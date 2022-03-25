https://tr.sputniknews.com/20220325/ulusal-muhafizlarin-ukraynanin-suriyeden-daha-cok-bombalandigi-tweetine-pes-artik-tepkisi--1055053586.html

Ulusal Muhafızların 'Ukrayna'nın Suriye'den daha çok bombalandığı' tweetine 'pes artık' tepkisi

Ulusal Muhafızların 'Ukrayna'nın Suriye'den daha çok bombalandığı' tweetine 'pes artık' tepkisi

Azov Taburu gibi aşırı sağcı milislerin de bağlı olduğu Ukrayna Ulusal Muhafızları, Ukrayna'nın Suriye'den daha fazla bombardımana maruz kaldığını iddia eden... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T19:42+0300

2022-03-25T19:42+0300

2022-03-25T19:50+0300

ukrayna krizi

ukrayna ulusal muhafızları

ukrayna

jandarma

rusya

suriye

füze

bomba

bombardıman

füze saldırısı

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Ukrayna kaynaklı dezenformasyon kampanyasına, Ulusal Muhafızlar'ın resmi Twitter hesabının yaptığı Suriye kıyası yeni bir boyut kattı. Suriye'nin son 5 yılda sadece 100 füzeyle, Ukrayna'nın ise 22 günde 1100 Rus füzesiyle vurulduğunu iddia eden paylaşımda, "Felaketin çapını fark edin" denildi. Daha sonra silinen tweetin ekran görüntüsünü alan Suriye doğumlu Britanyalı gazeteci Richard Medhurst, "Ukrayna hükümeti gerçekten de bu fotoğrafı paylaşıp Ukrayna Suriye'den daha fazla bombardımana uğramış gibi göstermeye çalıştı" dedi. Press TV ve El Meyadin ile çalışan ve Suriye hakkında geniş çaplı yazı ve yorumlarıyla tanınan gazeteci, "Bu sadece alçaklık değil, aynı zamanda apaçık bir yalan" tepkisini göstererek şöyle devam etti:"Bu, Ukraynalı sığınmacıların Suriyeli sığınmacılardan daha 'medeni' olduğunu söyleyen zihniyetin bir parçası. Sanki Hıristiyanlık Filistin ve Suriye'de başlamamış gibi anlaşılan onlar daha 'Hıristiyan'. Ve şimdi de uğradıkları yıkım daha kötüymüş gibi davranıyorlar. Sizin tayfa ne zaman duracağını bilmiyor, değil mi?" Medhurst, '2011'den beri Suriye'nin yabancı güçlerce desteklenen, IŞİD ve Kaide bünyesindeki cihatçı gruplarla savaştığını, 2014'ten beri ABD, İsrail ve Türkiye'nin askeri müdahalelerinde on binlerce bombanın atıldığını, 350 binden fazla Suriyelinin öldüğünü, temel altyapısının, tarihi-kültürel eserlerinin yıkılıp yağmalandığını' dile getirerek şunları söyledi:"Batı zaten Ukrayna'yı destekliyor. Bu çöpü paylaşmanın veya (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'in her konuşmasında Ukrayna'daki durumu absürt şekilde Holokost'la kıyaslamasının amacı ne, anlayamıyorum. Bu çok münasebetsiz. Amaç sempati toplamaksa, başarısız oldu. Birçok insan haklı olarak kızgın."Medhurst’ün tepkisine pek çok destek geldi. Yorumlarda 2017'de ABD Hava Kuvvetleri'nin sahadaki YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) havadan destek vermesi sırasında IŞİD'in Suriye'de üslendiği Rakka şehrinin yüzde 80'inin yerle yeksan olduğuna dikkat çekildi. O dönemde Rusya Savunma Bakanlığı "Rakka, 1945'te Anglo-Amerikan bombardımanıyla yeryüzünden silinen Dresden'in kaderini paylaşıyor" tepkisini göstermişti. Ukrayna Ulusal Muhafızları'nın böyle bir grafik hazırlamak için verileri nereden aldığı meçhul. 2003 Irak işgalinde ABD'nin tek bir günde attığı füze ve bomba sayısının Rusya'nın Ukrayna operasyonunda 3 haftada kullandığından daha fazla olduğuna dikkat çekenler oldu. 2015'te ABD, Irak ve Suriye'de hava bombardımanı düzenlerken Pentagon'un 20 binden fazla füze attıkları için cephaneliğin tükendiği açıklamasına dair CNN'in haberi hatırlatıldı.2017'de ABD, Suriye hükümetini kimyasal saldırıyla suçladığında bir hava üssüne 59 Tomahawk füzesi attı. 2018'de Duma'da aslında sahte bayrak operasyonu olan kimyasal saldırı gerekçesiyle ABD, Britanya ve Fransa, Suriye'ye 100'den fazla füze fırlattı.ABD öncülüğündeki IŞİD'le savaş koalisyonunun Irak ve Suriye'de kullandığı toplam füze ve bomba sayısı 120 bin 500'ü geçti. Bunların 15 bin 184'ü son 5 yılda ve 554'ü 20 Ocak 2021'de ABD başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden'ın görevdeki ilk yılında atıldı. İsrail, Suriye'deki hedeflere yüzlerce kez hava saldırısı düzenlediğini kabul etti. Türkiye de PKK terör örgütünün Suriye'deki kolu kabul ettiği YPG'ye karşı 2016, 2018, 2019'da harekat yapmanın yanısıra çok sayıda bombardıman düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna'daki operasyonla ilgili dün açıkladığı toplam verilere göre, Rus güçleri, Ukrayna'nın 257 İHA'sını, 202 uçaksavar sistemini, 1500'den fazla tankını ve zırhlı aracını, 160 çoklu roket atar sistemini, 633 topunu, 1379 askeri aracını yok etti. Ancak bugüne kadar tam olarak kaç füze ve bomba kullanıldığı, kamuoyuna açık kayıtlar arasında değil.

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ukrayna ulusal muhafızları, ukrayna, jandarma, rusya, suriye, füze, bomba, bombardıman, füze saldırısı, hava saldırısı