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Arınç: Evliya Çelebi yağların, balların fiyatına erişemediğimiz günleri görseydi kahrından ölecekti
Arınç: Evliya Çelebi yağların, balların fiyatına erişemediğimiz günleri görseydi kahrından ölecekti
TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, "Yağların, balların fiyatına erişemediğimiz bu günümüzde demek ki Evliya Çelebi bugünleri görseydi adam kahrından ölecekti... 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T01:14+0300
2022-03-26T01:14+0300
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Manisa ve İzmir illeri arasında bulunan 1517 rakımlık Spil Dağı Milli Parkı'ndan toplanan otların tanıtımı için bu yıl ilk kez 'Spil Şifalı Otlar Festivali' düzenlendi.Şehzadeler ilçesi Tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleşen festivalde kurulan stantlarda sarmaşık, ısırgan, kuzu kulağı, ebegümeci, sığır dili, karabaş otu, hardal, kapurcak, kaz ayağı, karahindiba, gelincik ve iğnelik gibi şifalı otlar sergilendi. Festivale TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ve eşi Münevver Arınç'ın yanı sıra AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Semra Kaplan Kıvırcık, Şehzadeler Belediyesi Başkan Vekili Atilla Efendioğlu katıldı.Festivalin açılış konuşmasını 24'üncü Dönem Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş yaptı. “Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Manisa’nın değerli insanları hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başlayan Yurttaş, “Türkiye’de 12 bin çeşit şifalı bitki var. 4 bini de endemik sadece Anadolu coğrafyasında yetişiyor. Spil Dağı'nda, Spil Dağı’na özgü 78 çeşit endemik şifalı bitki var. Evliya Çelebi ‘Dağlarından yağ, ovalarından bal akan kent’ demiş. Ben bunu Manisa için dediğini söylüyorum, Aydınlılar da Aydın için olduğunu söylüyor kim ne derse desin. Bu Manisa içindir. Dağlarındaki yağ; 170 milyon zeytin ağacının 20 milyonu Manisa’da. Ovalarındaki bal da, ‘Okul üzümü akıl üzümü’ diye projelendirdiğimiz üzümümüz. Nice meyvelerimiz, sebzelerimiz var. Bu kadar şifalı bitkinin içinde olup da şifalı bitki festivalini başka ilçelere, illere kaptırmak doğru değildi. Bunu bir köşe yazımda belirttim. Değerli Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik bir ekibini gönderdi dedi ki, ‘Sayın vekilim bu festivali nasıl yapacaksak yapalım ve bugün burada gerçekleştirelim” dedi.Yurttaş'ın ardından kürsüye çıkan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, şifalı otları kendi hastalığı için kullandığını belirtip, "Dr. Muzaffer Yurttaş arkadaşımız, çok güzel ifade etti. Anlatacak hiçbir şey bırakmadı. 'Dağlardan yağlar, ovalardan ballar akardı' dedi galiba. İnşallah o günleri tekrardan yaşamak nasip olur. Yağların, balların fiyatına erişemediğimiz günümüzde demek ki Evliya Çelebi bu günleri görseydi, adam kahrından ölecekti. İnşallah güzel günler yakındır, güzel günlere tekrar kavuşacağız" diye konuştu.Konuşmanın ardından Arınç ve beraberindekiler yemek yarışmasında derece girenlere hediyelerini takdim etti, daha sonra ise stantları gezdi.
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türkiye, ak parti, bülent arınç, zam, enflasyon, fiyat, fiyat artışı

Arınç: Evliya Çelebi yağların, balların fiyatına erişemediğimiz günleri görseydi kahrından ölecekti

01:14 26.03.2022
© İHATBMM eski Başkanı Bülent Arınç
TBMM eski Başkanı Bülent Arınç - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
© İHA
TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, "Yağların, balların fiyatına erişemediğimiz bu günümüzde demek ki Evliya Çelebi bugünleri görseydi adam kahrından ölecekti. İnşallah güzel günler yakındır, güzel günlere tekrar kavuşacağız" dedi.
Manisa ve İzmir illeri arasında bulunan 1517 rakımlık Spil Dağı Milli Parkı'ndan toplanan otların tanıtımı için bu yıl ilk kez 'Spil Şifalı Otlar Festivali' düzenlendi.
Şehzadeler ilçesi Tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleşen festivalde kurulan stantlarda sarmaşık, ısırgan, kuzu kulağı, ebegümeci, sığır dili, karabaş otu, hardal, kapurcak, kaz ayağı, karahindiba, gelincik ve iğnelik gibi şifalı otlar sergilendi. Festivale TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ve eşi Münevver Arınç'ın yanı sıra AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Semra Kaplan Kıvırcık, Şehzadeler Belediyesi Başkan Vekili Atilla Efendioğlu katıldı.
Festivalin açılış konuşmasını 24'üncü Dönem Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş yaptı. “Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Manisa’nın değerli insanları hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başlayan Yurttaş, “Türkiye’de 12 bin çeşit şifalı bitki var. 4 bini de endemik sadece Anadolu coğrafyasında yetişiyor. Spil Dağı'nda, Spil Dağı’na özgü 78 çeşit endemik şifalı bitki var. Evliya Çelebi ‘Dağlarından yağ, ovalarından bal akan kent’ demiş. Ben bunu Manisa için dediğini söylüyorum, Aydınlılar da Aydın için olduğunu söylüyor kim ne derse desin. Bu Manisa içindir. Dağlarındaki yağ; 170 milyon zeytin ağacının 20 milyonu Manisa’da. Ovalarındaki bal da, ‘Okul üzümü akıl üzümü’ diye projelendirdiğimiz üzümümüz. Nice meyvelerimiz, sebzelerimiz var. Bu kadar şifalı bitkinin içinde olup da şifalı bitki festivalini başka ilçelere, illere kaptırmak doğru değildi. Bunu bir köşe yazımda belirttim. Değerli Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik bir ekibini gönderdi dedi ki, ‘Sayın vekilim bu festivali nasıl yapacaksak yapalım ve bugün burada gerçekleştirelim” dedi.
Yurttaş'ın ardından kürsüye çıkan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, şifalı otları kendi hastalığı için kullandığını belirtip, "Dr. Muzaffer Yurttaş arkadaşımız, çok güzel ifade etti. Anlatacak hiçbir şey bırakmadı. 'Dağlardan yağlar, ovalardan ballar akardı' dedi galiba. İnşallah o günleri tekrardan yaşamak nasip olur. Yağların, balların fiyatına erişemediğimiz günümüzde demek ki Evliya Çelebi bu günleri görseydi, adam kahrından ölecekti. İnşallah güzel günler yakındır, güzel günlere tekrar kavuşacağız" diye konuştu.
Konuşmanın ardından Arınç ve beraberindekiler yemek yarışmasında derece girenlere hediyelerini takdim etti, daha sonra ise stantları gezdi.
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