https://tr.sputniknews.com/20220326/icisleri-bakani-ne-avrupadan-ne-amerikadan-aman-dileyecegiz-kendi-gobegimizi-kendimiz-kesecegiz-1055059395.html

İçişleri Bakanı: Ne Avrupa'dan ne Amerika'dan aman dileyeceğiz, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz

İçişleri Bakanı: Ne Avrupa'dan ne Amerika'dan aman dileyeceğiz, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu coğrafyanın üzerine kavga ve kargaşa elbisesini biçmek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Ne Avrupa'dan ne Amerika'dan aman... 26.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-26T01:39+0300

2022-03-26T01:39+0300

2022-03-26T01:39+0300

politika

süleyman soylu

abd

ab

diyarbakır

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Diyarbakır programları çerçevesinde Valiliği ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basına kapalı toplantıda Vali Münir Karaloğlu ile görüştü. Bakan Soylu, buradaki ziyaretinin ardından Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki patlamanın meydana geldiği iş yerine geçerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı, esnaf ile görüştü. Soylu, ardından Kayapınar Belediyesince düzenlenen "Hanımeller Çarşısı açılışı ve 100 bin adet kitap dağıtım töreni”ne katıldı. Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Kim ne oyun kurarsa kursun, o kadar büyük bir özgüven içerisinde söylüyorum ki, o kadar ağzım dolu dolu söylüyorum ki, o kadar inanarak söylüyorum ki, Diyarbakır'ın çocukları bu ülkenin en başarılı doktorları, en başarılı mühendisleri olacak. Şu Hanımeller Çarşısı'nda elinin emeğiyle çalışan kadınların çocukları göreceksiniz, bütün dünyanın imrenerek seyrettiği çocuklar olacaklar. Bunu hep beraber sağlayacağız. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz." diye konuştu. Ukrayna'da yaşanan savaş da değinen Bakan Soylu, "Ukrayna'daki savaşı görüyorsunuz. Bundan 2 ay önce Romanya'nın İçişleri Bakanı ile konuşurken bana 'Sizin işiniz zor. Bir taraftan Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan göçler geliyor. Bir taraftan IŞİD, PKK, bütün terör örgütleriyle, FETÖ ile mücadele ediyorsunuz. Biz rahatız. Ne göç var ne başka bir sıkıntı var' dedi. Şimdi görüyor musunuz? Milyonlarca insan Romanya'ya girmiş durumda. Ne yapacakları belli değil, endişe içerisindeler” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, “Ne Avrupa'dan ne Amerika'da aman dileyeceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, sonra da kuzu kuzu buraya gelecekler. Diyarbakır'da yapacak çok işimiz var. Vali Bey diyor ki, ‘Allem edip kallem edip buranın tramvayını yapmamız lazım.’ Diyarbakır'ın daha çok hizmete ihtiyacı var. Bunları hepsini yapacağız. Türkiye bunları yapabilme gücünde. Yapacak çok işimiz var. Çok daha zengin bir ülke, millet olacağız” şeklinde konuştu.

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süleyman soylu, abd, ab, diyarbakır