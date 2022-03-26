Türkiye
CANLI | Zaharova: Rusya, diplomatik temsilcilikler konusunda ABD ile diyalogdan kaçmıyor, anlaşmaya hazırız
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220326/chpli-ozel-konut-alana-pasaport-hediye-reklamina-ceza-verilmesini-degerlendirdi-1055065109.html
CHP'li Özel, 'konut alana pasaport hediye' reklamına ceza verilmesini değerlendirdi
CHP'li Özel, 'konut alana pasaport hediye' reklamına ceza verilmesini değerlendirdi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, '250 bin dolara konut alana Türk pasaportu hediye' şeklinde sunulan reklama ceza verilmesinin, 250 bin dolara Türk pasaportu... 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T14:10+0300
2022-03-26T14:10+0300
politika
pasaport
özgür özel
reklam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055036308_14:0:1129:627_1920x0_80_0_0_a8965192e224b02bbe602b46b291320c.jpg
Özel, yaptığı yazılı açıklamada, konut alanlara Türk vatandaşlığı verileceğine dair reklamlara yönelik tepkisini aylardır dile getirdiğini kaydetti.Söz konusu reklamların, "250 bin dolara daire alanlara Türk pasaportu hediye", "Bu ev bir Türk pasaportuyla geliyor" şeklinde, İngilizce, Arapça, Türkçe yayınlandığını anlatan Özel, bir reklama 104 bin lira ceza verildiğini, iki reklam hakkında inceleme başlatıldığını öğrendiğini aktardı. Özel, bunun gecikmiş bir adım olduğunu ancak önemsediklerini ifade ederek, bu tür reklamların tümünün tespit edilmesini ve gereken işlemlerin başlatılmasını istedi.Özgür Özel, "Reklamlara ceza verildi ama uygulama devam ediyor. Reklamlara ceza verilmesi ve kaldırılması, 250 bin dolara Türk pasaportu verilmesine yönelik uygulamanın da aslında yanlış olduğunu, vicdanları sızlattığını gösteriyor. Reklamların kaldırılmasının ardından Türk pasaportunun bu kadar ucuz, bu kadar değersiz, Türk vatandaşlığına geçmenin bu kadar kolay olduğuna yönelik izlenim yaratan tüm uygulamaların derhal gözden geçirilmesini bekliyoruz. Bu konuda diğer ülkelerin mevzuatları da incelenmeli ve bu sıkıntılı uygulamalar revize edilmelidir." değerlendirmelerinde bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055036308_153:0:989:627_1920x0_80_0_0_8ff76628287c40856d47c3ecca8aed49.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pasaport, özgür özel, reklam

CHP'li Özel, 'konut alana pasaport hediye' reklamına ceza verilmesini değerlendirdi

14:10 26.03.2022
© AATürkiye - Pasaport
Türkiye - Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
© AA
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, '250 bin dolara konut alana Türk pasaportu hediye' şeklinde sunulan reklama ceza verilmesinin, 250 bin dolara Türk pasaportu verilmesi uygulamasının da yanlış olduğunu ve vicdanları sızlattığını gösterdiğini belirtti.
Özel, yaptığı yazılı açıklamada, konut alanlara Türk vatandaşlığı verileceğine dair reklamlara yönelik tepkisini aylardır dile getirdiğini kaydetti.
Söz konusu reklamların, "250 bin dolara daire alanlara Türk pasaportu hediye", "Bu ev bir Türk pasaportuyla geliyor" şeklinde, İngilizce, Arapça, Türkçe yayınlandığını anlatan Özel, bir reklama 104 bin lira ceza verildiğini, iki reklam hakkında inceleme başlatıldığını öğrendiğini aktardı. Özel, bunun gecikmiş bir adım olduğunu ancak önemsediklerini ifade ederek, bu tür reklamların tümünün tespit edilmesini ve gereken işlemlerin başlatılmasını istedi.
Özgür Özel, "Reklamlara ceza verildi ama uygulama devam ediyor. Reklamlara ceza verilmesi ve kaldırılması, 250 bin dolara Türk pasaportu verilmesine yönelik uygulamanın da aslında yanlış olduğunu, vicdanları sızlattığını gösteriyor. Reklamların kaldırılmasının ardından Türk pasaportunun bu kadar ucuz, bu kadar değersiz, Türk vatandaşlığına geçmenin bu kadar kolay olduğuna yönelik izlenim yaratan tüm uygulamaların derhal gözden geçirilmesini bekliyoruz. Bu konuda diğer ülkelerin mevzuatları da incelenmeli ve bu sıkıntılı uygulamalar revize edilmelidir." değerlendirmelerinde bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала