https://tr.sputniknews.com/20220326/kutahyada-ramazan-pidesine-zam-400-gram-yumurtali-susamli-pidenin-ise-10-tlden-satilacak-1055063184.html
Kütahya'da ramazan pidesine zam: 400 gram yumurtalı-susamlı pide 10 TL'den satılacak
Kütahya'da ramazan pidesine zam: 400 gram yumurtalı-susamlı pide 10 TL'den satılacak
Kütahya Fırıncılar ve Büfeciler Odası Başkanı Murat Duran, kentte 400 gram sade pidenin 7 TL'den, 400 gram susamlı pidenin 8 TL'den, 400 gram yumurtalı-susamlı... 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T12:15+0300
2022-03-26T12:15+0300
2022-03-26T12:15+0300
ekonomi
kütahya
ramazan pidesi
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1044206679_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2901b127ca8064bd79b941ebfe5737e7.jpg
Kütahya Fırıncılar ve Büfeciler Odası Başkanı Murat Duran, yaptığı açıklamada, başta un olmak üzere tüm girdi maliyetlerinin arttığını ifade etti.Duran, "Yılbaşından bugüne yüzde yüzün üzerinde zamlarla karşılaştık. Un fiyatları, kasım ayından bu yana yüzde 140 oranın artış oldu. Akaryakıta yılbaşından bu yana yüzde 300, elektriğe yüzde 80 zam, doğalgaza yüzde 120 zam gledi. Maya fiyatları yüzde 120 arttı. Yağ ve susam fiyatları tavan yaptı. Genel olarak kaktığımız yüzde yüzün üzerinde bir artış oldu. Yumurtanın fiyatı da aşırı derecede arttı. Askeri ücret yüzde 50 arttı. Ramazan ayı şimdiden hayırlı olsun. Pidemizi ramazan ayında halkımıza en güzel şekilde sunacağız" diye konuştu.Duran, Kütahya'da sahurluk hamursuzun fiyatını ise 8 TL'ye olarak belirlendiklerini sözlerine ekledi.
kütahya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1044206679_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_0ebc71a2bd8816fae63cf8d4e12c9fa8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kütahya, ramazan pidesi, zam
Kütahya'da ramazan pidesine zam: 400 gram yumurtalı-susamlı pide 10 TL'den satılacak
Kütahya Fırıncılar ve Büfeciler Odası Başkanı Murat Duran, kentte 400 gram sade pidenin 7 TL'den, 400 gram susamlı pidenin 8 TL'den, 400 gram yumurtalı-susamlı pidenin ise 10 TL'den satılacağını bildirdi.
Kütahya Fırıncılar ve Büfeciler Odası Başkanı Murat Duran, yaptığı açıklamada, başta un olmak üzere tüm girdi maliyetlerinin arttığını ifade etti.
Duran, "Yılbaşından bugüne yüzde yüzün üzerinde zamlarla karşılaştık. Un fiyatları, kasım ayından bu yana yüzde 140 oranın artış oldu. Akaryakıta yılbaşından bu yana yüzde 300, elektriğe yüzde 80 zam, doğalgaza yüzde 120 zam gledi. Maya fiyatları yüzde 120 arttı. Yağ ve susam fiyatları tavan yaptı. Genel olarak kaktığımız yüzde yüzün üzerinde bir artış oldu. Yumurtanın fiyatı da aşırı derecede arttı. Askeri ücret yüzde 50 arttı. Ramazan ayı şimdiden hayırlı olsun. Pidemizi ramazan ayında halkımıza en güzel şekilde sunacağız" diye konuştu.
Duran, Kütahya'da sahurluk hamursuzun fiyatını ise 8 TL'ye olarak belirlendiklerini sözlerine ekledi.