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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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CANLI | Rusya'da kolluk kuvvetlerine saldırı hazırlığı yapan 4 terör örgütü üyesi yakalandı
CANLI | Rusya'da kolluk kuvvetlerine saldırı hazırlığı yapan 4 terör örgütü üyesi yakalandı
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu devam ederken, Donetsk Halk Milisleri, Ukrayna neo-Nazi güçlerle şiddetli çatışmaların yaşandığı Mariupol... 26.03.2022, Sputnik Türkiye
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Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya'da kolluk kuvvetlerine saldırı hazırlığı yapan 4 terör örgütü üyesi yakalandı

07:54 26.03.2022 (güncellendi: 16:16 26.03.2022)
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu devam ederken, Donetsk Halk Milisleri, Ukrayna neo-Nazi güçlerle şiddetli çatışmaların yaşandığı Mariupol yakınlarındaki Manguş kentinde bulunan Azov Taburu karargahlarından birini ele geçirdi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Ukrayna'ya önümüzdeki hafta başından itibaren 2 milyon sterlin (2.64 milyon dolar) değerinde temel gıda ürünleri tedarik edeceğini açıkladı.
Öte yandan, ülkenin Volnovakha bölgesinde Ukrayna ordusunun İngiliz eğitmenlerin katılımıyla eğitim kurslarına katıldığını doğrulayan belgeler bulundu.
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16:15 26.03.2022
Zaharova: Rusya, diplomatik temsilcilikler konusunda ABD'yle diyalogdan kaçmıyor, anlaşmaya hazırız
Moskova'nın diplomatik temsilcilikler konusunda Washington'la diyalog kurmaktan kaçmadığını ve eşit şartlarda diyaloğa hazır olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, fakat ABD'nin Rus misyonlarının çalışmalarını daha fazla zorlaştırmak için her şeyi yaptığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinden Rusya ile ABD arasındaki diplomatik temsilcilikler sorunu hakkında yazılı açıklama yapan Zaharova, "Diyalogdan kaçmıyoruz ve anlaşmaya hazırız ancak tamamen 'eşit şartlarda' ve Washington'da emarelerini büyüteçle bile göremediğimiz 'yakınlaşma adımı' olması halinde" dedi.
"Aksine, diplomatik varlığın sürdürülmesi gerektiğine dair ikiyüzlü argümanlar altında, Amerikan tarafı, ABD'deki Rus misyonlarının çalışmasını daha da zorlaştırmak için her şeyi yapıyor" diye devam eden Zaharova, Washington'u bu tür eylemlerin sonuçları üzerine düşünmeye davet etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, - Sputnik Türkiye
© Пресс-служба МИД РФ
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15:58 26.03.2022
Milli Savunma Bakanı Akar: Eski tip olduğu tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi


Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan biri olduğu tahmin edilen mayın İstanbul Boğazı girişinde görüldü. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda bulunan mayının inceleme sonucunda eski tip olduğu belirlendi. Mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.


Günün erken saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı açıklarında ticari bir gemi tarafından tespit edilen mayın benzeri cisme müdahale edildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkiine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır" bilgisi verilmişti.
15:26 26.03.2022
Rusya'da kolluk kuvvetlerine saldırı hazırlığı yapan 4 terör örgütü üyesi yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ufa kentinde kolluk kuvvetlerine saldırı hazırlığı yapan 4 terör örgütü üyesinin yakalandığını belirtti.
FSB, Rusya Federasyonu Başkurdistan Cumhuriyeti'nin başkenti Ufa'da Rusya Soruşturma Komitesi'nin desteğiyle bir terör örgütünün faaliyetlerine son verildiğini ifade etti.
Kolluk kuvvetlerine saldırı hazırlığı yapan ve internette terör propagandası yapan Rusya vatandaşı 4 teröristin yakalandığını bildiren FSB, teröristlerin evinde yapılan aramada RGD-5 tipi iki el bombası, Molotov kokteyline benzer el yapımı patlayıcı, aşırılık yanlısı yayınlar, telsizler, saha koşullarında kullanılan kıyafet ve ekipman bulunduğunu aktardı.
FSB, gözaltına alınan teröristler hakkında soruşturma başlatıldığını ekledi.
14:49 26.03.2022
Rusya Baltık Filosu, Kaliningrad'da S-400 sistemleriyle tatbikat yaptı
Rusya Baltık Filosu, Kaliningrad Bölgesi'nde filoya ait S-400 sistemleriyle hava saldırısı püskürtme tatbikatı yaptığını açıkladı.
Tatbikat kapsamında sözde düşman unsurunun Su-27 avcı uçaklarıyla altyapı tesislerine yönelik yoğun bombardıman gerçekleştirmeyi planladığını kaydeden Baltık Filosu, S-400 sistemlerinin hedefleri hemen takibe aldığını ve füzelerle imha ettiğini belirtti
S-400 - Sputnik Türkiye
© Sputnik / Министерство обороны РФ
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14:48 26.03.2022
Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Macaristan, Macaristan'ın tarafındadır
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya karşıtı enerji yaptırımlarına katılmayan ve toprakları üzerinden Ukrayna'ya silah sevkiyatına izin vermeyen Budapeşte'nin mevcut tutumundan memnun olmadığı yönündeki açıklamasına Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan yanıt geldi.
Orban, "Biz Ukraynalı, Rus değiliz. Biz Macarız. Macaristan'ın kimin tarafında olacağı sorusunun cevabı şudur: Macaristan, Macaristan'ın tarafındadır" dedi.
14:02 26.03.2022
Rusya, Kiev Bölgesi'ndeki Buk füze kompleksini İskender füzesiyle imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev Bölgesi'ndeki bulunan Ukrayna ordusuna ait bir Buk füze kompleksinin İskender füzesiyle imha edildiğini duyurdu.
Bakanlık, Buk füze kompleksinin vurulduğu anın görüntülerini de paylaştı.
13:36 26.03.2022
Mariupol'de sıcak çatışma görüntüleri
Ramzan Kadirov, Mariupol'de Çeçen askerlerinin devam eden operasyonlarından sıcak çatışma görüntülerini Telegram hesabından paylaştı.
13:28 26.03.2022
Rusya: Rezerv askerlere yapılan aramalar, Ukrayna istihbarat servislerinin provokasyonu
Rusya ordusunun rezerv asker statüsündeki kişileri askerlik şubelerine çağırmadığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu statüdeki kişilere yapılan aramaların Ukrayna istihbarat servisleri tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Son günlerde rezerv askerlere yapılan aramaların sayısında artış kaydedildiğini ve bunun Kiev'in bir provokasyonu belirten Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın rezervleri çağırmayı planlamadığını vurguladı.
13:27 26.03.2022
Azov Taburu'nun bir karargahı daha ele geçirildi
Neo-Nazi Azov Taburu'nun Manguş kentindeki karargahı, Donetsk Halk Güçleri tarafından kontrol altına alındı.
12:54 26.03.2022
Rus ordusu, Kiev'in banliyölerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanlığının kontrolünü ele geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, yarısından fazlasının kıdemli subay olduğu 61 Ukraynalı askerin gönüllü olarak teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Askerler malzeme, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı nedeniyle toplu halde silahlarını bıraktı" ifadeleri kullanıldı.
12:46 26.03.2022
İstanbul Boğazı'nda mayın görüldü
Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan biri olduğu tahmin edilen mayın İstanbul Boğazı girişinde görüldü.
Sarıyer-Garipçe açıklarında balıkçılar tarafından tespit edilen ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilen mayın uzmanlar tarafından incelendi.
Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
12:31 26.03.2022
Volodin: Ukrayna krizi, Donbass'taki Rusça konuşan nüfusa yönelik soykırım nedeniyle çıktı
Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ukrayna krizinin Donbass'taki Rusça konuşan nüfusa yönelik soykırım nedeniyle çıktığını söyledi.

Telegram hesabından açıklama yapan Volodin, "Ukrayna krizi, toprak nedeniyle değil, Rusça konuşan nüfusa yönelik soykırım nedeniyle çıktı. Biz, Donbass'taki vatandaşlarımızı ve soydaşlarımızı koruma yoluna gittik. Bu bizim için bir güvenlik, barışçıl yaşam ve iyi ilişkiler inşa etme meselesidir" dedi.

'Biden, Soğuk Savaş döneminde takılıp kalmış talihsiz bir kişi'
ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanabileceği yönündeki açıklamalarını eleştiren Volodin, Biden'ı 'Geçmişte, Soğuk Savaş döneminde takılıp kalmış talihsiz bir kişi' olarak niteledi.

ABD'li elitler için temel değerlerin diğer ülkelerin toprakları, doğal zenginlikleri, yeraltı kaynakları olduğunu vurgulayan Volodin, ABD'nin dış politikasının buna dayandığının altını çizdi.
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Pavel Golovkin
11:45 26.03.2022
Medvedev: Yabancı partnerler kafalarını çalıştırırsa, Kuzey Akım-2'nin güzel bir geleceği olur
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yabancı partnerlerin kafalarını çalıştırmaları halinde Kuzey Akım-2'nin güzel bir geleceği olacağını söyledi.
Medvedev, Sputnik'e demecinde, "Çatışmalar gelir geçer, para ve ekonomi ise kalır" dedi.
11:32 26.03.2022
Donetsk: Ukrayna ordusu son 24 saatte 64 asker yitirdi
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, Ukrayna ordusunun son 24 saatte 64 askerin yanı sıra 21 mevzi, tank, 1 karargah aracı ile 1 zırhlı araç kaybettiğini duyurdu.
11:32 26.03.2022
Şoygu: Özel askeri harekat nedeniyle gelişmiş silahların orduya teslimat temposu korunmalı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle 2022 yılında gelişmiş silahların teslimat temposunun korunması gerektiğini söyledi.
Rusya Maliye Bakanlığı yönetimiyle bir toplantı yapan Şoygu, devlet savunma siparişlerinin yerine getirilmesi konusunu ele aldıklarını belirtti.

Şoygu, "Rusya karşıtı yaptırımlara rağmen devlet sözleşmeleri imzalama düzeyi yüzde 85. Nisan ayında bu çalışma eksiksiz olarak tamamlanacak. Önceliklerimiz yüksek hassasiyetli, uzun menzilli silahlar, hava araçları ile stratejik nükleer kuvvetlerin savaşa hazırlık durumunun desteklenmesi. Özel askeri harekat dikkate alındığında, bu yıl robotize kompleksler, istihbarat destek araçları ve elektronik harp araçları da dahil gelişmiş silahların orduya teslimat temposunun korunması gerekiyor" dedi.
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye
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11:31 26.03.2022
ABD'nin Ukrayna'daki biyolaboratuvarlarının durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı'nın, ABD'nin Ukrayna'daki biyolaboratuvarları hakkındaki raporu yayınlandı
10:49
11:06 26.03.2022
Jitomir bölgesinde bulunan Ukrayna'ya ait askeri mühimmat depoları, Karadeniz'den fırlatılan Kalibr füzeleriyle imha edildiJitomir bölgesindeki Ukrayna askeri depoları, Karadeniz'den fırlatılan Kalibr füzeleriyle imha edildi
10:31 26.03.2022
Rusya: Bir S-300 hava savunma sistemi de dahil Ukrayna'ya ait 117 askeri unsur daha imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin son 24 saatte biri S-300 hava savunma sistemi olmak üzere Ukrayna'ya ait 117 askeri unsuru imha ettiğini açıkladı.
Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Son 24 saat içinde hava güçlerimiz tarafından Ukrayna'nın 117 askeri unsuru imha edildi. Bunlar arasında 6 komuta merkezi, 3 çok namlulu roketatar düzeneği, 1 S-300 hava savunma sistemi, 9 silah ve mühimmat deposu, 2 yakıt deposu ile Ukrayna ordusunun, aşırı milliyetçi taburların 92 müstahkem mevkisi yer alıyor" dedi.
'6 İHA ile 1 Toçka-U füze kompleksi imha edildi'
Rusya hava savunma sistemlerinin Vişnevoye yerleşimi semalarında Ukrayna ordusuna ait 2 Su-25 ve 1 Su-24 uçağını havada vurduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, 6 İHA ile 1 Toçka-U füze kompleksinin de imha edildiğini belirterek şöyle devam etti:
"Özel askeri harekatın başından bu yana toplam 267 İHA, 207 füze kompleksi, 1618 tank ve muhtelif zırhlı araç, 166 çok namlulu roketatar düzeneği, 662 top ve havan silahı ile 1453 özel askeri araç imha edildi."
'Kalibr ve Oniks tipi kruz füzeleriyle silah ve yakıt depoları yok edildi'
25 Mart'ta Rus güçlerinin deniz bazlı Kalibr tipi kruz füzeleriyle Jitomir Bölgesi'ndeki bir silah ve mühimmat deposunu vurduğunu kaydeden Konaşenkov, Ukrayna'nın güneyindeki Ukrayna güçlerine yakıt temin eden bir yakıt deposunun da Oniks tipi kruz füzesiyle yok edildiğinin altını çizdi
Konaşenkov, Rus birliklerinin Novomihaylovka ve Novobahmutovka yerleşimlerini ele geçirmek için muharebeye devam ettiğini ekledi.
09:53 26.03.2022
Putin imzaladı: Ukrayna'daki harekata katılan Rus askerler gazi sayılacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki özel askeri harekata katılan Rus askerlerin savaş gazileri olarak tanınmasına ilişkin tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.

Yasaya göre Ukrayna, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti topraklarında yürütülen özel askeri harekata katılan Rus askerlerin yanı sıra kolluk kuvvetleri ve güvenlik birimleri mensuplarına savaş gazileri ve savaş engellileri statüsü verilecek.

Çarşamba günü Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nde oybirliğiyle kabul edilerek Putin'e sunulan belgeye göre harekata katılan kişiler, Afganistan, Suriye ve diğer 'sıcak noktalarda' görev alan gazilerin yararlandığı sosyal güvenlik sistemine erişebilecek.

Tasarının sunulmasına öncülük eden Federasyon Konseyi Başkanı Birinci Yardımcısı ve Birleşik Rusya Genel Kurul Başkanı Andrey Turçak, gazilere yönelik sosyal güvenlik sisteminin devletten ek ödemeleri, vergi ve konut hizmetleri ile ilgili ödemelerde avantajları, indirimli ulaşımı, sanatoryum tatilini, sağlık hizmetlerini ve çok daha fazlasını kapsadığını belirtmişti.
09:36 26.03.2022
Ukrayna ordusu, Donetsk'i Grad sistemleriyle vurdu
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği, Ukrayna ordusunun DHC'nin Yasinovataya kentini Grad çok namlulu roketatar sistemleriyle vurduğunu duyurdu.

Açıklamada, saat 08:30 sularında Ukrayna güçlerinin kontrolündeki Adveyevka'dan Yasinovataya'ya Grad BM-21 sistemleriyle 15 roket fırlattığı belirtildi.
Temsilciliğin açıklamasına göre Ukrayna güçleri, Gorlovka'yı da 122 mm kalibreli 6 havan mermisiyle vurdu.
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