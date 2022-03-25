https://tr.sputniknews.com/20220325/somalideki-bombali-saldirilarda-olu-sayisi-48e-yukseldi-1055049151.html
Somali'deki bombalı saldırılarda ölü sayısı 48'e yükseldi
Somali'deki bombalı saldırılarda ölü sayısı 48'e yükseldi
Somali'nin Beledweyne bölgesinde, dün Eş-Şebab tarafından düzenlenen bombalı saldırılarda 48 kişinin öldüğü bildirildi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T16:18+0300
2022-03-25T16:18+0300
2022-03-25T16:20+0300
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Somali'nin Hirshabelle Eyaleti Başkanı Ali Gudlawe, Beledweyne'deki iki saldırıda 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 kişinin de yaraladığını belirtti.Saldırılarından birini intihar eylemi olduğu, diğerinin ise bomba yüklü araçla yapıldığı öğrenildi.Hayatını kaybedenler arasında Amine Muhammed Abdi isimli bir kadın milletvekili de bulunuyor. Bombalı saldırıların bölgedeki meclis seçimleri öncesi yaşandığı ve kadın milletvekili Muhammed'in de seçim çalışması yürüttüğü aktarıldı.Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermaju ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble saldırıları kınadı.Türkiye'den kınamaDışişleri Bakanlığı, Somali’nin Beledveyne kentinde düzenlenen ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan terör saldırısını şiddetle kınadı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali’nin Beledveyne şehrinde düzenlenen, aralarında Milletvekili Amina Mohamed Abdi'nin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı."Dost ve kardeş Somali hükümeti ve halkına içten taziyelerimizi sunuyor, saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" denilen açıklamada, Türkiye'nin Somali’nin terörle mücadelesine desteğini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.
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somali, saldırı, bombalı saldırı, eş-şebab, terör, islami terör, islamcı, radikal islamcı
Somali'deki bombalı saldırılarda ölü sayısı 48'e yükseldi
16:18 25.03.2022 (güncellendi: 16:20 25.03.2022)
Somali'nin Beledweyne bölgesinde, dün Eş-Şebab tarafından düzenlenen bombalı saldırılarda 48 kişinin öldüğü bildirildi.
Somali'nin Hirshabelle Eyaleti Başkanı Ali Gudlawe, Beledweyne'deki iki saldırıda 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 kişinin de yaraladığını belirtti.
Saldırılarından birini intihar eylemi olduğu, diğerinin ise bomba yüklü araçla yapıldığı öğrenildi.
Hayatını kaybedenler arasında Amine Muhammed Abdi isimli bir kadın milletvekili de bulunuyor. Bombalı saldırıların bölgedeki meclis seçimleri öncesi yaşandığı ve kadın milletvekili Muhammed'in de seçim çalışması yürüttüğü aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermaju ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble saldırıları kınadı.
Türkiye'den kınama
Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin Beledveyne kentinde düzenlenen ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan terör saldırısını şiddetle kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali’nin Beledveyne şehrinde düzenlenen, aralarında Milletvekili Amina Mohamed Abdi'nin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.
"Dost ve kardeş Somali hükümeti ve halkına içten taziyelerimizi sunuyor, saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" denilen açıklamada, Türkiye'nin Somali’nin terörle mücadelesine desteğini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.