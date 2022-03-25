Suudi Arabistan'ın Samta kentindeki elektrik santraline saldırı düzenlendi
21:13 25.03.2022 (güncellendi: 21:24 25.03.2022)
© AP PhotoSuudi Arabistan bayrak
© AP Photo
Arap koalisyonu, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Samta kentindeki elektrik dağıtım santralinin hedef alındığını ve ardından yangın çıktığını duyurdu.
Yemen'deki Arap koalisyonu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Samta kentindeki elektrik dağıtım santralinin hedef alındığı, ardından yangın çıktığı belirtildi.
مراسل #الحدث عبدالمحسن الحربي: الحياة تعود بشكل طبيعي في محيط الاستهداف الحوثي لمحطة كهرباء بمحافظة صامطة pic.twitter.com/H6UCaYT2M5— ا لـحـدث (@AlHadath) March 25, 2022
Saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin detay verilmeyen açıklamada, olay sonucu can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
آثار استهداف محطة توزيع كهرباء #صامطة بواسطة #الميليشيا_الحوثية اليومhttps://t.co/WqhRJnTi9Y pic.twitter.com/PZbsQVZUJ8— أخبار 24 - السعودية (@Akhbaar24) March 25, 2022
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın sosyal medya hesabında da Suudi Arabistan hava savunma sistemlerinin, Husilerin Necran kentine doğru gönderdiği iki kamikaze türü İHA'yı imha ettiği belirtildi.
SPA'da yayımlanan koalisyon güçlerinin açıklamasında, "16 düşmanca saldırı karşısında istişarelerin yapılması için Yemenli kardeşlerimiz uğruna itidalli davranıyoruz. Husileri ağır ihlallerinde ısrar etmemeleri ve koalisyonun sabrını sınamamaları konusunda uyarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
March 25, 2022
Öte yandan, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki önemli bazı yerler ile Cidde kentindeki Saudi Aramco tesislerini kanatlı füzelerle vurduklarını ileri sürdü.
4- The armed forces will carry out more qualitative strikes within the bank of objectives to break the siege.— Yahya Sare'e (@Yahya_Saree) March 25, 2022
The armed forces will not hesitate to expand its military operations until the aggression stops and the siege is lifted
Ülkenin güneyindeki Cazan ve Necran bölgelerinde yer alan Saudi Aramco tesislerini çok sayıda İHA ile hedef aldıklarını ifade eden Seri, doğudaki Ras et-Tennura ve batıdaki Rabiğ petrol rafinerilerini de İHA'larla hedef aldıklarını iddia etti.
Cazan, Güney Zahran, Abha, Hamis Muşayt bölgelerine de çok sayıda balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini aktaran Seri, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların süreceğini öne sürdü.
İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.