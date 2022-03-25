https://tr.sputniknews.com/20220325/uuide-koronavirus-proteini-kristallerinin-uretilmesi-deneyi-basladi-1055054965.html
UUİ’de koronavirüs proteini kristallerinin üretilmesi deneyi başladı
UUİ’de koronavirüs proteini kristallerinin üretilmesi deneyi başladı
Rus Kozmont Oleg Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) 3D biyoyazıcı yardımıyla koronavirüs proteininin üretilmesi deneyinin başladığını bildirdi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T20:45+0300
2022-03-25T20:45+0300
2022-03-25T20:43+0300
koronavirüs
rusya
oleg artemyev
koronavirüs
uluslararası uzay istasyonu (uui)
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Artemyev’e göre, Rus uzay aracı ‘S.P. Korolev’ (Soyuz MS-21) tarafından UUİ’ye ulaştırılan koronavirüsün nükleokapsid proteininin şu anda GoPro kameralarının gözetimi altında kristalleşmesi süreci gerçekleşiyor.Rus kozmonot Denis Matveyev tarafından yürütülen deneyde, koronavirüs proteini kristalleri elde edildikten sonra, örnekler 1-1.5 ay içinde incelenmek üzere Dünya'ya ulaştırılacak.3D Bioprinting Solutions'ın yönetici ortağı Youssef Khesuani, yörüngeye virüsün kendisi değil, bir parçası gönderildiği için deneyin mürettebat üyeleri için herhangi bir risk oluşturmadığını kaydetti.Yeni tip koronavirüse karşı ilaç geliştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen deneyin, Roskosmos kozmonotları Anton Şkaplerov ve Pyotr Dubrov ile NASA astronotu Mark Vande Hay’ın Soyuz MS-19 ile Dünya'ya dönmesinden önce tamamlanması planlanıyor.
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rusya, oleg artemyev, koronavirüs, uluslararası uzay istasyonu (uui)
UUİ’de koronavirüs proteini kristallerinin üretilmesi deneyi başladı
Rus Kozmont Oleg Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) 3D biyoyazıcı yardımıyla koronavirüs proteininin üretilmesi deneyinin başladığını bildirdi.
Artemyev’e göre, Rus uzay aracı ‘S.P. Korolev’ (Soyuz MS-21) tarafından UUİ’ye ulaştırılan koronavirüsün nükleokapsid proteininin şu anda GoPro kameralarının gözetimi altında kristalleşmesi süreci gerçekleşiyor.
Rus kozmonot Denis Matveyev tarafından yürütülen deneyde, koronavirüs proteini kristalleri elde edildikten sonra, örnekler 1-1.5 ay içinde incelenmek üzere Dünya'ya ulaştırılacak.
3D Bioprinting Solutions'ın yönetici ortağı Youssef Khesuani, yörüngeye virüsün kendisi değil, bir parçası gönderildiği için deneyin mürettebat üyeleri için herhangi bir risk oluşturmadığını kaydetti.
Yeni tip koronavirüse karşı ilaç geliştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen deneyin, Roskosmos kozmonotları Anton Şkaplerov ve Pyotr Dubrov ile NASA astronotu Mark Vande Hay’ın Soyuz MS-19 ile Dünya'ya dönmesinden önce tamamlanması planlanıyor.