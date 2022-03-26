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Aydın'da sincap satışı yapan iş yeri sahibine 18 bin 700 lira para cezası kesildi
Aydın'da sincap satışı yapan iş yeri sahibine 18 bin 700 lira para cezası kesildi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yeri sahibine sincap satışı yaptığı gerekçesiyle 18 bin 700 lira para cezası kesildi. 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T22:29+0300
2022-03-26T22:29+0300
yaşam
aydın
sincap
satış
kuşadası
idari para cezası
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Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evcil hayvan dükkanında sincap satışı yapıldığı ihbarı üzerine müşteriymiş gibi işyeriyle iletişime geçti. Ekipler, 17 sincap siparişi verdi. Bir süre sonra sincapların getirildiği bilgisini alan ekipler, evcil hayvan dükkanına operasyon yaparak sincaplara el koydu. İş yeri sahibi A.B'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten sincap başına 1100 lira idari para cezası kesildi.Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, gerekli kontrollerin ardından sincapları doğaya bırakacak.Sincapların Diyarbakır'dan şehirlerarası bir yolcu otobüsü aracılığıyla Kuşadası'na gönderildiği öğrenildi.Hayvanları gönderen kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
aydın
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aydın, sincap, satış, kuşadası, idari para cezası

Aydın'da sincap satışı yapan iş yeri sahibine 18 bin 700 lira para cezası kesildi

22:29 26.03.2022
© AAAydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yeri sahibine sincap satışı yaptığı gerekçesiyle 18 bin 700 lira para cezası kesildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yeri sahibine sincap satışı yaptığı gerekçesiyle 18 bin 700 lira para cezası kesildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
© AA
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yeri sahibine sincap satışı yaptığı gerekçesiyle 18 bin 700 lira para cezası kesildi.
Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evcil hayvan dükkanında sincap satışı yapıldığı ihbarı üzerine müşteriymiş gibi işyeriyle iletişime geçti. Ekipler, 17 sincap siparişi verdi. Bir süre sonra sincapların getirildiği bilgisini alan ekipler, evcil hayvan dükkanına operasyon yaparak sincaplara el koydu. İş yeri sahibi A.B'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten sincap başına 1100 lira idari para cezası kesildi.
Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, gerekli kontrollerin ardından sincapları doğaya bırakacak.
Sincapların Diyarbakır'dan şehirlerarası bir yolcu otobüsü aracılığıyla Kuşadası'na gönderildiği öğrenildi.
Hayvanları gönderen kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
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