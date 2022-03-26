Ankara Mimarlar Odası: ‘Yıllardır, Ankapark nedeniyle Gökçek için soruşturma izni verilmiyor’

“Biz birçok kez Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunduk ama iktidar Melih Gökçek’i koruyor, soruşturma izni vermiyor. Melih Gökçek, Ankapark’ı yaptırdığı dönemde belediye başkanıydı ve belediye başkanının yargılanabilmesi için İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni vermesi gerekir. 2002 yılından Melih Gökçek görevden el çektirilene kadar suç duyurularımızın hiçbirine soruşturma izni verilmedi. Melih Gökçek, iktidar tarafından hep korundu hâlâ da korunuyor. Gökçek için verilmeyen suç duyurusu bizim için çok rahatlıkla verilebiliyor. Gökçek, Ankara’nın bütçesini bu kadar çarçur etmiş ve 1 milyar dolarlık metal yığınını Atatürk Orman Çiftliği’nin bağrına saplamış durumda. İflas edeceğini daha önce söylemiştik ve sonunda iflas etti. Belediye başkanına soruşturma izni verilebilmesi İçişleri Bakanlığı’na ait. Melih Gökçek’in yargılanabilmesi için hem iktidarın hem de İçişleri Bakanının değişmesi gerekiyor. Hâlâ Cumhuriyet Savcıları var ve biz onlara inanıyoruz. Olumlu kararlar verdikleri oluyor ama sistemin bütüncül olarak kendini yeniden ve organize edilmesi için iktidar değişikliğine ihtiyaç var. İktidar gittiğinde Türkiye ayarlarına geri dönecektir’’