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Bloomberg HT anketi: Enflasyon 2022'de yüzde 55.7 olacak
Bloomberg HT anketi: Enflasyon 2022'de yüzde 55.7 olacak
Bloomberg’in 18-23 Mart tarihleri arasında 24 ekonomistin katılımıyla hazırladığı ankete göre Türkiye'de 2022'de büyümenin yüzde 3.5; ortalama enflasyonun ise... 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T02:02+0300
2022-03-26T02:02+0300
ekonomi
enflasyon
ekonomi
türkiye
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Bloomberg HT'nin 24 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre Türkiye’nin ikinci çeyrekte yüzde 3.4 üçüncü çeyrekte ise yüzde 2,5 büyümesi bekleniyor. Ankette 2022 büyüme tahmini yüzde 3, 2023 büyüme tahmini de yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. Ankete göre 2022 enflasyon tahmini ise yüzde 43.7'den yüzde 55.7'ye yükseldi.2023 için önceki enflasyon tahmini ise yüzde 19.2’den yüzde 21.8’e güncellendi.Önceki ankette Türkiye’nin büyüme tahmini üçüncü çeyrek için yüzde 2.5, 2022 geneli için yüzde 3.5 ve 2023 geneli için yüzde 3,7 olarak gerçekleşmişti.Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz bağlamında petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında yaşanan artışın enflasyon açısından tedarik ve fiyatla ilgili risklere ek bir etkisi olacak” diyen Tera Investment Ekonomisti Enver Erkan, “Enflasyonun yıl sonuna dek bu bantta ya da daha yüksek seyretmesini bekliyoruz. Küresel finansal risklerin arttığı bir ortamda piyasa koşullarının ilerleyen aylarda parasal sıkılaşma için daha fazla dinamiği içereceğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
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enflasyon, ekonomi, türkiye

Bloomberg HT anketi: Enflasyon 2022'de yüzde 55.7 olacak

02:02 26.03.2022
© AAPazar - Alışveriş - Enflasyon - Koronavirüs
Pazar - Alışveriş - Enflasyon - Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
© AA
Bloomberg’in 18-23 Mart tarihleri arasında 24 ekonomistin katılımıyla hazırladığı ankete göre Türkiye'de 2022'de büyümenin yüzde 3.5; ortalama enflasyonun ise yüzde 55.7 olacağı öngörüldü
Bloomberg HT'nin 24 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre Türkiye’nin ikinci çeyrekte yüzde 3.4 üçüncü çeyrekte ise yüzde 2,5 büyümesi bekleniyor. Ankette 2022 büyüme tahmini yüzde 3, 2023 büyüme tahmini de yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. Ankete göre 2022 enflasyon tahmini ise yüzde 43.7'den yüzde 55.7'ye yükseldi.
2023 için önceki enflasyon tahmini ise yüzde 19.2’den yüzde 21.8’e güncellendi.

Önceki ankette Türkiye’nin büyüme tahmini üçüncü çeyrek için yüzde 2.5, 2022 geneli için yüzde 3.5 ve 2023 geneli için yüzde 3,7 olarak gerçekleşmişti.
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz bağlamında petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında yaşanan artışın enflasyon açısından tedarik ve fiyatla ilgili risklere ek bir etkisi olacak” diyen Tera Investment Ekonomisti Enver Erkan, “Enflasyonun yıl sonuna dek bu bantta ya da daha yüksek seyretmesini bekliyoruz. Küresel finansal risklerin arttığı bir ortamda piyasa koşullarının ilerleyen aylarda parasal sıkılaşma için daha fazla dinamiği içereceğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
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