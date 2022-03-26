https://tr.sputniknews.com/20220326/kutahyada-ramazan-pidesine-zam-400-gram-yumurtali-susamli-pidenin-ise-10-tlden-satilacak-1055063184.html

Kütahya'da ramazan pidesine zam: 400 gram yumurtalı-susamlı pide 10 TL'den satılacak

Kütahya'da ramazan pidesine zam: 400 gram yumurtalı-susamlı pide 10 TL'den satılacak

Kütahya Fırıncılar ve Büfeciler Odası Başkanı Murat Duran, kentte 400 gram sade pidenin 7 TL'den, 400 gram susamlı pidenin 8 TL'den, 400 gram yumurtalı-susamlı... 26.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-26T12:15+0300

2022-03-26T12:15+0300

2022-03-26T12:15+0300

ekonomi

kütahya

ramazan pidesi

zam

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Kütahya Fırıncılar ve Büfeciler Odası Başkanı Murat Duran, yaptığı açıklamada, başta un olmak üzere tüm girdi maliyetlerinin arttığını ifade etti.Duran, "Yılbaşından bugüne yüzde yüzün üzerinde zamlarla karşılaştık. Un fiyatları, kasım ayından bu yana yüzde 140 oranın artış oldu. Akaryakıta yılbaşından bu yana yüzde 300, elektriğe yüzde 80 zam, doğalgaza yüzde 120 zam gledi. Maya fiyatları yüzde 120 arttı. Yağ ve susam fiyatları tavan yaptı. Genel olarak kaktığımız yüzde yüzün üzerinde bir artış oldu. Yumurtanın fiyatı da aşırı derecede arttı. Askeri ücret yüzde 50 arttı. Ramazan ayı şimdiden hayırlı olsun. Pidemizi ramazan ayında halkımıza en güzel şekilde sunacağız" diye konuştu.Duran, Kütahya'da sahurluk hamursuzun fiyatını ise 8 TL'ye olarak belirlendiklerini sözlerine ekledi.

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kütahya, ramazan pidesi, zam