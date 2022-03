Çavuşoğlu: S-400’lerin Ukrayna’ya verilmesi söz konusu değil

https://tr.sputniknews.com/20220326/cavusoglu-s-400lerin-ukraynaya-verilmesi-soz-konusu-degil-1055067923.html

Katar'da Doha Forumu'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdiği mülakatta, 'S-400'ler Ukrayna'ya verilsin' tartışmalarıyla ilgili "S-400’lerin... 26.03.2022, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen "Doha Forumu" kapsamında birçok mevkidaşıyla görüştü. Görüşmelerin ardından verdiği mülakatta Çavuşoğlu, uluslararası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin 'arabulucu' konumunda olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "S-400'ler Ukrayna'ya verilsin" polemiğiyle ilgili "S-400’lerin Ukrayna’ya verilmesi söz konusu değil." dedi.Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şu şekilde: "Biz arabulucuyuz ve bu noktada tarafsız olmalıyız. Bir yorum yapmamız doğru olmaz. Bizim işimiz her iki tarafında bu sorunu çözebilmesine yardımcı olabilmek. Sonuçta kararı Zelenski ve Putin verecek. Biz onları da bir araya getirmek istiyoruz.Ukrayna şunu anladı NATO üyeliği olmadı, olmayacak da. Birçok üye Ukrayna ve Gürcistan'ın üyeliğine karşı. Ukrayna bunu net bir şekilde anladı. Ukrayna'nın Batı ile Rusya arasında seçim yapma şansı yok. Denge politikası olması lazım. Biz de NATO üyesiz. Rusya ile bir çok zorlu konuda beraber çalışıyoruz. Ukrayna'nın da daha dengeli bir politika izlemesi lazım.Mevcut durum hepimizi etkiliyor. Bizim her iki tarafla da mükemmel ilişkilerimiz var. Ukrayna ile serbest ticaret anlaşması imzaladık. İki partner olan ülke var burada. Bu durum sadece bizi değil hepimizi etkiliyor. Bir an önce çözüm bulmalıyız."S-400'ler zaten Türkiye'ye geldi. Birileri S-400'ler Ukrayna'ya verilsin dedi. Bu söz konusu bile olamaz. Türkiye'nin daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var mı. Tabii ki var. Biz müttefiklerimizden bunu alamazsak başka kaynaklara yöneliriz. Şimdi ihtiyaçlarımızın yüzde 70'inden fazlasını üretebiliyoruz. Hava savunma sistemimiz de olacak. Bu bağlamda baktığımızda biz hala diğer alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Fransız ve İtalyan mevkidaşları ile görüştü. Şimdi bu iki ülke ortak üretimi Türkiye'de yapmak ya da hava savunma sistemlerini bize satmak konusunda biraz daha ciddiler.Önümüzdeki her seçeneği değerlendiriyoruz. Ancak bizim ilk tercihimiz her zaman müttefiklerimiz. Bizim ülkemiz egemen bir ülke ve ihtiyaçlarımızı temin etmek zorundayız. Bizim birinci önceliğimiz Avrupa ama netice itibarıyla bunlar bize satılmazsa ne yapacağız?"

