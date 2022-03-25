https://tr.sputniknews.com/20220325/solomon-adalari-cin-ile-guvenlik-anlasmasi-imzalayacagi-iddialarini-dogruladi-1055047442.html
Solomon Adaları, Çin ile güvenlik anlaşması imzalayacağı iddialarını doğruladı
Solomon Adaları, Çin ile güvenlik anlaşması imzalayacağı iddialarını doğruladı
Solomon Adaları, güvenlik tehditleriyle mücadele ve yatırım için güvenli bir ortam sağlamak üzere Çin ile ortaklık kurduğunu doğruladı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T15:28+0300
2022-03-25T15:28+0300
2022-03-25T15:28+0300
dünya
çin
solomon adaları
anlaşma
güvenlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055047415_0:0:1240:699_1920x0_80_0_0_d36493cf4aa95b23b214b4855c2e48e9.jpg
Güneydoğu Asya'da Çin'in rakipleri Avustralya ve Yeni Zelanda'nın on yıllardır 'arka bahçesi' kabul edilen Solomon Adaları, Pekin ile savaş gemilerinin limanları kullanmasını ve adalarda donanma üssü kurmasını içeren güvenlik anlaşması yapacağı iddialarını teyit etti.Hükümetten yapılan açıklamada, "Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve ülkenin karşı karşıya olduğu yumuşak ve sert güvenlik tehditlerine karşı koymak için ortaklıkların genişletilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verildi.Ülkenin, 'Çin de dahil olmak üzere güvenlik ortaklıklarını çeşitlendirdiğini' belirten hükümet, yerli ve yabancı yatırımlar için daha güvenli bir ortam yaratmak amacıyla Çin ile bir dizi anlaşma imzalamaya çalıştıklarını kaydetti.İddia, dün Avustralya'nın Sydney Morning Herald gazetesi tarafından yayınlanmıştı.Gazetenin yayınladığı belgelerde, hükümetin onayıyla Çin savaş gemilerinin Solomon Adaları limanlarına demirleyebileceği, kısa süreli bekleyebileceği, lojistik ikmal ve geçiş yapabileceği belirtilmişti.Öte yandan Solomon Adaları'nda Başbakan Manasseh Sogavare liderliğindeki hükümet, 16 Eylül 2019'da Tayvan hükümeti ile resmi ilişkilerini keserek Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini Çin'in temsilcisi olarak tanıma ve resmi ilişki kurma kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220325/cin-halk-kurtulus-ordusu-tayvan-ukrayna-degildir-cinin-ic-isleridir-1055045915.html
çin
solomon adaları
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055047415_0:0:992:744_1920x0_80_0_0_411d004084a02e7e70ab816655443041.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, solomon adaları, anlaşma, güvenlik
Solomon Adaları, Çin ile güvenlik anlaşması imzalayacağı iddialarını doğruladı
Solomon Adaları, güvenlik tehditleriyle mücadele ve yatırım için güvenli bir ortam sağlamak üzere Çin ile ortaklık kurduğunu doğruladı.
Güneydoğu Asya'da Çin'in rakipleri Avustralya ve Yeni Zelanda'nın on yıllardır 'arka bahçesi' kabul edilen Solomon Adaları
, Pekin ile savaş gemilerinin limanları kullanmasını ve adalarda donanma üssü kurmasını içeren güvenlik anlaşması yapacağı iddialarını
teyit etti.
Hükümetten yapılan açıklamada, "Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve ülkenin karşı karşıya olduğu yumuşak ve sert güvenlik tehditlerine karşı koymak için ortaklıkların genişletilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verildi.
Ülkenin, 'Çin de dahil olmak üzere güvenlik ortaklıklarını çeşitlendirdiğini' belirten hükümet, yerli ve yabancı yatırımlar için daha güvenli bir ortam yaratmak amacıyla Çin ile bir dizi anlaşma imzalamaya çalıştıklarını kaydetti.
İddia, dün Avustralya'nın Sydney Morning Herald gazetesi tarafından yayınlanmıştı.
Gazetenin yayınladığı belgelerde, hükümetin onayıyla Çin savaş gemilerinin Solomon Adaları limanlarına demirleyebileceği, kısa süreli bekleyebileceği, lojistik ikmal ve geçiş yapabileceği belirtilmişti.
Öte yandan Solomon Adaları'nda Başbakan Manasseh Sogavare liderliğindeki hükümet, 16 Eylül 2019'da Tayvan hükümeti ile resmi ilişkilerini keserek Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini Çin'in temsilcisi olarak tanıma ve resmi ilişki kurma kararı almıştı.