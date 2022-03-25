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Uber uygulaması New York'ta sarı taksilerde de kullanılabilecek
Uber uygulaması New York'ta sarı taksilerde de kullanılabilecek
Akıllı telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in uygulamasını New York'taki sarı taksi sürücülerinin tamamının kullanabileceği belirtildi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T01:32+0300
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Wall Street Journal'in haberine göre, Uber ile New York Taksi ve Limuzin Komisyonu arasında, Kovid-19 salgını sonrası sürücü açığı sorununu çözmek için New York'taki sarı taksilerin Uber uygulamasını kullanması konusunda anlaşmaya varıldı.Uber'in küresel mobilite şefi Andrew Macdonald anlaşmayla ilgili, "Bugüne kadar yaptığımız her şeyden daha büyük ve cesur bir adım. Uber, 2025 yılına kadar dünyadaki tüm taksileri uygulamasında listelemek istiyor. Bu kesinlikle iddialı bir konu ama mümkün olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Kendi uygulaması üzerinden sarı taksiye binen yolcularının Uber X yolcularıyla yaklaşık aynı ücreti ödeyeceğini belirten Macdonald, yolcularını almayı kabul eden sarı taksi şoförlerine firma tarafından farkın ödeneceği teminatını verdi.Uber hisselerinin, anlaşma haberlerini yayınlamasının ardından piyasa öncesi işlemlerde yüzde 5,3 artarak 35 dolara yaklaştığı belirtildi.Ulaştırma firması, bahar sonuna kadar alt yapı ve entegrasyon çalışmalarını tamamlayıp New York'taki yaklaşık 14 bin sarı taksiye uygulamasını yüklemeyi hedefliyor.
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abd, new york, uber, taksi

Uber uygulaması New York'ta sarı taksilerde de kullanılabilecek

01:32 25.03.2022
© REUTERSUber
Uber - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© REUTERS
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Akıllı telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in uygulamasını New York'taki sarı taksi sürücülerinin tamamının kullanabileceği belirtildi.
Wall Street Journal'in haberine göre, Uber ile New York Taksi ve Limuzin Komisyonu arasında, Kovid-19 salgını sonrası sürücü açığı sorununu çözmek için New York'taki sarı taksilerin Uber uygulamasını kullanması konusunda anlaşmaya varıldı.
Uber'in küresel mobilite şefi Andrew Macdonald anlaşmayla ilgili, "Bugüne kadar yaptığımız her şeyden daha büyük ve cesur bir adım. Uber, 2025 yılına kadar dünyadaki tüm taksileri uygulamasında listelemek istiyor. Bu kesinlikle iddialı bir konu ama mümkün olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Kendi uygulaması üzerinden sarı taksiye binen yolcularının Uber X yolcularıyla yaklaşık aynı ücreti ödeyeceğini belirten Macdonald, yolcularını almayı kabul eden sarı taksi şoförlerine firma tarafından farkın ödeneceği teminatını verdi.
Uber hisselerinin, anlaşma haberlerini yayınlamasının ardından piyasa öncesi işlemlerde yüzde 5,3 artarak 35 dolara yaklaştığı belirtildi.
Ulaştırma firması, bahar sonuna kadar alt yapı ve entegrasyon çalışmalarını tamamlayıp New York'taki yaklaşık 14 bin sarı taksiye uygulamasını yüklemeyi hedefliyor.
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