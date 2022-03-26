https://tr.sputniknews.com/20220326/bakan-kurum-nasil-her-girdigimiz-yoldan-zaferle-donduysek-ekonomide-de-iyilesmeyi-yakalayacagiz-1055064702.html

Bakan Kurum: Nasıl her girdiğimiz yoldan zaferle döndüysek ekonomide de iyileşmeyi yakalayacağız

Bakan Kurum: Nasıl her girdiğimiz yoldan zaferle döndüysek ekonomide de iyileşmeyi yakalayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, her girdikleri yoldan zaferle döndüklerini, ekonomide de iyileşmenin yakalanacağını, bu mücadeleden... 26.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-26T13:42+0300

2022-03-26T13:42+0300

2022-03-26T13:42+0300

türkiye

murat kurum

ekonomi

belediyecilik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054045942_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff6836150c6b6ead46098ec1fd6fa86d.jpg

Kurum, İLBANK Konya Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde, Türkiye'nin 81 şehriyle Konya'nın da hak ettiği güzel eserlere, kalıcı hizmetlere ve değerli yatırımlara kavuşturmasının gayreti içinde olduklarını söyledi.Konya'da İller Bankası ve Büyükşehir Belediyesine ait yatırım bedeli 154 milyon lira olan 14 kalem eser ve hizmetin toplu açılışını yaptıklarını anımsatan Kurum, yatırımların hayırlı olmasını diledi.Bakan Kurum, Cumhuriyete ve halka dair tek bir projeleri, yatırım ve hayalleri olmayanların dikkate alınmaması gerektiğini ifade ederek, "Herkes işini yapacak, kimisi hayra kimisi şerre fren olacak. Kimisi hayrı artıracak kimisi şerri azdıracak. Yatırımlarımızı yapmaya, her sabah yeni bir projeyle milletimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü hakiki sevdanın gereği budur." diye konuştu.Milletin hizmetkarı olduklarına değinen Kurum, girdikleri her yolu da milletin desteğiyle zaferle sonuçlandırdıklarını bildirdi.'Ekonomide de iyileşmeyi yakalayacağız'Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin asırlık özlemlerine kavuşturulduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Türkiye, vakti gelmiş bir fikirdir'Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan operasyon yiyen, istikamet alan bir ülke olmadığına işaret eden Kurum, "Türkiye, tüm dünyayı kendi projesine, kendi çizgisine, kendi istikametine çeviren güçlü bir ülkedir. Özellikle Rusya-Ukrayna kriziyle beraber Türkiye'nin gücünü, bölgemizde ve dünyada herkes gördü, görüyor, daha da görecek. Türkiye, vakti gelmiş bir fikirdir, bu fikrin karşısında Allah’ın izniyle bundan böyle kimse duramaz." ifadelerini kullandı.'Şehirlerimizi, eser üretme kabiliyeti olmayanların eline bırakmayacağız'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın şehirlerin geleceğinden sorumluluğuna değinerek, şöyle devam etti:"Açık ve net söylüyorum, şehirlerimizin hiçbirini, görüntü, reklam, makyaj, kozmetik belediyeciliği yapanların insafına terk etmedik, etmeyeceğiz. Bu millete, şehirlere, bu cennet vatana hizmeti birileri gibi hiçbir dünya telaşına ve kaygısına değişmeyeceğiz. Şehirlerimizi, eser üretme, yatırım yapma, proje sunma kabiliyeti olmayanların eline bırakmayacağız. Zihinlerinde devlet, millet derdi olmayanlara, millet namına tek bir hayal kurmayanlara, milletimizle birlikte gereken dersi vereceğiz. Çok çalışacağız. Adımlarımızı daha da artıracağız."Konuşmaların ardından hizmete alınan yatırımların açılışı ve temel atma töreni gerçekleştirildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

murat kurum, ekonomi, belediyecilik