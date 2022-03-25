https://tr.sputniknews.com/20220325/siddet-goren-annesini-kurtarmak-isterken-babasini-bicakladi-1055039288.html

Şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını bıçakladı

Şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını bıçakladı

Zonguldak'ta annesine şiddet uygulayan babasını bıçakla yaralayan 23 yaşındaki Hakan Durdu, hakim karşısına çıktı. 15 yıl hapisle yargılanan Durdu, "Bıçağı... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T12:20+0300

2022-03-25T12:20+0300

2022-03-25T12:20+0300

türkiye

baba

zonguldak

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Zonguldak'ta geçen yıl meydana gelen olayda Hakan Durdu, iddiaya göre, babası Alaattin Durdu’nun (45) şiddetine maruz kalan annesi N.D.'yi (41) kurtarmak istedi.Babasına engel olmaya çalışan Durdu, ekmek bıçağıyla babasını bıçakladı. Yaralı halde sokağa çıkıp yardım isteyen Alaattin Durdu, akrabası tarafından hastaneye kaldırıldı.Evin küçük oğlu E.D.’nin ihbarı üzerine gelen polis, Hakan Durdu’yu gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durdu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Hakan Durdu hakkında ‘haksız tahrik altında öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı.'Annemin öldüğünü düşündüm, korkuyla ne yaptığımı bilemedim'Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Hakan Durdu'nun yargılanmasına devam edildi.Durdu, ifadesinde, "Mutfağa geldiğimde babamı annemin üzerine çıkmış boğazlarken gördüm. Ben onları ayırmaya çalıştım. Babamın arkasından kafasına yumrukla vurdum, başarısız oldum. Babamı boynundan tutup çekmeye çalıştım. Başarısız olunca sert bir cisim aradım ve o esnada bıçağı buldum" dedi.Bıçağı babasını korkutmak için aldığını belirten Durdu, o an panikle ne yaptığını bilmediğini dile getirdi.Olay günü eşinin önce mutfakta daha sonra evin giriş kapısının önünde kendisine küfrettiğini ileri süren ve oğlu hakkında şikayetçi olan Alaattin Durdu ise olay "Tartışırken kibarca kolundan tutup içeri çekmeye çalıştım. O an eşim diziyle kasığıma vurdu. Bir eli yakamdaydı diğer eliyle kasığımı sıkmaya çalışıyordu. Bu sırada eşim sırtüstü düştü, ben de eşimin üstünde kaldım. Bu sırada Hakan geldi, bizi o şekilde gördü. ‘Bugün senin ölme günün’ dedi" sözleriyle anlattı.Oğlunun doğrudan bıçağı saplamaya başladığını söyleyen Alaattin Durdu, "Hakan baş tarafımdaydı, bulunduğu yerden doğru sırtıma 4 bıçak darbesi vurdu. Can havliyle kaçmaya çalışırken Hakan’la yüz yüze geldim. Bana önümden bıçak salladı, ben yan döndüğüm esnada kolumu kesti. Bu sırada dışarı kaçtım, ‘Beni bıçaklıyorlar’ diye bağırmaya başladım" diye konuştu.Baba Durdu, eşinin de onu içeriye çekmeye çalışarak ‘Ölmedi, vur oğlum’ dediğini iddia etti.Eşini suçladıN.D. ise şiddete maruz kaldığı sırada oğlunun geldiğini ve babasını çekmeye çalıştığını belirterek, "Alaattin benim üstümden kalktı, oğluma saldırdı. O sırada Hakan'ın elinde bıçak vardı. Alaattin'in üzerinde kan gördüm" dedi.Eşini evden dışarı çıkararak "Doktora götürün bunu" diye bağırdığını anlatan N.D., Alaattin Durdu'yu suçladı.Tanık olarak dinlenen çiftin küçük oğlu E.D. (11) ise anne ile babasının kavga seslerini duyduğunu, babasının kendisine de şiddet uyguladığını, olay günü de babasının şiddet uygulamasından korktuğu için odaya saklandığını söyledi.E.D., ağabeyi Hakan Durdu’nun, babasına ‘Bugün senin işin bitecek’ dediğini duyduğunu da dile getirdi. Küçük çocuk, kavga anında duyduğu küfürleri mahkeme başkanının kulağına söyledi.Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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