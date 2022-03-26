https://tr.sputniknews.com/20220326/ab-liderleri-yuksek-enerji-faturalarina-yonelik-cozum-bulamadi-1055058036.html

AB liderleri yüksek enerji faturalarına yönelik çözüm bulamadı

AB liderleri yüksek enerji faturalarına yönelik çözüm bulamadı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Ukrayna krizi nedeniyle hızla yükselen doğalgaz ve elektrik fiyatlarına karşı ne yapılacağı konusunda ortak... 26.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-26T00:08+0300

2022-03-26T00:08+0300

2022-03-26T00:11+0300

ukrayna krizi

ab

ursula von der leyen

charles michel

rusya

doğalgaz

enerji

fatura

kriz

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi.Michel, "Bugün enerjiyle ilgili konuları tartıştık. Bu çok zor bir konu çünkü elektrik ve gaz gibi enerji ürünlerinin fiyatlarındaki artış Avrupa'nın her yerinde hissediliyor." diye konuştu.Liderlerin bütün gün boyunca enerji konusunda alınacak önlemleri belirlemek için çalıştıklarını ifade eden Michel, doğalgaz depolama ve ortak gaz tedarik mekanizmaları kurma gibi Komisyonun konuyla ilgili çeşitli tekliflerini değerlendirdiklerini anlattı.Michel, enerji konusunda alınacak tedbirlerin daha fazla inceleneceğine işaret ederek, "Hangi önlemlerin en etkili olacağını belirlemek için ekonomik aktörlerle birlikte çalışmak istiyoruz." dedi.Seçenekler değerlendirildiVon der Leyen de, "Yüksek enerji fiyatlarının tüketiciler ve işletmeler üzerindeki etkisini hafifletmek için çeşitli seçeneklere baktık." dedi.Yüksek enerji fiyatlarına karşı uygulanabilecek seçenekler arasında doğrudan gelir desteği, yardım kuponları, vergi indirimi, tavan fiyat uygulaması, fiyatların ayarlanması, fark sözleşmeleri gibi önlemler bulunduğuna dikkati çeken von der Leyen, "Sunduğumuz bütün seçeneklerin artıları ve eksileri mevcut." diye konuştu.Von der Leyen, yüksek elektrik fiyatlarının büyük ölçüde doğalgaz fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını anımsattı.AB ülkelerinin boru hattı altyapılarını tamamlamaları, depolama ve ara bağlantılarını artırmaları gerektiğini ifade eden von der Leyen, Komisyonun gelecek kış için doğal gaz depolarının doldurulması zorunluluğu getiren bir teklif sunduğunu, bunun gaz kesintisine karşı sigorta poliçesi olabileceğini anlattı.Von der Leyen, "Artık enerji piyasamızın tasarımına bakmanın zamanı geldi." dedi.Burada, doğalgazın toplam elektrik fiyatındaki etkisinin ayrıştırılabileceğine işaret eden von der Leyen, "Bu konudaki teklifimizi mayıs ayında sunacağız." ifadesini kullandı.Von der Leyen, "Ukrayna'ya desteğimizi daha da artıracak, yaptırımlarımızı sertleştirecek ve Rus fosil yakıtlarından kurtulacağız." diye konuştu.Liderler, zirvenin ikinci gününde enerji konularına odaklandı. AB Komisyonunun ortak doğalgaz alım sözleşmeleri yapılması ve kış aylarına kadar doğalgaz depolarının doldurulması teklifleri liderlerce değerlendirildi. Enerji ürünlerine tavan fiyat uygulanması da yoğun biçimde tartışıldı.İtalya, İspanya, Belçika, Polonya, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkeler, elektrik piyasası işleyişinde değişiklik ve yüksek fiyatların sınırlandırılmasını talep ediyor.AB'deki toptan elektrik fiyatı, toplam elektrik talebini karşılamak için ihtiyaç duyulan son üretici tarafından ve genellikle doğalgaz santrallerince belirleniyor. Bu durumun yüksek fiyatlara neden olduğunu savunan ülkeler, sistemde değişlik istiyor. Ancak Almanya ve Hollanda'nın başını çektiği bir grup ülke ise buna karşı çıkıyor. Bu ülkeler söz konusu piyasaların çok uzun yıllarda kurulduğunu ve şiddetli bir müdahalenin bu işleyişi kalıcı biçimde bozabileceğini düşünüyor.Halihazırda AB'nin doğalgaz tedarikinde ilk sırayı yüzde 40 ile Rusya alıyor. AB geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküplük doğalgaz ithal etmişti. AB ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyon sonrası Rus gazına olan bağımlılığı hızla azaltmak istiyor.Avrupa'da başta doğalgaz ve elektrik gibi ürünlerin fiyatları son dönemde hızla yükseldi. Bazı tüketicilerin enerji faturaları 3 kata varan seviyede arttı.

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ab, ursula von der leyen, charles michel, rusya, doğalgaz, enerji, fatura, kriz