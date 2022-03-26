https://tr.sputniknews.com/20220326/katar-disisleri-bakani-bolgemizdeki-kriz-ve-catismalar-ukraynadaki-kadar-dikkat-cekmedi-1055063734.html
Katar Dışişleri Bakanı: Bölgemizdeki kriz ve çatışmalar Ukrayna'daki kadar dikkat çekmedi
Katar Dışişleri Bakanı: Bölgemizdeki kriz ve çatışmalar Ukrayna'daki kadar dikkat çekmedi
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ortadoğu'daki kriz ve çatışmaların Ukrayna'daki durum kadar dünyanın dikkatini çekmediği eleştirisinde... 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T12:48+0300
2022-03-26T12:48+0300
2022-03-26T12:48+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
katar
ortadoğu
çatışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/1055063709_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2071da7e6f8efc1d49e6945a89cdcd28.jpg
Al Sani, 'Yeni Dönem İçin Dönüşüm' temasıyla gerçekleştirilen Doha Forum 2022'deki bir panelde ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile birlikte konuştu.Dünyanın Ukrayna için gösterdiği hassasiyete değinen Al Sani, "Bölgemiz yıllardır krizler ve çatışmalara tanıklık ediyor ancak Ukrayna'daki durum kadar dikkat çekmedi." değerlendirmesinde bulundu.Dünyanın, Ukrayna krizi için nasıl hareket ettiğine dikkati çeken Al Sani, "Bölgedeki sorunların çözümü için de aynı tavır sergilenmelidir." dedi.Al Sani, Katar olarak Ukrayna'daki krizin de barışçıl yöntemlere başvurularak çözülmesinden yana olduklarını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220326/canli--ingiltereden-ukraynaya-gida-yardimi-1055061095.html
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/1055063709_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_34a9cff3bef0fc43e5f358d6ab1a32b2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna krizi, katar, ortadoğu, çatışma
Katar Dışişleri Bakanı: Bölgemizdeki kriz ve çatışmalar Ukrayna'daki kadar dikkat çekmedi
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ortadoğu'daki kriz ve çatışmaların Ukrayna'daki durum kadar dünyanın dikkatini çekmediği eleştirisinde bulundu.
Al Sani, 'Yeni Dönem İçin Dönüşüm' temasıyla gerçekleştirilen Doha Forum 2022'deki bir panelde ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile birlikte konuştu.
Dünyanın Ukrayna için gösterdiği hassasiyete değinen Al Sani, "Bölgemiz yıllardır krizler ve çatışmalara tanıklık ediyor ancak Ukrayna'daki durum kadar dikkat çekmedi." değerlendirmesinde bulundu.
Dünyanın, Ukrayna krizi için nasıl hareket ettiğine dikkati çeken Al Sani, "Bölgedeki sorunların çözümü için de aynı tavır sergilenmelidir." dedi.
Al Sani, Katar olarak Ukrayna'daki krizin de barışçıl yöntemlere başvurularak çözülmesinden yana olduklarını kaydetti.