https://tr.sputniknews.com/20220325/uuide-koronavirus-proteini-kristallerinin-uretilmesi-deneyi-basladi-1055054965.html

UUİ’de koronavirüs proteini kristallerinin üretilmesi deneyi başladı

UUİ’de koronavirüs proteini kristallerinin üretilmesi deneyi başladı

Rus Kozmont Oleg Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) 3D biyoyazıcı yardımıyla koronavirüs proteininin üretilmesi deneyinin başladığını bildirdi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T20:45+0300

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koronavirüs

rusya

oleg artemyev

koronavirüs

uluslararası uzay istasyonu (uui)

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Artemyev’e göre, Rus uzay aracı ‘S.P. Korolev’ (Soyuz MS-21) tarafından UUİ’ye ulaştırılan koronavirüsün nükleokapsid proteininin şu anda GoPro kameralarının gözetimi altında kristalleşmesi süreci gerçekleşiyor.Rus kozmonot Denis Matveyev tarafından yürütülen deneyde, koronavirüs proteini kristalleri elde edildikten sonra, örnekler 1-1.5 ay içinde incelenmek üzere Dünya'ya ulaştırılacak.3D Bioprinting Solutions'ın yönetici ortağı Youssef Khesuani, yörüngeye virüsün kendisi değil, bir parçası gönderildiği için deneyin mürettebat üyeleri için herhangi bir risk oluşturmadığını kaydetti.Yeni tip koronavirüse karşı ilaç geliştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen deneyin, Roskosmos kozmonotları Anton Şkaplerov ve Pyotr Dubrov ile NASA astronotu Mark Vande Hay’ın Soyuz MS-19 ile Dünya'ya dönmesinden önce tamamlanması planlanıyor.

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rusya, oleg artemyev, koronavirüs, uluslararası uzay istasyonu (uui)