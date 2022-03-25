https://tr.sputniknews.com/20220325/rusya-merkez-bankasi-yaptirimci-ulkelere-para-akisini-sinirladi-1055046079.html

Rusya Merkez Bankası, yaptırımcı ülkelere para akışını sınırladı

Rusya Merkez Bankası, yaptırımcı ülkelere para akışını sınırladı

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna’daki askeri operasyonu yüzünden Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelere para akışına sınırlama getirdi. Rus şirketlerinin, söz... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T14:44+0300

2022-03-25T14:44+0300

2022-03-25T14:53+0300

rusya merkez bankası

ukrayna krizi

yaptırım

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Rusya Merkez Bankası yetkilileri, Rusya’nın rezervlerinin bir kısmının dondurulması üstüne yaptırımcı ülkelere para akışını sınırlayacak bir karar aldıklarını kaydetti. Söz konusu karara göre Rus şirketlerinin, yaptırımcı ülkelere borçlarını ödemeden önce ilgili hükümet komisyonundan izin alması gerekecek. Bu uygulama, devlet borçlarının ödenmesi sırasında da geçerli olacak.Rusya Merkez Bankası, Rusya karşıtı yaptırımlara karşılık olarak daha önce de yabancı yatırımcılara değerli kağıt satışını yasaklamış, böylelikle rus finans sisteminden para çıkışının önünü kesmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220325/rusya-merkez-bankasi-rezervlerimizdeki-tum-altin-rusyadaki-kasalarda-bulunuyor-1055039797.html

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rusya merkez bankası, yaptırım