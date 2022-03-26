Türkiye
CANLI | İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği iddiası yalanlandı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220326/cinde-dusen-yolcu-ucagindaki-132-kisinin-hayatini-kaybettigi-dogrulandi-1055069747.html
Çin'de düşen yolcu uçağındaki 132 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı
Çin'de düşen yolcu uçağındaki 132 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı
Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 21 Mart'ta düşen yolcu uçağındaki 132 kişinin hayatını kaybettiği kesinleşti. 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T20:00+0300
2022-03-26T20:00+0300
dünya
çin
uçak kazası
can kaybı
boeing
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/1055069720_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_f160a7bb56dff4a1d2e7be7b5f569248.jpg
Uçağın düştüğü Vucou kentinin Tıng ilçesinde oluşturulan arama ve kurtarma komuta merkezinden yapılan açıklamada, 123 yolcu ve 9 mürettebatın tamamının öldüğü doğrulandı.Açıklamanın ardından yaşamını yitirenler için saygı duruşu yapıldı. Öte yandan, uçağın karakutusunun yerini belirleyen elektronik sinyal cihazına ulaşıldığı, karakutunun ikinci parçasının hala bulunamadığı ifade edildi.Çin Sivil Havacılık İdaresi Uçuş Güvenliği Ofisi Başkanı Cu Tao, acil durum yer belirleyicisi cihazın bulunduğunu fakat uçuş verilerinin kaydedildiği ikinci karakutuyu bulmak için araştırmaların sürdüğünü belirtti.Uçağın karakutularından biri 23 Mart'ta yapılan aramalarda bulunmuştu. İnceleme için Pekin'e gönderilen karakutunun kokpitteki seslerin kaydedildiği cihaz olduğu bilgisi aktarılmıştı.Vucou kentinin Tıng ilçesi kırsalında düşen uçağın kaza mahallindeki incelemeler yağmur altında zorlukla yürütülüyor.Yaklaşık 300 görevlinin katıldığı çalışmaların tropik altı iklime sahip bölgedeki devam eden aralıklı yağış altında sürdürülebilmesi için ekipler biriken suyu pompalarla tahliye ediyor.Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait '5735' sefer sayılı uçak, 21 Mart'ta öğle saatlerinde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alana düşmüştü.Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçakta 123'ü yolcu 9'u mürettebat 132 kişinin bulunduğu bildirilmişti.Karakutu incelemesi uçağın düşüşündeki gizeme ışık tutabilir'FlightRadar24.com' internet sitesinin verilerine göre uçak, 21 Mart'ta yerel saatle 14.20'de 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçmiş ve 1.5 dakika içinde yere çakılmıştı.İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da uçağının burun üzeri dalışla irtifa kaybettiği görülmüştü.Karakutu incelemesinin, uçağın neden beklenmedik şekilde burun üzeri dikey dalışla irtifa kaybettiğini aydınlatması umuluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220321/cinin-guneyinde-yolcu-ucagi-dustu-iddiasi-1054909037.html
https://tr.sputniknews.com/20220322/cin-devlet-televizyonu-dun-dusen-ucaktan-sag-kurtulan-yok-1054938929.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/1055069720_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_0d9c488b5e804a3022e9acfb4a14ddac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, uçak kazası, can kaybı, boeing

Çin'de düşen yolcu uçağındaki 132 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı

20:00 26.03.2022
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsÇin - uçak kazası
Çin - uçak kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 21 Mart'ta düşen yolcu uçağındaki 132 kişinin hayatını kaybettiği kesinleşti.
Uçağın düştüğü Vucou kentinin Tıng ilçesinde oluşturulan arama ve kurtarma komuta merkezinden yapılan açıklamada, 123 yolcu ve 9 mürettebatın tamamının öldüğü doğrulandı.
Açıklamanın ardından yaşamını yitirenler için saygı duruşu yapıldı. Öte yandan, uçağın karakutusunun yerini belirleyen elektronik sinyal cihazına ulaşıldığı, karakutunun ikinci parçasının hala bulunamadığı ifade edildi.
Çin Sivil Havacılık İdaresi Uçuş Güvenliği Ofisi Başkanı Cu Tao, acil durum yer belirleyicisi cihazın bulunduğunu fakat uçuş verilerinin kaydedildiği ikinci karakutuyu bulmak için araştırmaların sürdüğünü belirtti.
Uçağın karakutularından biri 23 Mart'ta yapılan aramalarda bulunmuştu. İnceleme için Pekin'e gönderilen karakutunun kokpitteki seslerin kaydedildiği cihaz olduğu bilgisi aktarılmıştı.
Vucou kentinin Tıng ilçesi kırsalında düşen uçağın kaza mahallindeki incelemeler yağmur altında zorlukla yürütülüyor.
Yaklaşık 300 görevlinin katıldığı çalışmaların tropik altı iklime sahip bölgedeki devam eden aralıklı yağış altında sürdürülebilmesi için ekipler biriken suyu pompalarla tahliye ediyor.
China Eastern Havayolları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
DÜNYA
132 kişiyi taşıyan uçak Çin'in güneyinde düştü
21 Mart, 11:13
Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait '5735' sefer sayılı uçak, 21 Mart'ta öğle saatlerinde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alana düşmüştü.
Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçakta 123'ü yolcu 9'u mürettebat 132 kişinin bulunduğu bildirilmişti.

Karakutu incelemesi uçağın düşüşündeki gizeme ışık tutabilir

'FlightRadar24.com' internet sitesinin verilerine göre uçak, 21 Mart'ta yerel saatle 14.20'de 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçmiş ve 1.5 dakika içinde yere çakılmıştı.
İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da uçağının burun üzeri dalışla irtifa kaybettiği görülmüştü.
Karakutu incelemesinin, uçağın neden beklenmedik şekilde burun üzeri dikey dalışla irtifa kaybettiğini aydınlatması umuluyor.
Çin- Uçak kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
DÜNYA
Çin devlet televizyonu: Dün düşen uçaktan sağ kurtulan yok
22 Mart, 09:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала