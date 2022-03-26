CANLI | Rusya'da kolluk kuvvetlerine saldırı hazırlığı yapan 4 terör örgütü üyesi yakalandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin son 24 saatte biri S-300 hava savunma sistemi olmak üzere Ukrayna'ya ait 117 askeri unsuru imha ettiğini açıkladı.
Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Son 24 saat içinde hava güçlerimiz tarafından Ukrayna'nın 117 askeri unsuru imha edildi. Bunlar arasında 6 komuta merkezi, 3 çok namlulu roketatar düzeneği, 1 S-300 hava savunma sistemi, 9 silah ve mühimmat deposu, 2 yakıt deposu ile Ukrayna ordusunun, aşırı milliyetçi taburların 92 müstahkem mevkisi yer alıyor" dedi.
'6 İHA ile 1 Toçka-U füze kompleksi imha edildi'
Rusya hava savunma sistemlerinin Vişnevoye yerleşimi semalarında Ukrayna ordusuna ait 2 Su-25 ve 1 Su-24 uçağını havada vurduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, 6 İHA ile 1 Toçka-U füze kompleksinin de imha edildiğini belirterek şöyle devam etti:
"Özel askeri harekatın başından bu yana toplam 267 İHA, 207 füze kompleksi, 1618 tank ve muhtelif zırhlı araç, 166 çok namlulu roketatar düzeneği, 662 top ve havan silahı ile 1453 özel askeri araç imha edildi."
'Kalibr ve Oniks tipi kruz füzeleriyle silah ve yakıt depoları yok edildi'
25 Mart'ta Rus güçlerinin deniz bazlı Kalibr tipi kruz füzeleriyle Jitomir Bölgesi'ndeki bir silah ve mühimmat deposunu vurduğunu kaydeden Konaşenkov, Ukrayna'nın güneyindeki Ukrayna güçlerine yakıt temin eden bir yakıt deposunun da Oniks tipi kruz füzesiyle yok edildiğinin altını çizdi
Konaşenkov, Rus birliklerinin Novomihaylovka ve Novobahmutovka yerleşimlerini ele geçirmek için muharebeye devam ettiğini ekledi.