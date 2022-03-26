https://tr.sputniknews.com/20220326/cem-karacanin-hayati-beyaz-perdeye-tasiniyor-1055065535.html
Cem Karaca'nın hayatı beyaz perdeye taşınıyor
Cem Karaca'nın hayatı beyaz perdeye taşınıyor
Selçuk Ural'ın "Onun değil de Bergen'in filmi çekiliyor" diyerek sitem ettiği Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye yansıyacak. Filmin senaryosunu Timuçin Esen... 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T14:42+0300
2022-03-26T14:42+0300
2022-03-26T14:42+0300
yaşam
cem karaca
film
timuçin esen
mustafa uslu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/1055065510_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7d2647ed2bcdc9dfaa6dc3cd0117f3c9.jpg
Bergen'den sonra Cem Karaca'nın hayatı da beyazperdeye aktarılıyor. 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'i canlandıran Timuçin Esen, yapımda Cem Karaca'yı canlandıracak.Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın aktardığına göre, anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca'nın hayatı film oluyor.Geçtiğimiz günlerde Selçuk Ural, Barış Manço ve Cem Karaca gibi Türk müziğinin usta isimlerinin hayatının değil de Bergen gibi sansasyonel isimlerin hayatının film olmasını eleştirmişti.Ural, Cem Karaca için 'filozof' diyerek filminin çekilmesine dikkat çekmişti. Bu olayın ardından Cem Karaca'nın hayatının beyazperdeye aktarılacağı öğrenildi.'Müslüm' ve 'Ayla' filmlerine imza atan Mustafa Uslu'nun yapımcılığını yapacağı filmin senaryosunu Timuçin Esen yazıyor. 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'i canlandıran Esen, yapımda aynı zamanda Karaca'yı canlandıracak.Film hazırlıklarına başlayan Uslu'nun Cem Karaca'nın son eşi İlkim Erkan Karaca ve oğlu Emrah Karaca ile görüşmeler halinde olduğu öğrenildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/1055065510_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7aa6168051ff3d7084ec3bceb6ce8278.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cem karaca, film, timuçin esen , mustafa uslu
Cem Karaca'nın hayatı beyaz perdeye taşınıyor
Selçuk Ural'ın "Onun değil de Bergen'in filmi çekiliyor" diyerek sitem ettiği Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye yansıyacak. Filmin senaryosunu Timuçin Esen yazıyor. Esen, aynı zamanda Karaca'yı canlandıracak.
Bergen'den sonra Cem Karaca'nın hayatı da beyazperdeye aktarılıyor. 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'i canlandıran Timuçin Esen, yapımda Cem Karaca'yı canlandıracak.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın aktardığına göre, anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca'nın hayatı film oluyor.
Geçtiğimiz günlerde Selçuk Ural, Barış Manço ve Cem Karaca gibi Türk müziğinin usta isimlerinin hayatının değil de Bergen gibi sansasyonel isimlerin hayatının film olmasını eleştirmişti.
Ural, Cem Karaca için 'filozof' diyerek filminin çekilmesine dikkat çekmişti. Bu olayın ardından Cem Karaca'nın hayatının beyazperdeye aktarılacağı öğrenildi.
'Müslüm' ve 'Ayla' filmlerine imza atan Mustafa Uslu'nun yapımcılığını yapacağı filmin senaryosunu Timuçin Esen yazıyor. 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'i canlandıran Esen, yapımda aynı zamanda Karaca'yı canlandıracak.
Film hazırlıklarına başlayan Uslu'nun Cem Karaca'nın son eşi İlkim Erkan Karaca ve oğlu Emrah Karaca ile görüşmeler halinde olduğu öğrenildi.