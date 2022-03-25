https://tr.sputniknews.com/20220325/tupras-izmit-rafinerisinde-parlama-4-isci-yaralandi-1055031276.html

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde parlama: 4 işçi yaralandı

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde parlama: 4 işçi yaralandı

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'ye (TÜPRAŞ) ait İzmit Rafinerisi'nde meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T01:37+0300

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2022-03-25T01:37+0300

türkiye

tüpraş

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izmit körfezi

rafineri

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TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, İzmit Rafinerisi'nde bakım esnasında alevlenme meydana geldiği, ekiplerin müdahalesiyle alevlenmenin tamamen söndürüldüğü belirtildi.Açıklama, "Parlamanın etkisiyle olaydan etkilenen dört arkadaşımız ilk müdahaleleri yapılarak, tedavileri için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Arkadaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sağlık durumlarını yakından takip ettiğimiz çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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izmit

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tüpraş, izmit, izmit körfezi, rafineri