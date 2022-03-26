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Göztepe'de Dzenan Burekovic ile yollar ayrıldı
Göztepe'de Dzenan Burekovic ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersekli oyuncu Dzenan Burekovic'in sözleşmesini feshetti. 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T18:39+0300
2022-03-26T18:39+0300
spor
göztepe
sözleşme
dzenan burekovic
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Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Burekovic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.Burekovic'e teşekkür edilen açıklamada, futbol yaşantısında başarılar dilendi.
https://tr.sputniknews.com/20220326/galatasarayin-borcu-2-milyar-561-milyon-tl-1055066450.html
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göztepe, sözleşme, dzenan burekovic

Göztepe'de Dzenan Burekovic ile yollar ayrıldı

18:39 26.03.2022
© AADzenan Burekovic
Dzenan Burekovic - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
© AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersekli oyuncu Dzenan Burekovic'in sözleşmesini feshetti.
Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Burekovic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.
Burekovic'e teşekkür edilen açıklamada, futbol yaşantısında başarılar dilendi.
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