ticaret yaptığı ülkelerin para birimlerine ait rezervlere ihtiyaç duyduğunun belirtildiği açıklamada, "Jeopolitik nedenlerden ötürü oluşan krizlerde ise Batılı ülkelerin yaptırımlarından etkilenmeyecek rezervlere ihtiyacınız olur. Bu nedenle altın ve yuanın rezervlerdeki toplam payı neredeyse yüzde 50’ye çıkartıldı" denildi.