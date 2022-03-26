https://tr.sputniknews.com/20220326/galatasarayin-borcu-2-milyar-561-milyon-tl-1055066450.html

Galatasaray’ın borcu 2 milyar 561 milyon TL

Galatasaray’ın borcu 2 milyar 561 milyon TL

Galatasaray Kulübünün eski başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, mevcut başkan Burak Elmas ve yönetim kuruluna eleştiride bulundu. Galatasaray Kulübü ve bağlı... 26.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-26T16:21+0300

2022-03-26T16:21+0300

2022-03-26T16:21+0300

spor

galatasaray

burak elmas

fatih terim

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Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayınlanan yıllık olağan mali genel kurulda konuşan Hamamcıoğlu, seçim öncesinde verilen vaatlerin yerine getirilmediğini belirterek, "Bu vaatlerin, son 6 yılda hiçbir genel kurula katılmamış, yaşamlarını yurt dışında sürdüren yönetim kurulu üyeleriyle, kulüpte hiçbir kurumsal tecrübesi olmayan CEO'larla dert yanarak ve Fenerbahçeli danışmanlardan umut alarak gerçekleştirilemeyeceğini görüyoruz. En büyük sıkıntımız budur. Adayların amacı sadece seçimi kazanmak değil, ehil kadrolarla kulübü yönetmektir." ifadelerini kullandı.Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, mali tablolarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Kanık, kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 2 milyar 561 milyon TL olduğunu ifade etti.İletişimde büyük hatalar yapıldığını vurgulayan Eşref Hamamcıoğlu, şu görüşleri aktardı:Teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılma şeklini de eleştiren Hamamcıoğlu, "Burak Elmas ve ekibinin seçim süresince en büyük destekçisi olan teknik direktörümüzün şekil, zaman ve içerik olarak kulüple ilişkisinin kesilmesi hiç hoş olmamıştır." diye konuştu.Mevcut yönetim kurulunun Galatasaray'ı yönetecek kapasitede olmadığını savunan Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, burak elmas, fatih terim