https://tr.sputniknews.com/20220325/yunanistan-fransadan-yeni-firkateyn-ve-savas-ucaklari-satin-aliyor--1055047635.html
Yunanistan, Fransa'dan yeni fırkateyn ve savaş uçakları satın aldı
Yunanistan, Fransa'dan yeni fırkateyn ve savaş uçakları satın aldı
Yunanistan, silahlı kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla Fransa ile anlaşma imzaladı. Anlaşma ile birlikte Yunanistan, Fransa'dan 3 Belharra fırkateyni ve 6... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T15:35+0300
2022-03-25T15:35+0300
2022-03-25T15:44+0300
savunma
fransa
savaş uçağı
rafale
rafale savaş uçakları
fransız rafale
dassault aviation
yunanistan
satış
hava kuvvetleri
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Fransız savaş uçağı üreticisi Dassault Aviation tarafından yapılan açıklamada, Rafale savaş uçaklarının Yunanistan'a satılacağı ve 2024 yazından itibaren teslim edileceği bildirildi. Anlaşma, iki ülkenin savunma bakanları tarafından emekli Yunan zırhlısı Averof'ta imzalandı. Böylelikle Yunan Hava Kuvvetleri filosuna, Fransa'da sipariş edilen 24 Rafale'ye ek olarak 6 Rafale daha gelecek. Anlaşmaya 3 Belharra fırkateyni de ilave edildi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, "Bu fırkateyn ve savaş uçağı alımıyla birlikte Yunanistan deniz ve hava kuvvetlerinin ateş gücü artacaktır" dedi.Geçen Eylül ayında Atina, yaklaşık 3 milyar euro'ya dördüncü fırkateyn seçeneğiyle üç fırkateyn satın almayı kabul etmişti. Daha geniş bir stratejik askeri ve savunma işbirliği anlaşmasının parçası olan anlaşma, 24 Dassault yapımı Rafale savaş uçağının sipariş edildiği anlaşmanın ardından geldi.Yunan milletvekilleri, Yunanistan ile Fransa arasında, dış tehdit durumunda iki ülkenin birbirine yardım etmesine izin verecek savunma anlaşmasını Ekim ayında onaylamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220316/yunanistan-turk-karsiti-bir-politika-izlemiyoruz-1054781037.html
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fransa, savaş uçağı, rafale, rafale savaş uçakları, fransız rafale, dassault aviation, yunanistan, satış, hava kuvvetleri
Yunanistan, Fransa'dan yeni fırkateyn ve savaş uçakları satın aldı
15:35 25.03.2022 (güncellendi: 15:44 25.03.2022)
Yunanistan, silahlı kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla Fransa ile anlaşma imzaladı. Anlaşma ile birlikte Yunanistan, Fransa'dan 3 Belharra fırkateyni ve 6 Rafale savaş uçağı daha satın aldı.
Fransız savaş uçağı üreticisi Dassault Aviation tarafından yapılan açıklamada, Rafale savaş uçaklarının Yunanistan'a satılacağı ve 2024 yazından itibaren teslim edileceği bildirildi.
Anlaşma, iki ülkenin savunma bakanları tarafından emekli Yunan zırhlısı Averof'ta imzalandı.
Böylelikle Yunan Hava Kuvvetleri filosuna, Fransa'da sipariş edilen 24 Rafale'ye ek olarak 6 Rafale daha gelecek. Anlaşmaya 3 Belharra fırkateyni de ilave edildi.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, "Bu fırkateyn ve savaş uçağı alımıyla birlikte Yunanistan deniz ve hava kuvvetlerinin ateş gücü artacaktır" dedi.
Geçen Eylül ayında Atina, yaklaşık 3 milyar euro'ya dördüncü fırkateyn seçeneğiyle üç fırkateyn satın almayı kabul etmişti. Daha geniş bir stratejik askeri ve savunma işbirliği anlaşmasının parçası olan anlaşma, 24 Dassault yapımı Rafale savaş uçağının sipariş edildiği anlaşmanın ardından geldi.
Yunan milletvekilleri, Yunanistan ile Fransa arasında, dış tehdit durumunda iki ülkenin birbirine yardım etmesine izin verecek savunma anlaşmasını Ekim ayında onaylamıştı.