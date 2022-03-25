https://tr.sputniknews.com/20220325/solar-orbiterden-gunesin-yuksek-cozunurluklu-fotograflari-83-milyondan-fazla-piksele-sahip-1055047253.html

Solar Orbiter'den Güneş'in yüksek çözünürlüklü fotoğrafları: 83 milyondan fazla piksele sahip

Solar Orbiter'den Güneş'in yüksek çözünürlüklü fotoğrafları: 83 milyondan fazla piksele sahip

Avrupa Uzay Ajansı'nın Güneş gözlem uydusu Solar Orbiter, 74 milyon kilometre uzaklıktan yüksek çözünürlüklü Güneş’in fotoğrafını çekti. 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T15:09+0300

2022-03-25T15:09+0300

2022-03-25T15:13+0300

güneş

yaşam

uydu

fotoğraf

avrupa uzay ajansı (esa)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055047179_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f2f84ea59739e9d5d8afc3901b3cbe2c.jpg

ESA'nın Solar Orbiter uydusu 26 Mart'ta Güneş'e Merkür'den daha yakın olacakAutoevolution internet sitesinin haberine göre, ultraviyole aralığında Güneş koronasının yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde etmek için Extreme Ultraviyole Görüntüleme Teleskobu (EUI) kullanıldı.Teleskopla Güneş'in tamamını fotoğraflayabilmek için 74 milyon kilometre uzaklıktan (Dünya'nın ve Güneş'in yarısı kadar) 25 kare görüntü alındı.Güneş'in tamamının görülebilmesi için daha sonra görüntü kareleri birleştirildi ve ESA, fotoğrafın 83 milyondan fazla piksel içerdiğini belirtti. Bunun 4K televizyon ekranında görülenden 10 kat daha yüksek bir çözünürlük olduğu bilgisi paylaşıldı.Güneş'in bu denli yakın ve yüksek çözünürlüklü görüntüsünün kaydedilmesinin, bu büyük ısı ve ışık kaynağının manyetik aktivitesinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olması tahmin ediliyor.Sensörler ve kameralarla donatılmış uydunun, Güneş'e 42 milyon kilometre kadar yaklaşarak Güneş'in manyetik hareketliliği gibi pek çok bilinmeyeni keşfetmesi bekleniyor.ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) destek verilen Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Solar Orbiter gözlem uydusu, Güneş ile ilgili bilgileri daha da derinleştirmek için Şubat 2020'de ABD'deki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220308/esanin-solar-orbiter-uydusu-26-martta-gunese-en-yakin-konuma-ulasacak-1054533127.html

güneş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

güneş, uydu, fotoğraf, avrupa uzay ajansı (esa)