https://tr.sputniknews.com/20220326/127-cumhuriyet-altini-ve-875-bin-lirasini-telefon-dolandiricilarina-kaptirdi-1055058512.html

127 cumhuriyet altını ve 87.5 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı

127 cumhuriyet altını ve 87.5 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı

Sakarya'da telefonla arayan dolandırıcılara 127 cumhuriyet altını verip hesaplarına 87,5 bin lira gönderen vatandaş, jandarmaya başvurdu. 26.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-26T00:17+0300

2022-03-26T00:17+0300

2022-03-26T00:14+0300

türkiye

sakarya

geyve

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Sakarya'nın Geyve ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde, telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, 88 yaşındaki Zeki Kaya'dan operasyon için altın ve para vermesini istedi.Kaya, evine gelen zanlılara 127 cumhuriyet altını verip banka hesaplarına da 87 bin 500 lira gönderdi.Kendisiyle irtibata geçen kişilerle bir daha görüşemeyince dolandırıldığını anlayan Kaya, Jandarma'ya giderek şikayetçi oldu.Jandarmadaki ifadesinde Kaya, 22 Mart'ta kendilerini telefonda polis diye tanıtan kişilerin operasyon için 127 adet cumhuriyet altınını aldığını ve banka hesaplarına da 87 bin 500 lira gönderdiğini kaydetti.Zeki Kaya, şüphelilerle bir daha görüşmediğini ve dolandırıldığını anladığını belirterek şikayetçi olduğunu belirtti.

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sakarya, geyve