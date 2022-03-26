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Erdoğan: Bu yıl için tarımsal destekleme bütçesini ilavelerle 29 milyar liraya yükselttik
Erdoğan: Bu yıl için tarımsal destekleme bütçesini ilavelerle 29 milyar liraya yükselttik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl için 25.8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesini ilavelerle 29 milyar liraya yükselttik" dedi. 26.03.2022, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
türkiye
tarım
tarım ve orman bakanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta çiftçilerle buluştu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, tarım, tarım ve orman bakanlığı

Erdoğan: Bu yıl için tarımsal destekleme bütçesini ilavelerle 29 milyar liraya yükselttik

21:05 26.03.2022 (güncellendi: 21:33 26.03.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
© AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl için 25.8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesini ilavelerle 29 milyar liraya yükselttik" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta çiftçilerle buluştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Bu yıl için 25.8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesini ilavelerle 29 milyar liraya yükselttik.
Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Tarım Kredi Kooperatiflerimiz ayçiçeği ve mısır ekimiyle ilgili gerekli tedbirleri alıyor.
Çiftçilerimizden ülkemizde ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde üretime yönelmelerini istiyoruz.
Gıda sektörünün ihtiyacının karşılanması, Avrupa piyasasında ortaya çıkması muhtemel boşluğun doldurulması bakımından üretimi artırmamız hayati öneme sahip.
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