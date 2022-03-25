https://tr.sputniknews.com/20220325/ulastirma-bakani-yolculugu-6-dakikaya-dusuruyorsunuz-karsiliginda-da-200-lira-aliyorsunuz-1055046493.html

Ulaştırma Bakanı: Yolculuğu 6 dakikaya düşürüyorsunuz karşılığında da 200 lira alıyorsunuz

Ulaştırma Bakanı: Yolculuğu 6 dakikaya düşürüyorsunuz karşılığında da 200 lira alıyorsunuz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Karaismailoğlu, 200 liralık geçiş ücretiyle eleştirilen Çanakkale... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T14:56+0300

2022-03-25T14:56+0300

2022-03-25T14:56+0300

türkiye

1915 çanakkale köprüsü

adil karaismailoğlu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu havalimanı açılışı öncesi, NTV canlı yayınında Gökhan Gerçek'in sorularını yanıtladı.Bakan Karaismailoğlu özetle şunları söyledi:"Tokat Havalimanı bölge için çok önemli bir proje. Güvenlik için son teknoloji sistemler burada var. İstanbul'da en fazla nüfuslulardan birisi Tokat. Bundan sonra artık bğtğn uçaklar Tokat'a inebilecekler. 7 uçak park kapasiteli, Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda ve 600 araçlık otopark yer alıyor. Vatandaşımızın hayat kalitesi artarak devam edecek. Yatırımlar da artarak devam ediyor.Rize Havalimanı da mayıs ayında hizmete açılacak. Dünyada denize dolgu 5. havalimanını açacağız.1915 Çanakkale Köprüsü dahil bu projeler uzun soluklu bir çalışmanın ürünü. Finans modelleri ile büyük projeler yapılıyor. 2,5 milyar euroluk projeyi 4 yılda bitirdik. Çanakkale Köprüsü'nde yaklaşık 300 kişi çalışacak. Bu projeler gizli ya da sır değil. 10'un üzerindeki firmanın satın aldığı sözleşme ya da ihale gizli olabilir mi?Geçiş fiyatlarında garanti ettiğimiz rakam var biz o rakamı vatandaşımıza yansıtmıyoruz. Çanakkale Köprüsü'ne 200 lira diyorlar. Feribot ortalama 120 lira. Saatler süren bir yolculuğu 6 dakikaya düşürüyorsunuz onun karşılığında da 200 lira alıyorsunuz.Hizmeti kolaylaştırmak için bu karar alındı. Orada şu an değişim yüzde 50'lere çıktı. İnşallah o süreci de problem olmadan atlatacağız.Boğaz'daki yoğunluğu alacak bir proje. Uzun soluklu bir proje ve hayata geçirilmeli.Montrö sadece İstanbul Boğazı'nı ilgilendirmiyor.2021'de uzaya 2 uydu gönderdik. Bunu vatandaşımız da görüyor. Yeni nesil uydularımız hizmete giriyor.Uzay Ajansımız da ay yolculuğu üzerinde çalışmaya devam ediyor."

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1915 çanakkale köprüsü, adil karaismailoğlu