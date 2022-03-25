https://tr.sputniknews.com/20220325/yunanistan-fransadan-yeni-firkateyn-ve-savas-ucaklari-satin-aliyor--1055047635.html

Yunanistan, Fransa'dan yeni fırkateyn ve savaş uçakları satın aldı

Yunanistan, Fransa'dan yeni fırkateyn ve savaş uçakları satın aldı

Yunanistan, silahlı kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla Fransa ile anlaşma imzaladı. Anlaşma ile birlikte Yunanistan, Fransa'dan 3 Belharra fırkateyni ve 6... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T15:35+0300

2022-03-25T15:35+0300

2022-03-25T15:44+0300

savunma

fransa

savaş uçağı

rafale

rafale savaş uçakları

fransız rafale

dassault aviation

yunanistan

satış

hava kuvvetleri

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Fransız savaş uçağı üreticisi Dassault Aviation tarafından yapılan açıklamada, Rafale savaş uçaklarının Yunanistan'a satılacağı ve 2024 yazından itibaren teslim edileceği bildirildi. Anlaşma, iki ülkenin savunma bakanları tarafından emekli Yunan zırhlısı Averof'ta imzalandı. Böylelikle Yunan Hava Kuvvetleri filosuna, Fransa'da sipariş edilen 24 Rafale'ye ek olarak 6 Rafale daha gelecek. Anlaşmaya 3 Belharra fırkateyni de ilave edildi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, "Bu fırkateyn ve savaş uçağı alımıyla birlikte Yunanistan deniz ve hava kuvvetlerinin ateş gücü artacaktır" dedi.Geçen Eylül ayında Atina, yaklaşık 3 milyar euro'ya dördüncü fırkateyn seçeneğiyle üç fırkateyn satın almayı kabul etmişti. Daha geniş bir stratejik askeri ve savunma işbirliği anlaşmasının parçası olan anlaşma, 24 Dassault yapımı Rafale savaş uçağının sipariş edildiği anlaşmanın ardından geldi.Yunan milletvekilleri, Yunanistan ile Fransa arasında, dış tehdit durumunda iki ülkenin birbirine yardım etmesine izin verecek savunma anlaşmasını Ekim ayında onaylamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220316/yunanistan-turk-karsiti-bir-politika-izlemiyoruz-1054781037.html

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