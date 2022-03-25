Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220325/tupras-izmit-rafinerisinde-parlama-4-isci-yaralandi-1055031276.html
TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde parlama: 4 işçi yaralandı
TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde parlama: 4 işçi yaralandı
Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'ye (TÜPRAŞ) ait İzmit Rafinerisi'nde meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T01:37+0300
2022-03-25T01:37+0300
türkiye
tüpraş
izmit
izmit körfezi
rafineri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055031251_1:0:1366:768_1920x0_80_0_0_7745056d0ae735a23cdbd62039a16558.jpg
TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, İzmit Rafinerisi'nde bakım esnasında alevlenme meydana geldiği, ekiplerin müdahalesiyle alevlenmenin tamamen söndürüldüğü belirtildi.Açıklama, "Parlamanın etkisiyle olaydan etkilenen dört arkadaşımız ilk müdahaleleri yapılarak, tedavileri için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Arkadaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sağlık durumlarını yakından takip ettiğimiz çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
türkiye
izmit
izmit körfezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055031251_171:0:1195:768_1920x0_80_0_0_ded1a429857a4b64372db5f7e7f806cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tüpraş, izmit, izmit körfezi, rafineri

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde parlama: 4 işçi yaralandı

01:37 25.03.2022
© İHA / MEHMET EKREM CEYLANKocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ tesislerinde tankta parlama meydana geldi. Olayda 4 işçi yaralandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ tesislerinde tankta parlama meydana geldi. Olayda 4 işçi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© İHA / MEHMET EKREM CEYLAN
Abone olGoogle news
Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'ye (TÜPRAŞ) ait İzmit Rafinerisi'nde meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı.
TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, İzmit Rafinerisi'nde bakım esnasında alevlenme meydana geldiği, ekiplerin müdahalesiyle alevlenmenin tamamen söndürüldüğü belirtildi.
Açıklama, "Parlamanın etkisiyle olaydan etkilenen dört arkadaşımız ilk müdahaleleri yapılarak, tedavileri için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Arkadaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sağlık durumlarını yakından takip ettiğimiz çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала