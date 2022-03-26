https://tr.sputniknews.com/20220326/irlanda-disisleri-bakani-guvenlik-tehdidi-nedeniyle-konusma-yaptigi-sahneden-uzaklastirildi-1055059619.html

İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney, güvenlik tehdidi nedeniyle konuşma yaptığı sahneden uzaklaştırıldı

İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney, güvenlik tehdidi nedeniyle konuşma yaptığı sahneden uzaklaştırıldı

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta konuşma yaptığı esnada gelen güvenlik uyarısı üzerine yetkililerce sahneden... 26.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-26T02:16+0300

2022-03-26T02:16+0300

2022-03-26T02:17+0300

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simon coveney

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Coveney, Belfast'ta Kuzey İrlanda barış süreciyle ilgili bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada, mekanın otoparkında kaçırılan bir araçta "şüpheli cihaz" bulunduğu gerekçesiyle salondan tahliye edildi.İrlanda Dışişleri Bakanlığı, Coveney ve ekibinin güvende olduğunu ve güvenli bir yere götürüldüğünü belirterek Kuzey İrlanda Polis Teşkilatının durumu kontrol ettiğini bildirdi.Bakan Coveney de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Birinin bu şekilde saldırıya uğraması ve mağdur edilmesi beni üzdü ve hüsrana uğrattı. Düşüncelerim onunla ve ailesiyle." ifadesini kullandı.Kuzey İrlanda Polis Teşkilatından yapılan açıklamada ise polisin, bu sabah Belfast'taki Crumlin Yolu bölgesindeki bir güvenlik uyarısı nedeniyle hazır bulunduğu belirtilerek sürücülere bölgeden uzak durmaları ve yolculukları için alternatif ana yollar aramaları tavsiye edildi.

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irlanda, belfast, simon coveney