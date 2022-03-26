https://tr.sputniknews.com/20220326/hasta-kopeginin-tedavisi-icin-ise-gelmeyen-calisanini-isten-cikartan-patrona-yargitaydan-kotu-haber-1055066205.html

Hasta köpeğinin tedavisi için işe gelmeyen çalışanını işten çıkartan patrona Yargıtay'dan kötü haber

Hasta köpeğinin tedavisi için işe gelmeyen çalışanını işten çıkartan patrona Yargıtay'dan kötü haber

Hasta köpeğinin tedavisi için işe gitmeyen genç kadın, durumu haberdar ettiği halde işveren tarafından mazeretsiz devamsızlık sebebiyle tazminatsız kovuldu... 26.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-26T15:50+0300

2022-03-26T15:50+0300

2022-03-26T15:50+0300

türkiye

köpek

işten çıkarma

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Mahkeme, çalışanın köpeğinin rahatsızlığı nedeni ile işe gelemediğine, bunun iş ortamında da bilindiğine, sebepsiz devamsızlığının söz konusu olmadığına dikkat çekerek yapılan feshin haklı nedene dayanmadığına hükmetti.Hayvanseverleri yakından ilgilendiren karar bölge adliye mahkemesinden geldi.Yıllardır evinde beslediği köpeği rahatsızlanan genç kadın, hayvan hastanesine giderek köpeğinin tedavisini yaptırdı.İddiaya göre, köpeğinin rahatsızlığını mesai arkadaşlarına ve amirlerine bildiren genç kadın, 3 gün süren tedavi sürecinde işe gitmeyince patron tarafından kovuldu.Kadın, işe iade davası için iş mahkemesine başvurdu.Mahkeme, olayda rahatsızlanan bir köpek olduğuna dikkat çekerek, feshin ağır bir karar olduğuna hükmetti.Davalı patron kararı istinaf etti. Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.Kararda şöyle denildi:*Davacı işçinin, 3 gün boyunca hayvan hastanesine gittiği hastane kayıtlarından anlaşılmaktadır.*Tanıkların da anlatımlarında davacının köpeğinin rahatsızlığı nedeniyle tedavi amaçlı hastaneye gittiği ve açık ofis ortamında bunun bilindiği beyan edilmiştir.*Bu durumda, tüm dosya içeriğiyle davacının devamsızlık yaptığı belirtilen 3 gün boyunca köpeğinin rahatsızlığı sebebiyle işe gelmediği ortaya çıkmıştır.*Bu durumun iş ortamında da bilindiği, sebepsiz devamsızlığın söz konusu olmadığı, yapılan feshin haklı nedene dayanmadığı anlaşılmaktadır.*Davacının gelmediği günler için mazeretini işverene bildirmediği düşünülse de davacıya uyarı verilmesi mümkünken en ağır ceza olan iş akdinin feshedilmesinin feshin son çare olması ilkesine de uygun olmadığı, mahkemenin bu yöndeki tespit ve değerlendirmelerinin dosya içeriğine uygun olduğu, davalı vekilinin itirazının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Mahkeme kararının onanmasına, işçinin işe iadesine hükmedilmiştir.

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köpek, işten çıkarma