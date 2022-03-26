https://tr.sputniknews.com/20220326/katar-disisleri-bakani-bolgemizdeki-kriz-ve-catismalar-ukraynadaki-kadar-dikkat-cekmedi-1055063734.html

Katar Dışişleri Bakanı: Bölgemizdeki kriz ve çatışmalar Ukrayna'daki kadar dikkat çekmedi

Katar Dışişleri Bakanı: Bölgemizdeki kriz ve çatışmalar Ukrayna'daki kadar dikkat çekmedi

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ortadoğu'daki kriz ve çatışmaların Ukrayna'daki durum kadar dünyanın dikkatini çekmediği eleştirisinde... 26.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-26T12:48+0300

2022-03-26T12:48+0300

2022-03-26T12:48+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

katar

ortadoğu

çatışma

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Al Sani, 'Yeni Dönem İçin Dönüşüm' temasıyla gerçekleştirilen Doha Forum 2022'deki bir panelde ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile birlikte konuştu.Dünyanın Ukrayna için gösterdiği hassasiyete değinen Al Sani, "Bölgemiz yıllardır krizler ve çatışmalara tanıklık ediyor ancak Ukrayna'daki durum kadar dikkat çekmedi." değerlendirmesinde bulundu.Dünyanın, Ukrayna krizi için nasıl hareket ettiğine dikkati çeken Al Sani, "Bölgedeki sorunların çözümü için de aynı tavır sergilenmelidir." dedi.Al Sani, Katar olarak Ukrayna'daki krizin de barışçıl yöntemlere başvurularak çözülmesinden yana olduklarını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220326/canli--ingiltereden-ukraynaya-gida-yardimi-1055061095.html

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ukrayna krizi, katar, ortadoğu, çatışma