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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220326/katar-disisleri-bakani-bolgemizdeki-kriz-ve-catismalar-ukraynadaki-kadar-dikkat-cekmedi-1055063734.html
Katar Dışişleri Bakanı: Bölgemizdeki kriz ve çatışmalar Ukrayna'daki kadar dikkat çekmedi
Katar Dışişleri Bakanı: Bölgemizdeki kriz ve çatışmalar Ukrayna'daki kadar dikkat çekmedi
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ortadoğu'daki kriz ve çatışmaların Ukrayna'daki durum kadar dünyanın dikkatini çekmediği eleştirisinde... 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T12:48+0300
2022-03-26T12:48+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
katar
ortadoğu
çatışma
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Al Sani, 'Yeni Dönem İçin Dönüşüm' temasıyla gerçekleştirilen Doha Forum 2022'deki bir panelde ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile birlikte konuştu.Dünyanın Ukrayna için gösterdiği hassasiyete değinen Al Sani, "Bölgemiz yıllardır krizler ve çatışmalara tanıklık ediyor ancak Ukrayna'daki durum kadar dikkat çekmedi." değerlendirmesinde bulundu.Dünyanın, Ukrayna krizi için nasıl hareket ettiğine dikkati çeken Al Sani, "Bölgedeki sorunların çözümü için de aynı tavır sergilenmelidir." dedi.Al Sani, Katar olarak Ukrayna'daki krizin de barışçıl yöntemlere başvurularak çözülmesinden yana olduklarını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220326/canli--ingiltereden-ukraynaya-gida-yardimi-1055061095.html
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ukrayna krizi, katar, ortadoğu, çatışma

Katar Dışişleri Bakanı: Bölgemizdeki kriz ve çatışmalar Ukrayna'daki kadar dikkat çekmedi

12:48 26.03.2022
© AAMuhammed bin Abdurrahman Al Sani
Muhammed bin Abdurrahman Al Sani - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
© AA
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ortadoğu'daki kriz ve çatışmaların Ukrayna'daki durum kadar dünyanın dikkatini çekmediği eleştirisinde bulundu.
Al Sani, 'Yeni Dönem İçin Dönüşüm' temasıyla gerçekleştirilen Doha Forum 2022'deki bir panelde ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile birlikte konuştu.
Dünyanın Ukrayna için gösterdiği hassasiyete değinen Al Sani, "Bölgemiz yıllardır krizler ve çatışmalara tanıklık ediyor ancak Ukrayna'daki durum kadar dikkat çekmedi." değerlendirmesinde bulundu.
Dünyanın, Ukrayna krizi için nasıl hareket ettiğine dikkati çeken Al Sani, "Bölgedeki sorunların çözümü için de aynı tavır sergilenmelidir." dedi.
Al Sani, Katar olarak Ukrayna'daki krizin de barışçıl yöntemlere başvurularak çözülmesinden yana olduklarını kaydetti.
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
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CANLI | Donetsk: Ukrayna ordusu son 24 saatte 64 asker yaşamını yitirdi
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