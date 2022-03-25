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Solomon Adaları, Çin ile güvenlik anlaşması imzalayacağı iddialarını doğruladı
Solomon Adaları, Çin ile güvenlik anlaşması imzalayacağı iddialarını doğruladı
Solomon Adaları, güvenlik tehditleriyle mücadele ve yatırım için güvenli bir ortam sağlamak üzere Çin ile ortaklık kurduğunu doğruladı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T15:28+0300
2022-03-25T15:28+0300
dünya
çin
solomon adaları
anlaşma
güvenlik
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Güneydoğu Asya'da Çin'in rakipleri Avustralya ve Yeni Zelanda'nın on yıllardır 'arka bahçesi' kabul edilen Solomon Adaları, Pekin ile savaş gemilerinin limanları kullanmasını ve adalarda donanma üssü kurmasını içeren güvenlik anlaşması yapacağı iddialarını teyit etti.Hükümetten yapılan açıklamada, "Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve ülkenin karşı karşıya olduğu yumuşak ve sert güvenlik tehditlerine karşı koymak için ortaklıkların genişletilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verildi.Ülkenin, 'Çin de dahil olmak üzere güvenlik ortaklıklarını çeşitlendirdiğini' belirten hükümet, yerli ve yabancı yatırımlar için daha güvenli bir ortam yaratmak amacıyla Çin ile bir dizi anlaşma imzalamaya çalıştıklarını kaydetti.İddia, dün Avustralya'nın Sydney Morning Herald gazetesi tarafından yayınlanmıştı.Gazetenin yayınladığı belgelerde, hükümetin onayıyla Çin savaş gemilerinin Solomon Adaları limanlarına demirleyebileceği, kısa süreli bekleyebileceği, lojistik ikmal ve geçiş yapabileceği belirtilmişti.Öte yandan Solomon Adaları'nda Başbakan Manasseh Sogavare liderliğindeki hükümet, 16 Eylül 2019'da Tayvan hükümeti ile resmi ilişkilerini keserek Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini Çin'in temsilcisi olarak tanıma ve resmi ilişki kurma kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220325/cin-halk-kurtulus-ordusu-tayvan-ukrayna-degildir-cinin-ic-isleridir-1055045915.html
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çin, solomon adaları, anlaşma, güvenlik

Solomon Adaları, Çin ile güvenlik anlaşması imzalayacağı iddialarını doğruladı

15:28 25.03.2022
© AP PhotoÇin - Solomon Adaları
Çin - Solomon Adaları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© AP Photo
Solomon Adaları, güvenlik tehditleriyle mücadele ve yatırım için güvenli bir ortam sağlamak üzere Çin ile ortaklık kurduğunu doğruladı.
Güneydoğu Asya'da Çin'in rakipleri Avustralya ve Yeni Zelanda'nın on yıllardır 'arka bahçesi' kabul edilen Solomon Adaları, Pekin ile savaş gemilerinin limanları kullanmasını ve adalarda donanma üssü kurmasını içeren güvenlik anlaşması yapacağı iddialarını teyit etti.
Hükümetten yapılan açıklamada, "Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve ülkenin karşı karşıya olduğu yumuşak ve sert güvenlik tehditlerine karşı koymak için ortaklıkların genişletilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verildi.
Ülkenin, 'Çin de dahil olmak üzere güvenlik ortaklıklarını çeşitlendirdiğini' belirten hükümet, yerli ve yabancı yatırımlar için daha güvenli bir ortam yaratmak amacıyla Çin ile bir dizi anlaşma imzalamaya çalıştıklarını kaydetti.
İddia, dün Avustralya'nın Sydney Morning Herald gazetesi tarafından yayınlanmıştı.
Gazetenin yayınladığı belgelerde, hükümetin onayıyla Çin savaş gemilerinin Solomon Adaları limanlarına demirleyebileceği, kısa süreli bekleyebileceği, lojistik ikmal ve geçiş yapabileceği belirtilmişti.
Öte yandan Solomon Adaları'nda Başbakan Manasseh Sogavare liderliğindeki hükümet, 16 Eylül 2019'da Tayvan hükümeti ile resmi ilişkilerini keserek Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini Çin'in temsilcisi olarak tanıma ve resmi ilişki kurma kararı almıştı.
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