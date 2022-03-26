https://tr.sputniknews.com/20220326/bahceliden-kilicdarogluna-fazla-merak-iyi-degildir-ne-gelirse-insanin-basina-meraktan-gelir-1055063453.html

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Fazla merak iyi değildir. Ne gelirse insanın başına meraktan gelir

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Fazla merak iyi değildir. Ne gelirse insanın başına meraktan gelir

Partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu yanıt... 26.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-26T12:35+0300

2022-03-26T12:35+0300

2022-03-26T12:35+0300

politika

devlet bahçeli

kemal kılıçdaroğlu

mhp

chp

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Tek bir sorum olacak, sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?" sözleri üzerinden hedef alan Bahçeli, MHP'nin baraj diye sorunu olmadığını öne sürerek, "Fazla merak iyi değildir. Ne gelirse insanın başına meraktan gelir" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine gelen eleştirilere ilişkin yaptığı konuşmada muhalefeti hedef alarak yaptığı, "Eğer köprüden geçmem diyorsanız, buyurun denize atlayıp yüze yüze karşıdan karşıya gidip gelebilirsiniz" açıklamasına, partisinin grup toplantısında yanıt vermişti. CHP lideri, Bahçeli'ye "Tek bir sorum olacak, sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?" demişti."Bukalemun siyasetçilerden olmadık"Bahçeli'nin, partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şu şekilde:"MHP'ye gönül açan hiçbir insanımızı üzmedik, üzmeyeceğiz, buna karşılık maskeli şeytanlarla mayası karma karışık olan şer CHP'si ile iki cihanda da hesaplaşacağız. Biz tarafız hakikatin haysiyeti yaşamanın tarafındayız.""Doğruya doğru yanlışa yanlış diyecek cesaretteyiz. Bukalemun siyasetçilerden hiç olmadık. Geçmişini unutanlar arasında yer almadık. Menfaatperestliğe tamah edip milletimize sırt çevirmedik. Millet dedik zilletin foyasını ortaya çıkardık.""MHP'nin belediye başkanları hem insani hem de siyasi karakterin burcudur. Bu itibarla hepinize teşekkür ediyorum. Zor zamanlarda tekdir edilecek işlere imza attınız. Nerede sorun varsa oraya el attınız. Hepiniz ne yaptığını biliyor en küçük tereddütünüz olmasın ki takip ediyorum. İnanıyorum ki göz kamaştıran hizmet siyasetinize devam edeceksiniz.""Önümüzdeki mahalli idareler seçiminde hem mevcudumuzu koruyup hem de pek çok yeni belediye başkanlığını kazanmak stratejik hedefimizdir. Bunu birlikte yapacağız. Yolumuzdan şaşmayacağız, çizgimizden sapmayacağız."'Ahlaki ilkelere sadık kalmak birinci stratejik hedefimiz'"Özellikle 2023 yılını kapsamına alan takip ve temini ile mükellef olduğumuz bel ayaklı stratejimiz hedefimizi 6 Şubat 2022 tarihinde milletvekillerimiz Merkez Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulumuzun değerli üyelerinin iştiraki ile yaptığımız ortak toplantıda açıklamıştık. Tekraren paylaşmak isterim ki MHP Cumhur İttifakı'nın vatan ve millet sevgisiyle pekişmiş ahlaki ilkelerine bağlı ve sadık kalacaktır. Bu bizim birinci stratejik hedefimizdir. MHP Cuhmurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesi için insan üstü bir çaba gösterecektir. bu bizim ikinci stratejik hedefimizdir.""MHP 2023 yılının haziran ayında TBMM'de milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur İttifakı'nın Anayasa'yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrardan ve açık ara farkla cumhurbaşkanı seçilebilmesi için olağanüstü bir mücadele azmi sergileyecektir. Bu bizim üçüncü stratejik hedefimizdir.""Bizde yalan, palavra, umut kalpazanlığı yoktur. Biz MHP'yiz. Özümüz birdir, sözümüz senettir. Belediye yönetimi milletimizin emanetidir. Emanete leke sürmek bizim kitabımızda yazmayacak bir yozlaşma halidir. Bizim belediye başkanlarımız şehirleri, beldeleri kara kışla mücadele ederken Balık yemeyi aklından geçirmez.""Bizim belediye başkanlarımız arkasından şehirlerinde deprem yıkımı yaşanmışken tatile giderek kayak yapacak izansız yüzler çıkmaz. Biz milletimiz ne diyorsa ona bakarız. Biz samimiyiz, içimiz bir dışımız bir, gecemiz bir gündüzümüz birdir. Biz dünya saltanatına değil, milletimizin sevdasına talibiz. Belediye yönetimlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık olmaz, partizanlık olmaz, olmamalıdır. Bir belediye başkanı yöresinin en mağdur insanını mutlu yapana kadar rahat uyuyamaz."Kılıçdaroğlu'na seslendi"CHP Genel Başkanı, 'Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?' diye sordu. Kılıçdaroğlu, fazla merak iyi değildir. Ne gelirse insanın başına meraktan gelir. Bu yörük diyarında, bir düşüncemi paylaşmak istiyorum. Biz yüzmeyi değil, tummayı biliriz. Tumduğumuz yerde de senin gibilerinin nasıl boğulduklarını görürüz. Yüzmeyi seviyorsun, yüze yüze kuyruğa kadar geldik, geldiğimiz yerde de senin sandıkta imdat çığlıklarını cümle alem duyacaktır. MHP'nin baraj diye sorunu olmadığını, senin de, efendilerin de, hatta bölücü ortakların da açıkça biliyor. MHP'nin baraj sorunu yoktur, yüzde 3'e indirilmesini isteyen Kılıçdaroğlu ve CHP'dir."'MHP'nin nefesi ensendedir'"Bu sevimsiz, selamsız Babacan Türk polisine işkenceci diyor. Zillet partileri namerttir ve itibarsızdır. Karamollaoğlu da bize 'Allah akıl versin' demiş. Sayın Karamollaoğlu bizim aklımız bizi yeter. Büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır. Bu hedefe ulaşmak için pek çok badireye göğüs gererler. Türk milleti büyüktür, büyük kalacaktır. Bugün beka sorunlarımız geçmişe nazaran ağırlaşmıştır.""İnsanı yaşatmak bekayla ilgilidir. Devlet ise bekasıyla yaşayacaktır. Beka olmadan ucuz yedim, pahalı aldım demek mümkün mü? Beka olmadan siyaset yapmanın bir manası söz konusu mu? Aziz ecdadımız yeri geldi günlerce aç susuz kalıp vatanını müdafaa etti. Nerede fitne varsa zillet oraya yuvarlanmıştır. Zillet ittifakı kafa olarak çölleşmiştir. Atatürk'ün partisi terör örgütleriyle düşüp kalkmaktadır. CHP Genel Başkanı telaş ve korku içindedir. Şuuru kapanmıştır. Bir gün dediğini diğer gün inkar etmektedir."

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devlet bahçeli, kemal kılıçdaroğlu, mhp, chp