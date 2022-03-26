https://tr.sputniknews.com/20220326/ak-partili-kurtulmus-2023-aslanin-agzinda-bunu-laf-olsun-diye-soylemiyorum-1055071931.html

AK Partili Kurtulmuş: 2023 aslanın ağzında, bunu laf olsun diye söylemiyorum

AK Partili Kurtulmuş: 2023 aslanın ağzında, bunu laf olsun diye söylemiyorum

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "2023 aslanın ağzındadır. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. 2023 zor bir mücadeleyi gerektiriyor. Onun için çok... 26.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-26T22:22+0300

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politika

türkiye

ak parti

2023

numan kurtulmuş

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa'da Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada canla başla, gayretle çalışıp 2023'te Bursa'nın yeniden bütün seçimlerde olduğu gibi bundan sonra da açık ara Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıktan çıkartıp milletin oylarıyla yeniden Cumhurbaşkanı ilan edeceğini kaydetti.Ekonomiye de değinen Kurtulmuş, krizi çözecek partinin AK Parti olduğunu belirterek, "Birtakım sıkıntılar çekiyoruz belki ama bu ekonomik sıkıntılar da Allah'ın izniyle en kısa zamanda aşılacaktır. Çünkü millet bunları bize söylüyor ama 'Sizden başkası çözer bunu.' demiyor. 'Yine siz çözeceksiniz.' diyor" ifadelerini kullandı.Yeniden büyük güçlü Türkiye ideali ve yeni adil, hakkaniyetli bir dünya kurma idealiyle birlikte hareket edeceklerini ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:'84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ve hatta dünyanın bütün mazlumlarının partisiyiz''2023 çok disiplinli, gayretli bir çalışmayı gerektiriyor''Karşımızdakiler bırakın 6 artı 1, 7 parti toplansın'Kurtulmuş, rehavete kapılmamak gerektiğini dile getirerek "2023 aslanın ağzındadır. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. 2023 zor bir mücadeleyi gerektiriyor. Onun için çok daha zor, çok daha kuvvetli bir mücadele yapacağız. Karşımızdakiler bırakın 6 artı 1, 7 parti toplansın. Belki başkaları da olur. Siz doğru bildiğinizi anlatacaksınız. Milletin doğru istikamette yürümesini sağlayacaksınız. Sabırla, inançla, tevazuuyla halkımızın içinde olacaksınız ve Allah'ın izniyle gönlüne girdiğiniz insanların, gönlünden düşmemeyi başaracağız" diye konuştu.

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türkiye, ak parti, 2023, numan kurtulmuş