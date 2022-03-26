https://tr.sputniknews.com/20220326/goztepede-dzenan-burekovic-ile-yollar-ayrildi-1055068666.html
Göztepe'de Dzenan Burekovic ile yollar ayrıldı
Göztepe'de Dzenan Burekovic ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersekli oyuncu Dzenan Burekovic'in sözleşmesini feshetti. 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T18:39+0300
2022-03-26T18:39+0300
2022-03-26T18:39+0300
spor
göztepe
sözleşme
dzenan burekovic
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Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Burekovic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.Burekovic'e teşekkür edilen açıklamada, futbol yaşantısında başarılar dilendi.
https://tr.sputniknews.com/20220326/galatasarayin-borcu-2-milyar-561-milyon-tl-1055066450.html
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göztepe, sözleşme, dzenan burekovic
Göztepe'de Dzenan Burekovic ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersekli oyuncu Dzenan Burekovic'in sözleşmesini feshetti.
Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Burekovic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.
Burekovic'e teşekkür edilen açıklamada, futbol yaşantısında başarılar dilendi.