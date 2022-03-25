Türkiye
SON DAKİKA| Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Havalimanı açılış töreninde konuşuyor
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220325/somalideki-bombali-saldirilarda-olu-sayisi-48e-yukseldi-1055049151.html
Somali'deki bombalı saldırılarda ölü sayısı 48'e yükseldi
Somali'deki bombalı saldırılarda ölü sayısı 48'e yükseldi
Somali'nin Beledweyne bölgesinde, dün Eş-Şebab tarafından düzenlenen bombalı saldırılarda 48 kişinin öldüğü bildirildi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T16:18+0300
2022-03-25T16:20+0300
dünya
somali
saldırı
bombalı saldırı
eş-şebab
terör
islami terör
islamcı
radikal islamcı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055049263_0:0:671:378_1920x0_80_0_0_f4b66b8f49a1d2e860335a9db82c3e5a.jpg
Somali'nin Hirshabelle Eyaleti Başkanı Ali Gudlawe, Beledweyne'deki iki saldırıda 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 kişinin de yaraladığını belirtti.Saldırılarından birini intihar eylemi olduğu, diğerinin ise bomba yüklü araçla yapıldığı öğrenildi.Hayatını kaybedenler arasında Amine Muhammed Abdi isimli bir kadın milletvekili de bulunuyor. Bombalı saldırıların bölgedeki meclis seçimleri öncesi yaşandığı ve kadın milletvekili Muhammed'in de seçim çalışması yürüttüğü aktarıldı.Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermaju ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble saldırıları kınadı.Türkiye'den kınamaDışişleri Bakanlığı, Somali’nin Beledveyne kentinde düzenlenen ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan terör saldırısını şiddetle kınadı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali’nin Beledveyne şehrinde düzenlenen, aralarında Milletvekili Amina Mohamed Abdi'nin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı."Dost ve kardeş Somali hükümeti ve halkına içten taziyelerimizi sunuyor, saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" denilen açıklamada, Türkiye'nin Somali’nin terörle mücadelesine desteğini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220116/somalide-bombali-saldirida-hukumet-sozcusu-yaralandi-1052785471.html
https://tr.sputniknews.com/20211227/somalide-basbakan-ve-deniz-kuvvetleri-komutani-yolsuzluk-suclamasiyla-aciga-alindi-1052147473.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055049263_67:0:594:395_1920x0_80_0_0_0156dd40de6ddec5acd6ec0b3597bad1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
somali, saldırı, bombalı saldırı, eş-şebab, terör, islami terör, islamcı, radikal islamcı

Somali'deki bombalı saldırılarda ölü sayısı 48'e yükseldi

16:18 25.03.2022 (güncellendi: 16:20 25.03.2022)
© AFP 2022Somali'deki bombalı saldırılarda ölü sayısı 48'e yükseldi
Somali'deki bombalı saldırılarda ölü sayısı 48'e yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© AFP 2022
Somali'nin Beledweyne bölgesinde, dün Eş-Şebab tarafından düzenlenen bombalı saldırılarda 48 kişinin öldüğü bildirildi.
Somali'nin Hirshabelle Eyaleti Başkanı Ali Gudlawe, Beledweyne'deki iki saldırıda 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 kişinin de yaraladığını belirtti.
Saldırılarından birini intihar eylemi olduğu, diğerinin ise bomba yüklü araçla yapıldığı öğrenildi.
Hayatını kaybedenler arasında Amine Muhammed Abdi isimli bir kadın milletvekili de bulunuyor. Bombalı saldırıların bölgedeki meclis seçimleri öncesi yaşandığı ve kadın milletvekili Muhammed'in de seçim çalışması yürüttüğü aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermaju ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble saldırıları kınadı.
Somali'de bombalı saldırıda hükümet sözcüsü yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
DÜNYA
Somali'de bombalı saldırıda hükümet sözcüsü yaralandı
16 Ocak, 14:44

Türkiye'den kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin Beledveyne kentinde düzenlenen ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan terör saldırısını şiddetle kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali’nin Beledveyne şehrinde düzenlenen, aralarında Milletvekili Amina Mohamed Abdi'nin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.
"Dost ve kardeş Somali hükümeti ve halkına içten taziyelerimizi sunuyor, saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" denilen açıklamada, Türkiye'nin Somali’nin terörle mücadelesine desteğini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.
Somali Başbakanı Muhammed Roble - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
DÜNYA
Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'yi açığa aldı
27 Aralık 2021, 10:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала