https://tr.sputniknews.com/20220325/turkiye-a-milli-futbol-takimi-portekize-3-1-yenilerek-2022-dunya-kupasina-katilma-sansini-kaybetti-1055030420.html

Türkiye A Milli Futbol Takımı Portekiz'e 3-1 yenilerek 2022 Dünya Kupası’na katılma şansını kaybetti

Türkiye A Milli Futbol Takımı Portekiz'e 3-1 yenilerek 2022 Dünya Kupası’na katılma şansını kaybetti

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. 25.03.2022, Sputnik Türkiye

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dünya kupası

spor

türkiye a milli futbol takımı

portekiz milli futbol takımı

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup oldu.Türkiye A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.48. dakikada Portekiz'in gelişen atağında Jota, Bernardo Silva'ya pasını verdi. Ceza yayı önünde topu kontrol eden Bernardo Silva'nın şutunu kaleci Uğurcan sağına uzandı ve çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.56. dakikada kaleci Diogo Costa’nın uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Jota, ceza sahası dışına çıkan Uğurcan’dan önce topa sahip oldu ve direkt kaleyi düşündü. Ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.65. dakikada milli takım farkı 1'e indirdi. Berkan'dan aldığı pasla Portekiz ceza sahası önünde topla buluşan Burak, Cengiz'e pasını verip ceza sahasına hareketlendi. Cengiz bekletmeden Burak'a pasını yolladı. Altı pas önünde topla buluşan Burak sol ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.75. dakikada Portekiz'in gelişen atağında sol kanatta topu kontrol eden Guerreiro'nun ortasında arka direkte Otavio kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.82. dakikada Enes Ünal, Portekiz ceza sahasında Fonte ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Siebert saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi.85. dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz topu üstten auta yolladı.90+4. dakikada Portekiz 3. golünü attı. Leao'nun pasıyla ceza sahasında kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Nunes topu ağlara gönderdi: 3-1.90+6. dakikada Felix kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı, şutunda Uğurcan'dan dönen top Ronaldo'ya geldi. Ronaldo'nun şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.Müsabaka Portekiz'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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