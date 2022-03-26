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İstanbul'da 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu
İstanbul'da 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu
Eyüpsultan sahilinde ölü yunus balıklarının kıyıya vurdu. 4 ölü yunus balığının kıyıya vurduğu görenler durumu yetkililere bildirirken, yunus balıklarının... 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T18:47+0300
2022-03-26T18:47+0300
türkiye
istanbul
yunus
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İstanbul'da Eyüpsultan İhsaniye Mahallesi ve Ağaçlı sahili arasında sokak hayvanlarını yem bırakmak için giden Gürkan Gazoğlu, onlarca ölü yunus balıklarının sahile vurduğunu gördü.Gürkan Gazoğlu ölü yunus balıklarının yaşayıp yaşamadıklarını kontrol etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemeler sonrası kıyıya vurmuş ölü yunus balıklarını alarak incelemek üzere laboratuvara götürdü.
türkiye
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istanbul, yunus, eyüpsultan

İstanbul'da 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu

18:47 26.03.2022
© İHAİstanbul'da 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu
İstanbul'da 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
© İHA
Eyüpsultan sahilinde ölü yunus balıklarının kıyıya vurdu. 4 ölü yunus balığının kıyıya vurduğu görenler durumu yetkililere bildirirken, yunus balıklarının kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.
İstanbul'da Eyüpsultan İhsaniye Mahallesi ve Ağaçlı sahili arasında sokak hayvanlarını yem bırakmak için giden Gürkan Gazoğlu, onlarca ölü yunus balıklarının sahile vurduğunu gördü.

Gürkan Gazoğlu ölü yunus balıklarının yaşayıp yaşamadıklarını kontrol etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemeler sonrası kıyıya vurmuş ölü yunus balıklarını alarak incelemek üzere laboratuvara götürdü.
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