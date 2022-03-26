https://tr.sputniknews.com/20220326/cocuklar-rus-yazarlarin-eserlerini-canlandirdi-turkiyeyi-temsil-edecek-finalistler-belirlendi-1055058205.html
Çocuklar Rus yazarların eserlerini canlandırdı: Türkiye’yi temsil edecek finalistler belirlendi
Çocuklar Rus yazarların eserlerini canlandırdı: Türkiye’yi temsil edecek finalistler belirlendi
Rus edebiyatını okumaya teşvik ederek çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmesine yardımcı olma amacıyla her yıl Ankara Rus Evi’nin desteği ile düzenlenen... 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T00:09+0300
2022-03-26T00:09+0300
2022-03-26T00:09+0300
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türkiye-rusya ilişkileri
rusça
yarışma
rusya yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası işbirliği ajansı (rossotrudniçestvo)
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83 ülkeden birçok katılımcının yarıştığı Rusça okuma yarışması ‘Yaşayan Klasikler’in Türkiye finali gerçekleştirildi. Kovid tedbirleri nedeni ile bu sene online olarak gerçleştirilen yarışmada, yabancı dil olarak Rusça öğrenmekte olan, Rusça ve Türkçe’yi çift dil olarak konuşan ve ana dili Rusça olan 10-17 yaş arasındaki yarışmacılar Rus klasik ya da çağdaş edebiyatından seçtikleri metni ezbere dayalı olarak canlandırdı. Svetlana Özgür’ün küratörlüğünde düzenlenen yarışmaların daha önceki etapları yüz yüze olarak Ankara, Antalya, Alanya, Silifke ve İstanbul’da yapılmıştı.'Çocuklar klasik edebiyatı okudukları süreçte edebiyat hep canlı kalacak'Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarı ve Rusya Kültür ve Bilim Merkezi Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko’nun açılışta “Çocuklar klasik edebiyatı okudukları süreçte edebiyat hep canlı kalacak” şeklinde konuşmasının ardından başlayan etkinlikte Dostoyevski, Gogol, Çehov ve Bulgakov gibi büyük yazarların unutulmaz eserleri canlandırıldı.Ankara Rus Evi (Rossotrudniçestvo) destekleriyle gerçekleşen yarışmanın jüri üyeliğini Rusça öğretmeni Olga Nojenkina, tiyatro yönetmeni Dmitri Myasnikov, tiyatro ve sinema oyuncusu Elena Dergousova, Rusya Kültür ve Bilim Merkezi Başkan yardımcısı Roman Penkin üstlendi.Büyük final Moskova’daYarışmanın Türkiye kazananları ise Timur Musaev, Ediz Doğan Karakoç ve Ekaterina Puzıreva oldu. Finalistler, Rusya gezisi ile Moskova’dan online tiyatro eğitimi almayı hak kazandı. Uluslararası elemelerde Türkiye’yi temsil edecek olan bu finalistler, bir sonraki yarışmayı da kazandıkları takdirde, Moskova’daki Kızıl Meydan’da yapılacacak olan büyük finale katılacak.
https://tr.sputniknews.com/20200312/cocuklar-rusyanin-istanbul-baskonsoloslugunda-rus-yazarlarin-eserlerini-canlandirdi-1041580727.html
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türkiye, rusya, dostluk, yaşam, kültür & sanat, türkiye-rusya ilişkileri, rusça, yarışma, rusya yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası işbirliği ajansı (rossotrudniçestvo), svetlana özgür, aleksandr sotniçenko, olga nojenkina, dmitri myasnikov, roman penkin, elena dergousova
Çocuklar Rus yazarların eserlerini canlandırdı: Türkiye’yi temsil edecek finalistler belirlendi
Rus edebiyatını okumaya teşvik ederek çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmesine yardımcı olma amacıyla her yıl Ankara Rus Evi’nin desteği ile düzenlenen ‘Yaşayan Klasikler’ yarışması bu sene de online olarak gerçekleştirildi. Uluslararası yarışmada Türkiye’yi temsil edecek finalistlerin belirlendiği etkinliğin büyük finali Moskova’da yapılacak.
83 ülkeden birçok katılımcının yarıştığı Rusça okuma yarışması ‘Yaşayan Klasikler’in Türkiye finali gerçekleştirildi. Kovid tedbirleri nedeni ile bu sene online olarak gerçleştirilen yarışmada, yabancı dil olarak Rusça öğrenmekte olan, Rusça ve Türkçe’yi çift dil olarak konuşan ve ana dili Rusça olan 10-17 yaş arasındaki yarışmacılar Rus klasik ya da çağdaş edebiyatından seçtikleri metni ezbere dayalı olarak canlandırdı. Svetlana Özgür’ün küratörlüğünde düzenlenen yarışmaların daha önceki etapları yüz yüze olarak Ankara, Antalya, Alanya, Silifke ve İstanbul’da yapılmıştı.
'Çocuklar klasik edebiyatı okudukları süreçte edebiyat hep canlı kalacak'
Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarı ve Rusya Kültür ve Bilim Merkezi Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko’nun açılışta “Çocuklar klasik edebiyatı okudukları süreçte edebiyat hep canlı kalacak” şeklinde konuşmasının ardından başlayan etkinlikte Dostoyevski, Gogol, Çehov ve Bulgakov gibi büyük yazarların unutulmaz eserleri canlandırıldı.
Ankara Rus Evi (Rossotrudniçestvo) destekleriyle gerçekleşen yarışmanın jüri üyeliğini Rusça öğretmeni Olga Nojenkina, tiyatro yönetmeni Dmitri Myasnikov, tiyatro ve sinema oyuncusu Elena Dergousova, Rusya Kültür ve Bilim Merkezi Başkan yardımcısı Roman Penkin üstlendi.
Büyük final Moskova’da
Yarışmanın Türkiye kazananları ise Timur Musaev, Ediz Doğan Karakoç ve Ekaterina Puzıreva oldu. Finalistler, Rusya gezisi ile Moskova’dan online tiyatro eğitimi almayı hak kazandı. Uluslararası elemelerde Türkiye’yi temsil edecek olan bu finalistler, bir sonraki yarışmayı da kazandıkları takdirde, Moskova’daki Kızıl Meydan’da yapılacacak olan büyük finale katılacak.