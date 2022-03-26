https://tr.sputniknews.com/20220326/ankara-mimarlar-odasi-yillardir-ankapark-nedeniyle-gokcek-icin-sorusturma-izni-verilmiyor-1055058637.html
Ankara Mimarlar Odası: ‘Yıllardır, Ankapark nedeniyle Gökçek için soruşturma izni verilmiyor’
Ankara Mimarlar Odası: ‘Yıllardır, Ankapark nedeniyle Gökçek için soruşturma izni verilmiyor’
Ankapark’ı kiralayan şirketin iflası bir kez daha parka yapılan 801 milyon dolarlık masrafı gündeme getirdi. Ankara Mimarlar Odası Başkanı Candan, Radyo... 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T00:36+0300
2022-03-26T00:36+0300
2022-03-26T00:36+0300
akşam postasi
ankara
tezcan karakuş candan
ankapark
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ANKARA MİMARLAR ODASI: ‘’YILLARDIR, ANKAPARK NEDENİYLE GÖKÇEK İÇİN SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİYOR’’
ANKARA MİMARLAR ODASI: ‘’YILLARDIR, ANKAPARK NEDENİYLE GÖKÇEK İÇİN SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİYOR’’
Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerine kurulan Ankapark, 20 Mart 2019'da açıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara AOÇ arazisi üzerine yaptırılan ve şu anda işletilmeyen Ankapark için yargıya başvuran Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında, “Gökçek, Ankara’nın bütçesini bu kadar çarçur etmiş ve 1 milyar dolarlık metal yığınını Atatürk Orman Çiftliği’nin bağrına saplamış durumda. Gökçek’e soruşturma izni vermiyorlar’’ dedi.Tezcan Karakuş Candan konuyla ilgili değerlendirmeleri şöyle:
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Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
ankara, tezcan karakuş candan, ankapark, аудио
Ankara Mimarlar Odası: ‘Yıllardır, Ankapark nedeniyle Gökçek için soruşturma izni verilmiyor’
Ankapark’ı kiralayan şirketin iflası bir kez daha parka yapılan 801 milyon dolarlık masrafı gündeme getirdi. Ankara Mimarlar Odası Başkanı Candan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında, “Gökçek, iktidar tarafından hep korundu hâlâ da korunuyor. Gökçek’e soruşturma izni vermiyorlar’’ dedi.
Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerine kurulan Ankapark, 20 Mart 2019'da açıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara AOÇ arazisi üzerine yaptırılan ve şu anda işletilmeyen Ankapark için yargıya başvuran Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında, “Gökçek, Ankara’nın bütçesini bu kadar çarçur etmiş ve 1 milyar dolarlık metal yığınını Atatürk Orman Çiftliği’nin bağrına saplamış durumda. Gökçek’e soruşturma izni vermiyorlar’’ dedi.
Tezcan Karakuş Candan konuyla ilgili değerlendirmeleri şöyle:
“Biz birçok kez Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunduk ama iktidar Melih Gökçek’i koruyor, soruşturma izni vermiyor. Melih Gökçek, Ankapark’ı yaptırdığı dönemde belediye başkanıydı ve belediye başkanının yargılanabilmesi için İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni vermesi gerekir. 2002 yılından Melih Gökçek görevden el çektirilene kadar suç duyurularımızın hiçbirine soruşturma izni verilmedi. Melih Gökçek, iktidar tarafından hep korundu hâlâ da korunuyor. Gökçek için verilmeyen suç duyurusu bizim için çok rahatlıkla verilebiliyor. Gökçek, Ankara’nın bütçesini bu kadar çarçur etmiş ve 1 milyar dolarlık metal yığınını Atatürk Orman Çiftliği’nin bağrına saplamış durumda. İflas edeceğini daha önce söylemiştik ve sonunda iflas etti. Belediye başkanına soruşturma izni verilebilmesi İçişleri Bakanlığı’na ait. Melih Gökçek’in yargılanabilmesi için hem iktidarın hem de İçişleri Bakanının değişmesi gerekiyor. Hâlâ Cumhuriyet Savcıları var ve biz onlara inanıyoruz. Olumlu kararlar verdikleri oluyor ama sistemin bütüncül olarak kendini yeniden ve organize edilmesi için iktidar değişikliğine ihtiyaç var. İktidar gittiğinde Türkiye ayarlarına geri dönecektir’’