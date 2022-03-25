https://tr.sputniknews.com/20220325/somalideki-bombali-saldirilarda-olu-sayisi-48e-yukseldi-1055049151.html

Somali'deki bombalı saldırılarda ölü sayısı 48'e yükseldi

Somali'deki bombalı saldırılarda ölü sayısı 48'e yükseldi

Somali'nin Beledweyne bölgesinde, dün Eş-Şebab tarafından düzenlenen bombalı saldırılarda 48 kişinin öldüğü bildirildi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T16:18+0300

2022-03-25T16:18+0300

2022-03-25T16:20+0300

dünya

somali

saldırı

bombalı saldırı

eş-şebab

terör

islami terör

islamcı

radikal islamcı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055049263_0:0:671:378_1920x0_80_0_0_f4b66b8f49a1d2e860335a9db82c3e5a.jpg

Somali'nin Hirshabelle Eyaleti Başkanı Ali Gudlawe, Beledweyne'deki iki saldırıda 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 kişinin de yaraladığını belirtti.Saldırılarından birini intihar eylemi olduğu, diğerinin ise bomba yüklü araçla yapıldığı öğrenildi.Hayatını kaybedenler arasında Amine Muhammed Abdi isimli bir kadın milletvekili de bulunuyor. Bombalı saldırıların bölgedeki meclis seçimleri öncesi yaşandığı ve kadın milletvekili Muhammed'in de seçim çalışması yürüttüğü aktarıldı.Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermaju ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble saldırıları kınadı.Türkiye'den kınamaDışişleri Bakanlığı, Somali’nin Beledveyne kentinde düzenlenen ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan terör saldırısını şiddetle kınadı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali’nin Beledveyne şehrinde düzenlenen, aralarında Milletvekili Amina Mohamed Abdi'nin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı."Dost ve kardeş Somali hükümeti ve halkına içten taziyelerimizi sunuyor, saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" denilen açıklamada, Türkiye'nin Somali’nin terörle mücadelesine desteğini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

https://tr.sputniknews.com/20220116/somalide-bombali-saldirida-hukumet-sozcusu-yaralandi-1052785471.html

https://tr.sputniknews.com/20211227/somalide-basbakan-ve-deniz-kuvvetleri-komutani-yolsuzluk-suclamasiyla-aciga-alindi-1052147473.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

somali, saldırı, bombalı saldırı, eş-şebab, terör, islami terör, islamcı, radikal islamcı