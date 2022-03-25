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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220325/rusya-merkez-bankasi-yaptirimci-ulkelere-para-akisini-sinirladi-1055046079.html
Rusya Merkez Bankası, yaptırımcı ülkelere para akışını sınırladı
Rusya Merkez Bankası, yaptırımcı ülkelere para akışını sınırladı
Rusya Merkez Bankası, Ukrayna’daki askeri operasyonu yüzünden Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelere para akışına sınırlama getirdi. Rus şirketlerinin, söz... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T14:44+0300
2022-03-25T14:53+0300
rusya merkez bankası
ukrayna krizi
yaptırım
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Rusya Merkez Bankası yetkilileri, Rusya’nın rezervlerinin bir kısmının dondurulması üstüne yaptırımcı ülkelere para akışını sınırlayacak bir karar aldıklarını kaydetti. Söz konusu karara göre Rus şirketlerinin, yaptırımcı ülkelere borçlarını ödemeden önce ilgili hükümet komisyonundan izin alması gerekecek. Bu uygulama, devlet borçlarının ödenmesi sırasında da geçerli olacak.Rusya Merkez Bankası, Rusya karşıtı yaptırımlara karşılık olarak daha önce de yabancı yatırımcılara değerli kağıt satışını yasaklamış, böylelikle rus finans sisteminden para çıkışının önünü kesmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220325/rusya-merkez-bankasi-rezervlerimizdeki-tum-altin-rusyadaki-kasalarda-bulunuyor-1055039797.html
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rusya merkez bankası, yaptırım

Rusya Merkez Bankası, yaptırımcı ülkelere para akışını sınırladı

14:44 25.03.2022 (güncellendi: 14:53 25.03.2022)
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Fotoğraf bankasına girRusya Merkez Bankası
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Fotoğraf bankasına gir
Rusya Merkez Bankası, Ukrayna’daki askeri operasyonu yüzünden Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelere para akışına sınırlama getirdi. Rus şirketlerinin, söz konusu yaptırımcı ülkelere olan borçlarını ödeyebilmeleri için önce Rusya makamlarından izin alması gerekecek.
Rusya Merkez Bankası yetkilileri, Rusya’nın rezervlerinin bir kısmının dondurulması üstüne yaptırımcı ülkelere para akışını sınırlayacak bir karar aldıklarını kaydetti. Söz konusu karara göre Rus şirketlerinin, yaptırımcı ülkelere borçlarını ödemeden önce ilgili hükümet komisyonundan izin alması gerekecek. Bu uygulama, devlet borçlarının ödenmesi sırasında da geçerli olacak.
Rusya Merkez Bankası, Rusya karşıtı yaptırımlara karşılık olarak daha önce de yabancı yatırımcılara değerli kağıt satışını yasaklamış, böylelikle rus finans sisteminden para çıkışının önünü kesmişti.
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
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