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https://tr.sputniknews.com/20220326/bakan-varank-biz-turkiyeyi-son-19-yilda-yatirimlarla-donatmis-bir-iktidariz-1055058764.html
Bakan Varank: Biz Türkiye’yi son 19 yılda yatırımlarla donatmış bir iktidarız
Bakan Varank: Biz Türkiye’yi son 19 yılda yatırımlarla donatmış bir iktidarız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Biz 20 yıldır entegre bakış açısıyla bu ülkeye hizmetler kazandırmaya, bu ülkeye yatırımlar yapmaya çalışıyoruz... 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T00:45+0300
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mustafa varank
yatırım
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Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen programda konuşan Bakan Varank, organize sanayi bölgeleri, geri dönüşüm ve su tüketimi ile ilgili bilgiler verdi.“Biz Türkiye’yi son 19 yılda yatırımlarla donatmış bir iktidarız” diyen Bakan Varank, “Bu yatırımları her alanda Türkiye’nin ihtiyacı olduğu alt yapıları gerçekleştirdik. Bizi zaman zaman eleştirdiklerini biliyorsunuz. Diyorlar ki, ‘Sizin hükümetleriniz betona, çimentoya yatırım yaptı’. Ama bu eleştirileri yapanlar aslında Türkiye’deki ekonomik kalkınmanın, ekosistemin ne olduğunun farkında değiller. Bu alt yapı yatırımlarını yapmamış olsaydık, Türkiye’nin kurulu güç kapasitesini yüz bin megavata çıkartmamış olsaydık, otoyollar, köprüler ve tüneller ile donatmamış olsaydık. Kahramanmaraş’ta malını üreten sanayicinin öncelikle enerji olmadığı için üretme şansı olmayacaktı. O malları taşıyıp satma imkanı bulmayacaktı. Dolayısı ile biz aslında Türkiye’de kalkınma hamlesini bütün alanlara yatırım yaparak başladık. İşte biz 20 yıldır bu entegre bakış açısıyla bu ülkeye hizmetler kazandırmaya, bu ülkeye yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. İnşallah biz 20 sene daha bu hizmetlere bu yatırımlara Allah’ın izni ile devam edeceğiz” dedi.
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mustafa varank, yatırım, istihdam

Bakan Varank: Biz Türkiye’yi son 19 yılda yatırımlarla donatmış bir iktidarız

00:45 26.03.2022
© AAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
© AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Biz 20 yıldır entegre bakış açısıyla bu ülkeye hizmetler kazandırmaya, bu ülkeye yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. İnşallah biz, 20 sene daha bu hizmetlere ve bu yatırımlara Allah’ın izni ile devam edeceğiz” dedi.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen programda konuşan Bakan Varank, organize sanayi bölgeleri, geri dönüşüm ve su tüketimi ile ilgili bilgiler verdi.

“Biz Türkiye’yi son 19 yılda yatırımlarla donatmış bir iktidarız” diyen Bakan Varank,

Bu yatırımları her alanda Türkiye’nin ihtiyacı olduğu alt yapıları gerçekleştirdik. Bizi zaman zaman eleştirdiklerini biliyorsunuz. Diyorlar ki, ‘Sizin hükümetleriniz betona, çimentoya yatırım yaptı’. Ama bu eleştirileri yapanlar aslında Türkiye’deki ekonomik kalkınmanın, ekosistemin ne olduğunun farkında değiller. Bu alt yapı yatırımlarını yapmamış olsaydık, Türkiye’nin kurulu güç kapasitesini yüz bin megavata çıkartmamış olsaydık, otoyollar, köprüler ve tüneller ile donatmamış olsaydık. Kahramanmaraş’ta malını üreten sanayicinin öncelikle enerji olmadığı için üretme şansı olmayacaktı. O malları taşıyıp satma imkanı bulmayacaktı. Dolayısı ile biz aslında Türkiye’de kalkınma hamlesini bütün alanlara yatırım yaparak başladık. İşte biz 20 yıldır bu entegre bakış açısıyla bu ülkeye hizmetler kazandırmaya, bu ülkeye yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. İnşallah biz 20 sene daha bu hizmetlere bu yatırımlara Allah’ın izni ile devam edeceğiz” dedi.
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