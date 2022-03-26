https://tr.sputniknews.com/20220326/bulgaristan-kefken-arasindaki-karadeniz-sularinda-her-turlu-balik-avciligi-durduruldu-1055067073.html

Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balık avcılığı durduruldu

Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balık avcılığı durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında bugünden itibaren, ikinci bir duyuruya kadar, her türlü balık avcılığının... 26.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-26T16:48+0300

2022-03-26T16:48+0300

2022-03-26T16:51+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

balıkçılık

av

yasak

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Bakanlığın Twitter hesabından balıkçılık faaliyetlerine ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:"Balıkçılarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliği için bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında gün batımından gün doğumu süresince küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur."

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tarım ve orman bakanlığı, balıkçılık, av, yasak