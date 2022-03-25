https://tr.sputniknews.com/20220325/tupras-izmit-rafinerisinde-parlama-4-isci-yaralandi-1055031276.html
TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde parlama: 4 işçi yaralandı
TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde parlama: 4 işçi yaralandı
Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'ye (TÜPRAŞ) ait İzmit Rafinerisi'nde meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T01:37+0300
2022-03-25T01:37+0300
2022-03-25T01:37+0300
türkiye
tüpraş
izmit
izmit körfezi
rafineri
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TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, İzmit Rafinerisi'nde bakım esnasında alevlenme meydana geldiği, ekiplerin müdahalesiyle alevlenmenin tamamen söndürüldüğü belirtildi.Açıklama, "Parlamanın etkisiyle olaydan etkilenen dört arkadaşımız ilk müdahaleleri yapılarak, tedavileri için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Arkadaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sağlık durumlarını yakından takip ettiğimiz çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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tüpraş, izmit, izmit körfezi, rafineri
TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde parlama: 4 işçi yaralandı
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Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'ye (TÜPRAŞ) ait İzmit Rafinerisi'nde meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı.
TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, İzmit Rafinerisi'nde bakım esnasında alevlenme meydana geldiği, ekiplerin müdahalesiyle alevlenmenin tamamen söndürüldüğü belirtildi.
Açıklama, "Parlamanın etkisiyle olaydan etkilenen dört arkadaşımız ilk müdahaleleri yapılarak, tedavileri için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Arkadaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sağlık durumlarını yakından takip ettiğimiz çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.