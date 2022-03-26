https://tr.sputniknews.com/20220326/erdogan-bu-yil-icin-tarimsal-destekleme-butcesini-ilavelerle-29-milyar-liraya-yukselttik-1055070688.html

Erdoğan: Bu yıl için tarımsal destekleme bütçesini ilavelerle 29 milyar liraya yükselttik

Erdoğan: Bu yıl için tarımsal destekleme bütçesini ilavelerle 29 milyar liraya yükselttik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl için 25.8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesini ilavelerle 29 milyar liraya yükselttik" dedi. 26.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-26T21:05+0300

2022-03-26T21:05+0300

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recep tayyip erdoğan

türkiye

tarım

tarım ve orman bakanlığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta çiftçilerle buluştu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, tarım, tarım ve orman bakanlığı