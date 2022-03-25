https://tr.sputniknews.com/20220325/rusya-ukraynanin-hava-kuvvetlerinin-neredeyse-tamami-ve-donanmasinin-ise-tamami-yok-edildi-1055049093.html

Rusya: Ukrayna’nın hava kuvvetlerinin neredeyse tamamı ve donanmasının ise tamamı yok edildi

Rusya: Ukrayna’nın hava kuvvetlerinin neredeyse tamamı ve donanmasının ise tamamı yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da düzenlenen askeri operasyon sırasında Ukrayna tarafının hava güçleri ve hava savunma sistemlerinin neredeyse tamamen yok... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T16:16+0300

2022-03-25T16:16+0300

2022-03-25T16:58+0300

rusya savunma bakanlığı

ukrayna krizi

sergey rudskoy

ukrayna

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Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Ukrayna’daki operasyonun Rus askeri personel ve siviller için riskleri minimuma indirecek biçimde yürütüldüğünü kaydederek, operasyonun başlamasından sonraki 2 gün içinde Rusya’nın Ukrayna hava sahasında üstünlük sağladığını belirtti.Rudskoy, düzenlediği basın toplantısında operasyon boyunca Ukrayna hava kuvvetlerinin ve ülkenin hava savunma sistemlerinin neredeyse tamamen yok edildiğini söylediYetkili ayrıca, Ukrayna donanmasınınsa tamamen yok edildiğini kaydetti.Rudskoy, Rusya’nın Ukrayna’da askeri operasyonları sırasında 1351 Rus askerin hayatını kaybettiği ve 3 bin 825 askerin de yaralandığını belirtti.Ukrayna’nın Herson bölgesinin tamamının, Zaporijya bölgesinin de büyük kısmının kontrolünün Rusya ordusunda olduğunu kaydeden Rudskoy, operasyon sırasında Kiev, Harkov, Çernigov, Sumı ve Nikolayev kentlerinse Rus kuvvetleri tarafından bloke edildiğini söyledi.Yetkili, çevresi sarılan bu kentlere karşı taarruza geçilmesi olasılığını dışlamadıklarını da sözlerine ekledi.Öte yandan Ukrayna’da düzenlenecek operasyona ilişkin iki seçeneği değerlendirdiklerini, bunlardan birisinin sadece Donetsk ve Lugansk bölgelerinde operasyon gerçekleştirmek olduğunu, birinin de Ukrayna topraklarının tamamında operasyon düzenlemek olduğunu söyleyen Rudskoy, "Seyri, operasyonun Ukrayna topraklarının tamamında düzenlenmesi kararının doğru bir karar olduğunu gösterdi" diye konuştu.Rudskoy, Rusya ordusunun Ukrayna’daki kuvvetlerinin, Donetsk ve Lugansk’ın kurtarılmasına odaklanacaklarını ve bunun en önemli görev olduğunu dile getirdi."Batı ülkelerinin Kiev’e silah tedariki gerçekleştirmesini çok büyük bir hata olarak görüyoruz" diyen yetkili, silah tedariklerinin sadece operasyonun uzamasına sebep olacağını ifade etti.

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